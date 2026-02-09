草莓甜甜圈買6送2！Mister Donut草莓季甜甜圈7款新品，草莓優格生波堤必吃。

Mister Donut 草莓季新品登場，集結多款草莓甜甜圈、生系列與草莓飲品，搭配期間限定優惠與新春包裝，草莓控準時吃起來。

多款莓果甜甜圈層次變化

生系列草莓口味同步登場

草莓飲品加碼優惠登場

Mister Donut莓果饗宴新品推薦

Mister Donut 新品買5送1及買6送2

草莓甜甜圈買6送2開吃！Mister Donut 這次草莓季以莓果饗宴為主題，結合草莓、藍莓與覆盆莓三種莓果風味，搭配波堤、歐菲香、法蘭奇、巧貝與生系列等圈體，打造風味多變、口感豐富的甜甜圈下午茶新選擇。同時還有草莓飲品系列回歸，以及甜甜圈買5送1、買6送2優惠，滿額200元再送馬上開運甜蜜卡，讓甜點控春節吃起來。本次 Mister Donut 以莓果饗宴為概念，推出多款不同口感的甜甜圈組合，主推可愛系「小草莓巧貝」搭配鮮奶油內餡，「莓果多重奏波堤」以草莓與藍莓沾醬堆疊風味，而「藍莓乳酪波堤」則以夾餡的方式加入 cream cheese 帶出鹹甜平衡。歐菲香、法蘭奇等圈體也分別加入雙莓沾醬與覆盆莓果粒，滿足不同口味。近期討論度高的生系列，也換上草莓風味加入這波新品行列。「草莓優格生波堤」以草莓醬搭配優格可可線條，視覺與口感都偏清爽路線。「草莓波波隆尼」則將鬆軟爆餡的口感，結合草莓果餡卡士達，適合偏好濃郁內餡的粉絲選擇。還有草莓控經典必吃「莓果波堤、草莓棉花糖波堤」等基本款陣容也不能錯過，這次草莓季再搭配馬年限定包裝，更增添節慶分享氣氛。除了甜甜圈，Mister Donut 同步推出草莓季現做飲品，包含以瑞穗鮮乳製作的「 ㄇㄨˊ～草莓牛奶」，以及結合紅茶與乳酸風味的「草莓紅茶乳酸」搭配甜甜圈剛剛好。配合新品上市，2月10日起推出甜甜圈買5送1、買6送2優惠，單筆消費滿200元再送「馬上開運甜蜜卡」，只要在2月14日至6月30日出示這張甜蜜卡，還可享買4送1或買8送4等多種回饋，讓粉絲一路吃起來。開賣日期：2026/2/10(二)起，期間限定，售完為止

活動期間：2026/2/10(二)~2026/2/15(日)

活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或兩個由Mister Donut招待。

注意事項：

指定商品為 小草莓巧貝、綜合莓果波堤、雙莓歐菲香、覆盆莓脆脆法蘭奇、草莓優格生波堤、莓果多重奏波堤、藍莓乳酪波堤、巧克脆脆波波隆尼、咖啡歐蕾波波隆尼、開心果波波隆尼、草莓波波隆尼、抹茶波堤。

Mister Donut 馬上開運甜蜜卡滿額贈

活動期間：2026/2/10(二)至送完為止。

活動方式：活動期間凡消費滿200元，即贈送一張馬年吉祥造型甜蜜卡，三款設計隨機贈送，不累贈，數量有限贈完為止。





