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卡娜赫拉變迴轉壽司！赤峰街「卡娜赫拉的小動物」迴轉壽司主題快閃店，搶先看「P助壽司、鮭魚卵兔兔」玩偶、吊飾通通買。

2024-02-23 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：0% TAIPEI 人氣：783
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編輯 張人尹

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小土匪變成小壽司了！卡娜赫拉的小動物最新快閃店，特別以「迴轉壽司」作為主題，打造全新壽司造型、迴轉壽司設計店型，3/1起正在中山站赤峰街登場。窩客島搶先帶你看卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE最新周邊小物，鐵粉做完筆記準時衝。

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卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

全新主題卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE，把超人氣角色「P助與粉紅兔兔」變成鮭魚壽司、玉子燒壽司、鮭魚卵壽司等可愛造型，為了讓粉絲們更好拍、好打卡，更特別從日本引進1:1「卡娜赫拉迴轉壽司台」，讓粉絲們忍不住想在桌前把小土匪們一口吃掉。
卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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本次快閃店周邊，設計多款壽司造型的周邊小物，包含「壽司 P助與粉紅兔兔」、「蝦子 P助」、「鮪魚大腹肉 粉紅兔兔」、「鮭魚卵 粉紅兔兔」等多款絨毛玩偶，以及實用系的手機扣環、手機貼紙、和風桌巾、Ｔ恤、船型小包、靠枕、壓克力鑰匙圈，無論是穿搭配件，還是收藏小物，通通都能一次買。
卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE

活動日期：2024/03/01（五）-03/24（日）
活動地點：0% TAIPEI （台北市大同區赤峰街 41 巷 9 號）
卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」POP UP STORE / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

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