東京十條的「十條珈琲」。這家小巧精緻的咖啡館於2022年2月2日2點22分正式開幕，光是這個別具巧思的開店時間，就讓人印象深刻！店內主打精品咖啡與布丁，是甜點與咖啡愛好者不可錯過的一站。

店面的設計融合了咖啡館與喫茶店的元素，懷舊感十足，而店內則由老闆獨自經營，營造出靜謐又溫馨的氛圍，讓人一踏進來就能感受到滿滿的溫暖與舒適感。

這家店最讓人驚艷的，莫過於顛覆傳統印象的「究極布丁」！據說它的口感細膩、風味濃郁，讓無數人一試成主顧。這次我也特地來品嚐，準備好好跟大家分享這道話題甜點的魅力！

此外，十條珈琲還有一個很有趣的特色，就是店內的咖啡是用「虹吸壺（Siphon）」沖煮的。雖然現在不少咖啡館都採用虹吸壺，但這裡特別的是——客人可以親手將咖啡倒入杯中，這樣的體驗是不是更增添樂趣呢？

值得一提的是，這家店還吸引了不少名人造訪！像是人氣偶像「浪花男子」，以及知名搞笑藝人安子都曾來過！

這間咖啡館雖然開業不久，卻已多次登上日本媒體，成為話題名店。接下來，就讓我帶大家更深入了解這家魅力滿滿的咖啡館吧！

人氣偶像「浪花男子」推薦的布丁與特色菜單

「高顏值」虹吸式咖啡。虹吸式咖啡壺藉由蒸氣壓力推動熱水移動，過程相當吸睛，其沖煮過程包含浸泡、過濾等萃取原理，虹吸式咖啡的口感以高醇厚度著稱。

來介紹十條珈琲的招牌菜單吧！

首先，必試的當然是布丁！

十條珈琲特別推出了「布丁折扣」（プリン割），顧名思義，每位顧客只要點一份布丁搭配飲品，就能享有250日圓折扣。專門針對布丁設計的，讓人不禁想點上一份來嚐嚐！

這麼講究的布丁，當然有其過人之處，其中最經典的就是「傳統布丁」（クラシック・プリン）。這款布丁口感扎實，搭配微苦的焦糖醬與綿密的鮮奶油，完美詮釋日式復古布丁的魅力。而且價格相當親民，單點只要650日圓，CP值極高！

店內的咖啡則是使用虹吸壺（Siphon）沖煮，每壺約可倒出兩杯份量，價格卻只要700日圓。如果搭配「布丁折扣」，等於直接省下250日圓，讓人忍不住想點一組來享受。

另外，店內還提供一個特別選擇——「熱咖啡 & 冰咖啡」Half & Half 組合，只需加價50日圓，就能同時品嚐兩種不同溫度的咖啡，非常適合喜歡變化口感的朋友！

除了前面提到的「傳統布丁」，十條珈琲還有另一款超人氣的「新·布丁」（シン・プリン）！

這款布丁之所以話題不斷，其中一個原因就是受到人氣偶像團體「浪花男子」的影響。

早在2022年8月22日，日本電視台資訊節目《バゲット》特別介紹了這家咖啡館，而當時浪花男子的大橋和也與藤原丈一郎就在節目中推薦了「新·布丁」。

有偶像加持，這款布丁的人氣至今依然居高不下！特別是在週末與假日的下午茶時段，店內總是座無虛席，想吃的話建議要提早來排隊喔！

更多詳情🔎請參考此文章⇨

https://flyjapan.tokyo/Japan_cafe_tokyopudding/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

每星期更新有關日本生活日常或食譜：）

喜歡影片的話，請幫忙訂閱喔~感謝~

Please subscribe

https://bit.ly/3BvpZpM

=========================

每星期更新有關日本生活日常或食譜：）

喜歡影片的話，請幫忙訂閱喔~感謝~

*Please subscribe*

https://bit.ly/3BvpZpM

=========================

Blog: https://flyjapan.tokyo/

IG: https://www.instagram.com/haruru_in_tokyo/