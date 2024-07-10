來到華西街總有一種穿越時光的感覺，這裡的店隨便都50年起跳，這間北港甜湯的招牌雖然寫著是55年老店，但其實已有70年歷史，是萬華人從小到大的回憶，這間必吃的是燒麻糬和米糕粥，但造訪當天是夏天於是我們點了清涼的豆花。

開車前往可停附近的根基西園停車場，搭乘捷運在龍山寺出站步行約10分鐘。

▲店家上方為白色招牌，燒麻糬和米糕粥是店家必吃。

▲北港甜湯菜單：有各式豆花、粥品、綠豆湯、紅豆湯、芋頭湯，還使用顏色做區分。

▲雖然是老店，但內用區已經重新翻新，看著發亮的凳子就是知道老闆對於用餐環境有多要求了！

▲燒麻糬 50元：麻糬上方有滿滿的花生粉，花生粉是粗顆粒類型和伴隨著少量黑芝麻，麻糬口感軟綿不黏牙，咬一口濃濃的花生香氣在嘴中馬上蔓延開來，真的超香阿！

▲綜合豆花 50元：綜合豆花有紅豆、花生、芋圓、小湯圓等配料，豆花是古早味類型，有著水嫩口感，帶有濃濃黃豆香氣。

▲其他配料煮得有些過於軟爛，少了點QQ的口感，但對於牙口不好的老人來說是很適合的。

雞蛋糕短評：在地70年老店，綜合豆花是古早味的豆花，口感綿密，配料總類豐富，燒麻糬有濃濃花生香氣，兩者搭配一起吃超讚！



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【北港甜湯美食資訊】

地址：台北市萬華區華西街41號(第59攤位)

電話：0223023281

官網：無

營業時間：15:30–22:00 (周一公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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