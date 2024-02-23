小土匪變成小壽司了！卡娜赫拉的小動物最新快閃店，特別以「迴轉壽司」作為主題，打造全新壽司造型、迴轉壽司設計店型，3/1起正在中山站赤峰街登場。窩客島搶先帶你看卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE最新周邊小物，鐵粉做完筆記準時衝。



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全新主題卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE，把超人氣角色「P助與粉紅兔兔」變成鮭魚壽司、玉子燒壽司、鮭魚卵壽司等可愛造型，為了讓粉絲們更好拍、好打卡，更特別從日本引進1:1「卡娜赫拉迴轉壽司台」，讓粉絲們忍不住想在桌前把小土匪們一口吃掉。







本次快閃店周邊，設計多款壽司造型的周邊小物，包含「壽司 P助與粉紅兔兔」、「蝦子 P助」、「鮪魚大腹肉 粉紅兔兔」、「鮭魚卵 粉紅兔兔」等多款絨毛玩偶，以及實用系的手機扣環、手機貼紙、和風桌巾、Ｔ恤、船型小包、靠枕、壓克力鑰匙圈，無論是穿搭配件，還是收藏小物，通通都能一次買。





卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE

活動日期：2024/03/01（五）-03/24（日）

活動地點：0% TAIPEI （台北市大同區赤峰街 41 巷 9 號）



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