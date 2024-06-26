【台北食記】小王煮瓜

這天突然很想吃魯肉飯，這天特地從新竹跑到台北華西街只為了吃一碗魯肉飯，小王煮瓜和隔壁的阿義魯肉飯都是名店，這次先來解決這間小王煮瓜，這間店曾多次獲得米其林推薦殊榮，黑得發金的魯肉飯是最大特色，瓜仔肉湯和蒜泥雞也是許多網友推薦，台北必吃滷肉飯清單又完成一項就是開心！



開車前往可停附近的根基西園停車場，搭乘捷運在龍山寺出站步行約10分鐘。

▲小王煮瓜位在美食一級戰區的華西街內，外觀為黑色招牌，門口擺了一台復古小吃攤車。

▲小王煮瓜菜單：內用寫白色菜單，外帶是黃色的，魯肉飯有大碗和小碗差了30元，湯類有兩種，小菜類推薦必搭配的滷白菜、油豆腐、滷鴨蛋。

▲看著門口一鍋鍋黑得發金的滷汁就餓了，就是要這種深色的滷汁才好吃。

▲店內用餐空間蠻深的，但座位不多，當天抵達時已晚上七點還是接近客滿狀態，外國觀光客很多，生意非常好。

▲我們這次點了三個小菜，回到家照片要調色發現顏色怎麼這麼黑？黑金就是這家的特色拉！

▲魯肉飯(大) 64元：魯肉飯幾乎是肥肉占多數，醬汁是真的很夠味但味道偏鹹，白飯粒粒分明，肥肉充滿膠質會年嘴唇，如果鹹度能再降低一些會更加分。

▲香菇魯肉飯 75元：特地點了一碗網友推薦的香菇魯肉飯，小碗的份量多了幾片香菇但價格貴了不少，加了香菇多了濃濃的香氣，香菇口感軟軟的很好入口。

▲滷鴨蛋 20元：滷鴨蛋表層的顏色很深，味道有完全滷進去，鴨蛋的蛋黃口感滑滑的，與滷肉飯是絕配阿！

▲油豆腐(大) 30元：油豆腐的顏色也是滷得非常深，豆腐完全吸附了滷汁，每咬一口滷汁就從嘴中流出。

▲滷白菜(大) 60元：吃滷肉飯怎麼能不點滷白菜呢？滷白菜已燉至軟爛，幾乎入口即化，吃起來清爽不油膩。

雞蛋糕短評：米其林必比登推薦小吃，必吃香菇滷肉飯、瓜仔湯，滷蛋豆腐白菜滷也是必點，滷肉飯滷汁顏色深口味偏鹹，白飯粒粒分明口感不錯，滷鴨蛋非常夠味，店內很多外國人慕名而來。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★

CP值★★★☆



【小王煮瓜美食資訊】

地址：台北市萬華區華西街17之4號攤位153號

電話：0223707118

官網：https://wangsbroth.com/

營業時間：09:30–20:00 (周二公休)

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無(可街口和Linepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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