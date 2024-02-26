7-ELEVEN新集點，終於輪到「奇奇蒂蒂、小熊維尼」！這次7-ELEVEN集點小物，以迪士尼UFUFY為主題，打造圓滾滾、雲朵般軟綿綿風格的「奇奇蒂蒂、小熊維尼」周邊小物，讓粉絲一秒被療癒。本次周邊集結超過40款、最低199元就能入手，並且在3/6起正式開跑，窩客島搶先帶你逛一波。

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最新一波7-ELEVEN「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」在3/6起登場，40款周邊小屋包含療癒公仔共7款造型，米奇米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂通通變成圓滾滾造型，躺在絨毛雲朵上，光擺在桌上就超療癒。除了可以單款購買，也可以買套組一次收藏，其中「小熊維尼」更是隱藏版，超萌造型一定要收。此外還有限定拼圖、公仔燈、擴香等收藏小物，粉絲一定要先搶。







為了讓粉絲們上學、上班都耍可愛，本次周邊更推出實用「便當盒、餐具」以及3C系列「無線鍵盤、滑鼠、無線充電」還有超可愛「安全帽」等周邊商品。還有居家系列「寢具、自動給造機」，同時更設計「露營周邊系列」包含折疊椅、收納箱桌子、野餐墊，不管你要宅在家、還是出門嗨，可以通通一次收齊。





7-ELEVEN「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」

不僅如此，這次7-ELEVEN集點更攜手inforthink、OUTDOOR、LOTIN等知名生活品牌，推出迪士尼聯名限定的3C小物、外出包款、以及精緻飾品等周邊，7-ELEVEN「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」在3/6起會員可以不限消費直接加購，要搶限量周邊一定要先衝。

活動日期：2024年3月6日(三)15:00起至2024年4月28日24：00止。贈品兌換至2024年4月30日24：00止。

活動辦法：OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。

活動商品：

限量304不鏽鋼餐具組

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+249元換購1款，款式隨機。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+249元換購1款，款式隨機。



限量雙層保鮮盒600ml

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+299元換購1款，款式隨機。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+299元換購1款，款式隨機。



限量造型保溫保冷袋

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+299元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+299元換購1款。



限量1.5L彈蓋冷水壺

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+349元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+349元換購1款。



限量感應式給皂機

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+599元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+599元換購1款。



限量造型摺疊椅

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+499元換購1款。



限量收納露營箱桌

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+999元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+999元換購1款。



限量兩用野餐墊

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款。



限量電動泡泡機

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+299元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+299元換購1款。



限量造型安全帽

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+599元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+599元換購1款。



限量UFUFY經典公仔

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+199元換購1款，款式隨機。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+199元換購1款，款式隨機。



限量UFUFY經典公仔套組

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+1,199元換購1組。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+1,199元換購1組。



限量1000片拼圖

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+399元換購1組。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1組。



限量床包枕套組

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年4月30日23:59止，消費不限金額+599元換購1款。



限量造型磁吸充電盤

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+699元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+699元換購1款。



限量行動電源

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+799元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+799元換購1款。



限量造型公仔燈

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+499元換購1款。



限量藍牙雙模鍵盤

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+699元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+699元換購1款。



限量藍牙雙模滑鼠

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+499元換購1款。



限量電子鐘無線充

快閃購：2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+699元換購1款。

集點送：2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+699元換購1款。



限量造型零錢包

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款。



限量三層零錢包

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款。



限量保冷便當袋

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+599元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+599元換購1款。



限量側背包

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+599元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+599元換購1款。



限量兩用手機包

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+499元換購1款。



限量後背包

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+999元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+999元換購1款。



限量鎖骨鍊

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+899元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+899元換購1款。



限量串珠手鍊

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+899元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+899元換購1款。



限量針式耳環

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+699元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+699元換購1款。



Ufufy 系列擴香禮盒

快閃購: 2024年3月6日15:00至2024年3月17日23:59止，消費不限金額+849元換購1款。

集點送: 2024年3月18日(一)15:00起，集滿6點+849元換購1款。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。



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