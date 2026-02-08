2026高雄情人節餐廳首選！美享地牛排館法式饗宴驚艷亮相，A5和牛與奢華龍蝦打造極致浪漫儀式感。

2026 高雄情人節大餐首選！高雄萬豪酒店「美享地牛排館」全新更名，2 月 14 日限定法式饗宴，品味 A5 和牛、龍蝦與魚子醬的極致浪漫。

高雄萬豪酒店旗下深受老饕推崇的美享地餐廳，於2026年1月13日起正式更名為「美享地牛排館」。這次更名不僅是品牌形象的提升，更代表著料理精神的深度進化。餐廳以高端飯店的料理標準與專業服務，重新定義了頂級牛排館的用餐體驗。在原有的法式料理底蘊中，注入了更大膽且鮮明的風格，讓每一位賓客都能在現代感的環境中，品嚐到充滿層次感的精緻饗宴。

▲美享地餐廳於今年 1 月 13 日起正式更名為「美享地牛排館」，除提供法式料理外，更以高端飯店標準重新定義牛排館體驗 。圖／美享地牛排館提供；窩客島整理



2026情人節大餐推薦，美享地牛排館以8道精緻法餐擄獲芳心

為了迎接浪漫的西洋情人節，美享地牛排館特別於2月14日當天推出專屬的限定午、晚間套餐。晚間套餐規劃了8道細膩的法式饗宴，從開胃小點到甜點，每一道菜色都如同情人間的情話，由淺入深、逐層遞進。前菜選用鮭魚卵與小黃瓜，搭配特製日式高湯，為味蕾帶來一抹清爽的涼意。緊接著是干貝、魚子醬與大根的組合，將海洋的鮮美與大地溫潤的滋味完美融合，展現出Fine Dining特有的細膩質感。

▲前菜提供干貝搭配魚子醬與大根，展現海味的純淨鮮甜 。圖／美享地牛排館提供；窩客島整理

嚴選頂級食材，A5和牛肋眼與波特酒油封鴨腿共譜味蕾戀曲

主菜部分更是將整場饗宴推向高潮。主廚特別選用珍稀的A5和牛肋眼，搭配松露與細緻的馬鈴薯，肉質柔嫩且油脂香氣濃郁，是肉食愛好者無法抗拒的美味。海鮮方面則有龍蝦佐番紅花蝦湯，香氣馥郁誘人。此外，油封鴨腿在波特酒與鴨肝的點綴下，展現出經典法式料理的深厚功底。餐後的巧克力甜點則巧妙地平衡了先前的重口味，讓這段浪漫的用餐時光在口中留下悠長的餘韻。

▲以鮮嫩鮭魚搭配微苦菊苣及帶有檸檬清香的酸模，在齒頰中形成完美的平衡 。圖／美享地牛排館提供；窩客島整理



高雄情人節與春節約會首選，美享地牛排館預約資訊全掌握

除了情人節限定套餐外，美享地牛排館也針對即將到來的農曆新年推出節慶套餐，於除夕至初二供應，滿足與家人共享佳餚的需求。情人節套餐於2月14日供應，午餐每位3,880元，晚餐每位5,980元，均需加收10%服務費。由於節慶期間訂位熱烈，建議提早撥打訂位專線(07)559-6911。這場結合了法式浪漫與頂級服務的饗宴，將是您在2026年初最令人難忘的味蕾記憶。

▲西洋情人節將至，美享地牛排館以細膩法餐為戀人們獻上一場專屬於味蕾與情感的浪漫饗宴 。圖／美享地牛排館提供；窩客島整理

2026 情人節限定午、晚間套餐

活動時間： 2026 年 2 月 14 日

活動內容：

午餐套餐：每位 3,880 元 (另加 10% 服務費)

晚間套餐：每位 5,980 元 (另加 10% 服務費)，包含 8 道法式料理，主菜含 A5 和牛肋眼、龍蝦、油封鴨腿等

農曆春節套餐

供應時間：2026 年 2 月 16 日至 2 月 18 日 (除夕至初二)

價格：每位 3,680 元 (另加 10% 服務費)

地址：高雄萬豪酒店 (美享地牛排館)

訂位專線：(07) 559-6911

品嚐完這場味蕾的巔峰對決，您是否也想探索更多關於港都浪漫約會的秘境？

推薦閱讀：高雄冬日遊樂園攻略！承億酒店超人力霸王主題房，送限定提燈周邊。

推薦閱讀：不開車也能玩遍高雄！從百年糖廠到駁二夕陽，搭捷運必訪景點一日搜集。