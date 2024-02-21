約史努比控看電影！繼先前賣爆的「史努比花束、校車爆米花桶」之後，這次威秀影城再推4款全新史努比周邊小物，主打實用小物「零錢包、飲料提袋、收納袋、造型按摩搥」等小物，集結人氣角色史努比、糊塗塔克，以及超夯表哥「奧勒夫」，讓鐵粉近期狂衝電影院朝聖。
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威秀影城與史努比合作周邊系列，即將推出第二波活動，在2/24起推出新品「玩偶造型杯套」、「造型按摩搥」2大系列，其中玩偶造型杯套特別設計限定顏色「珊瑚粉史努比」、「奶油黃糊塗塔克」，整隻抱住飲料杯的模樣超可愛。另一款「造型按摩搥」則有史努比、糊塗塔克、奧勒夫3款造型，3D立體大頭設計，讓人敲肩頸超紓壓。
接著，在2/28起再推一波「玩偶收納掛袋」、「絨毛零錢包」2大系列新周邊，其中玩偶收納掛袋特別在史努比、糊塗塔克、奧勒夫的肚子設計口袋，頭頂搭配吊繩適合吊掛使用。另一款「絨毛零錢包」則有3D電影眼鏡造型史努比、飛行帽造型史努比，共2款設計，主打超大容量、超實用。小巧思是3D電影眼鏡款的耳朵中，藏有鐵絲設計，可以隨意彎折，讓粉絲們萌到尖叫。
威秀影城 史努比電影套餐資訊
史努比C套餐
開賣日期：02/24 開賣
套餐內容：1個中爆米花+2杯中杯飲料+1份熱食+1個史努比飲料杯套（款式隨機）
套餐售價：$499
史努比D套餐
開賣日期：02/24 開賣
套餐內容：1個中爆米花+2杯中杯飲料+1份熱食+1個史努比按摩搥（款式隨機）
套餐售價：$499
史努比E套餐
開賣日期：02/28 開賣
套餐內容：1個中爆米花+2杯中杯飲料+1份熱食+1個史努比零錢包（款式隨機）
套餐售價：$499
史努比F套餐
開賣日期：02/28 開賣
套餐內容：1個中爆米花+2杯中杯飲料+1個史努比收納掛袋（款式隨機）
套餐售價：$499
詳細活動規範及供應情形，依 威秀影城 官方公告為準。
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