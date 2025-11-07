大稻埕老宅咖啡廳AKA café！預約制老宅下午茶，古蹟豪宅 迪化街肉乾點心必吃。

大稻埕必訪老宅咖啡廳！復古韻味的台北大稻埕，近年是許多文青聚集地，在大稻埕、迪化街更是充滿不同風格的咖啡廳，吸引訪客駐足。其中人氣超高的AKA café是間預約制咖啡廳，是富商豪宅的古蹟，在裡面看著庭院、享受來自大稻埕的乾貨點心盤，享受奢華老宅下午茶。





AKA café 豪宅古蹟別有洞天

AKA café地點位在大同區民樂街，入口處通過一條一人寬度的狹長形走廊，進到建築內別有洞天。AKA café的建築是大稻埕富商郭烏隆私人宅邸，同時可以看到巴洛克式風格的西式洋柱、又像是閩南式街屋的狹長形格局，還充滿綠意與陽光的庭院，每處都有不同的美。在一樓廳堂或是二樓陽台享受下午茶時光，讓粉絲們體驗1920年富貴人家的日常。



AKA café 必吃下午茶點心盒

在AKA café可以享受大人版「早C晚A」，白天喝咖啡、晚上也是間酒吧。餐點上除了吃人氣紅白牛肉麵之外，更多人來此享受一杯咖啡、搭配下午茶點心。如果要體驗奢華享受，推薦「點心盒」系列可以吃到不同在地小點，提供單層、雙層、三層選擇。其中包含在地的「大稻埕豬肉乾、大稻埕果乾、烏魚子洛神起司」以及可麗露、當日甜點等，同樣感受到大稻埕的中西合併風格。



AKA café 預約制朝聖先卡位

AKA café採預約制，白天18:30前是AKA Cafe，入夜後則是酒吧QUANDO BAR，粉絲們朝聖前需先透過網路線上預約，或電話預約，可以選擇庭園席或是室內席座位。此外，AKA café也提供限定餐點私房早午餐，建議提前2日預約，以免撲空。





AKA Cafe 營業資訊

地址：台北市大同區民樂街66號後棟

電話：02-25571220

營業時間

週二-週六 10:30-00:00

周日-周一 10:30-18:30

(調酒供應時間:18:30-打烊)



大稻埕必吃必看 文青逛街先收藏

推薦閱讀：大稻埕早餐油飯！珠記大橋頭油飯搬家回歸，半熟蛋加滷肉油飯 早餐就開吃。

推薦閱讀：大稻埕月老豆花！霞海城隍廟對面「無味定律」豆花攤車，月老認證豆花必吃。

推薦閱讀：台北車站必吃滷肉飯！大稻埕魯肉飯 在地60年老店、點餐必加半熟蛋，北車後站美食推薦。

看更多AKA café：



