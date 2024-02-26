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29元喝迷客夏奶茶！229快閃優惠「迷客夏7款鮮奶茶」29元加價購，超夯「伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵」奶茶控開喝。

2024-02-26 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：迷客夏 人氣：2,133
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

迷客夏奶茶29元就能喝！錯過一次又要等四年的「229優惠」這次很有誠意，手搖杯「迷客夏」針對自家超人氣綠光牧場鮮奶茶拿鐵系列，在2/26-2/29連續四天推出「29元」銅板價加價購優惠，超夯「伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵」通通不用30元開喝。

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迷客夏年度飲品排行榜 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
迷客夏229優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

鎖定四年只有一次的229優惠，迷客夏在2/26-2/29連續4天推出「29元奶茶加購」活動，每天限定時段14:00-20:00期間，只要道迷客夏門市買任一杯飲料，就可享有29元加購「指定單茶拿鐵(M杯)」乙杯，或是39元加購L杯，奶茶控手刀先衝。
迷客夏年度飲品排行榜 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

針對本次優惠內容，「指定單茶拿鐵」包含迷客夏7款人氣鮮奶茶喝法，經典款「大正紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵」，還有奶茶控必喝人氣款「伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵」，奶茶控都能趁機喝一輪。
迷客夏229優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

迷客夏229優惠

活動期間：2024/02/26-02/29 每日下午2:00-8:00
活動方式：活動期間凡至現場門市消費任一飲品，即可以$29加購「指定單茶拿鐵(M杯) 乙杯」，也可以$39加購升級L杯。消費每杯限加購一組。(電話外送、迷點自取/外送不適用)

指定加購飲品品項：
伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵，共7款。另也可自費加配料。

活動參與門市：
迷客夏全台門市。(櫃位店不適用此活動：臺北車站店、新北板橋車站店、臺北時代百貨店、新竹巨城店、臺北東區地下街店、新竹台積電F12P8店、桃園華泰名品店、新北新店裕隆城店、桃園長庚轉運站店、臺北和碩店、臺北華碩店、臺北101觀景店)

詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。

 

 

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