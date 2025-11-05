捷運市政府咖啡廳推薦！信義區森林系秘境「小青苑 Cyan Cafe」被綠意包圍、復古家具與特攝收藏營造城市綠洲，手沖單品咖啡與大人系甜點超人氣，打造都市人最療癒的咖啡時光。

在台北市信義區的高樓林立間，竟隱藏著一間充滿綠意的秘密花園「小青苑 Cyan Cafe」。距離捷運市政府站僅步行約7分鐘，這家以植物、復古家具與特攝收藏打造的森林系咖啡廳，入口宛如通往魔法森林，讓人彷彿瞬間脫離城市喧囂，置身於一座療癒的綠洲，現在就趕緊一起來看看吧。





▲ 捷運市政府咖啡廳推薦！小青苑 信義區森林系秘境，復古收藏打造城市綠洲。 (攝影：蕭芷琳)

入口宛如通往魔法森林！ 信義區森林系咖啡廳「小青苑」都市人療癒據點

走進小青苑，最先映入眼簾的是滿滿的綠色植栽。門口、窗邊、桌上都擺滿了各式觀葉植物與蕨類，濃密的綠意幾乎掩蓋了招牌，彷彿走進城市叢林的秘境。店內空間延續了這份自然氛圍，柔和的光線灑落在復古木質家具上，空氣中混合著咖啡與木香氣息。懷舊的桌椅、老件燈具與自然光影相映成趣，每個角落都像是雜誌級的拍攝場景。



▲捷運市政府咖啡廳推薦！小青苑 信義區森林系秘境，復古收藏打造城市綠洲 。 (攝影：蕭芷琳)

手沖單品咖啡超推！「小青苑」大人系甜點成招牌

「小青苑」主打手沖單品咖啡，提供從淺焙到深焙的多款莊園豆選擇，店主對豆種挑選格外講究，也能依顧客口味提供建議。除了咖啡，還能品嚐德國有機花草茶與拿鐵、摩卡等經典飲品。甜點部分則以提拉米蘇與檸檬乳酪蛋糕最受歡迎，口味濃郁不膩，搭配咖啡十分合拍。若想吃點鹹食，店內也提供番茄牛肉醬千層麵與手工鹹派等輕食選擇，是下午時光的完美搭配。



▲捷運市政府咖啡廳推薦！小青苑 信義區森林系秘境，復古收藏打造城市綠洲 。 (攝影：蕭芷琳)

為了維護獨特氛圍，小青苑不提供訂位，限時兩小時且每人需點一份飲品，並不接待五人以上團體。

在喧鬧的信義區中，小青苑像是一座隱蔽的森林祕境，結合植物美學、懷舊收藏與咖啡香氣，營造出獨一無二的氛圍。無論是想找個安靜角落閱讀、獨享甜點時光，或體驗一場都市裡的慢節奏生活，這裡都是理想去處。



▲捷運市政府咖啡廳推薦！小青苑 信義區森林系秘境，復古收藏打造城市綠洲 。 (攝影：蕭芷琳)

捷運市政府咖啡廳推薦 信義區美食 小青苑 Cyan Cafe

地址：臺北市信義區基隆路一段147巷29號

營業時間：13:00–19:00；週五日公休

＊無訂位、低消一杯飲料、限時2小時、無插座。

