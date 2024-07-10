為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北食記】北港甜湯 - 華西街70年老店，必吃燒麻糬、米糕粥、豆花

【台北食記】北港甜湯 - 華西街70年老店，必吃燒麻糬、米糕粥、豆花

2024-07-10 16:33:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：105
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：717篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

北港甜湯米糕粥
phone02-2302-3281
place台北市萬華區華西街41號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

 

來到華西街總有一種穿越時光的感覺，這裡的店隨便都50年起跳，這間北港甜湯的招牌雖然寫著是55年老店，但其實已有70年歷史，是萬華人從小到大的回憶，這間必吃的是燒麻糬和米糕粥，但造訪當天是夏天於是我們點了清涼的豆花。

 

開車前往可停附近的根基西園停車場，搭乘捷運在龍山寺出站步行約10分鐘。

 

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

▲店家上方為白色招牌，燒麻糬和米糕粥是店家必吃。

 

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

▲北港甜湯菜單：有各式豆花、粥品、綠豆湯、紅豆湯、芋頭湯，還使用顏色做區分。

 

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

▲雖然是老店，但內用區已經重新翻新，看著發亮的凳子就是知道老闆對於用餐環境有多要求了！

 

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

燒麻糬 50元：麻糬上方有滿滿的花生粉，花生粉是粗顆粒類型和伴隨著少量黑芝麻，麻糬口感軟綿不黏牙，咬一口濃濃的花生香氣在嘴中馬上蔓延開來，真的超香阿！

 

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

綜合豆花 50元：綜合豆花有紅豆、花生、芋圓、小湯圓等配料，豆花是古早味類型，有著水嫩口感，帶有濃濃黃豆香氣。

 

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

【台北食記】北港甜湯 - 70年老店

▲其他配料煮得有些過於軟爛，少了點QQ的口感，但對於牙口不好的老人來說是很適合的。

 

雞蛋糕短評：在地70年老店，綜合豆花是古早味的豆花，口感綿密，配料總類豐富，燒麻糬有濃濃花生香氣，兩者搭配一起吃超讚！


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★☆


【北港甜湯美食資訊】

地址：台北市萬華區華西街41號(第59攤位)
電話：0223023281
官網：無
營業時間：15:30–22:00 (周一公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
北港甜湯 北港甜湯菜單 台北美食 華西街美食 台北小吃 華西街小吃 台北甜點 華西街甜點 台北甜湯 華西街甜湯 台北豆花 華西街豆花 台北麻糬 華西街麻糬
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#台北美食
morechevron_right
文章關鍵字
北港甜湯 北港甜湯菜單 台北美食 華西街美食 more
檢舉
share
chevron_left

【台北食記】華西街珍果-華燈初上取景地，屹立5
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up