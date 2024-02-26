迷客夏奶茶29元就能喝！錯過一次又要等四年的「229優惠」這次很有誠意，手搖杯「迷客夏」針對自家超人氣綠光牧場鮮奶茶拿鐵系列，在2/26-2/29連續四天推出「29元」銅板價加價購優惠，超夯「伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵」通通不用30元開喝。



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鎖定四年只有一次的229優惠，迷客夏在2/26-2/29連續4天推出「29元奶茶加購」活動，每天限定時段14:00-20:00期間，只要道迷客夏門市買任一杯飲料，就可享有29元加購「指定單茶拿鐵(M杯)」乙杯，或是39元加購L杯，奶茶控手刀先衝。





針對本次優惠內容，「指定單茶拿鐵」包含迷客夏7款人氣鮮奶茶喝法，經典款「大正紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵」，還有奶茶控必喝人氣款「伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵」，奶茶控都能趁機喝一輪。





迷客夏229優惠

活動期間：2024/02/26-02/29 每日下午2:00-8:00

活動方式：活動期間凡至現場門市消費任一飲品，即可以$29加購「指定單茶拿鐵(M杯) 乙杯」，也可以$39加購升級L杯。消費每杯限加購一組。(電話外送、迷點自取/外送不適用)



指定加購飲品品項：

伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵，共7款。另也可自費加配料。



活動參與門市：

迷客夏全台門市。(櫃位店不適用此活動：臺北車站店、新北板橋車站店、臺北時代百貨店、新竹巨城店、臺北東區地下街店、新竹台積電F12P8店、桃園華泰名品店、新北新店裕隆城店、桃園長庚轉運站店、臺北和碩店、臺北華碩店、臺北101觀景店)



詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。

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