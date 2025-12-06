31冰淇淋可麗餅來了！31冰淇淋台北101概念店，免費升級冰淇淋可麗餅。

台北101最近又多了一個讓甜點控想停下腳步的新去處！31冰淇淋正式插旗台北101，以全新概念店型登場，把繽紛冰品與限定甜點一次帶進信義區最熱鬧的動線。這間31冰淇淋概念店亮點不只在各種口味冰淇淋，而是首度推出的可麗餅與冰淇淋蘇打，只有台北101門市才吃得到。從12月4日起還加碼推出買可麗餅就能直接免費升級成冰淇淋可麗餅的開幕優惠，讓逛街時的甜甜儀式感瞬間拉滿。



▲31冰淇淋台北101概念店推出獨家冰淇淋可麗餅，有「草莓香蕉可麗餅」。

▲信義區甜點新開店來台北101吃31冰淇淋。





31冰淇淋台北101概念店！獨家冰淇淋 可麗餅搶先吃

這次的限定菜單將焦點放在可麗餅、冰淇淋可麗餅新系列，並以不同風味重新打造不一樣的甜點體驗。像是加入香脆派餅與杏仁片的焦糖堅果可麗餅，吃起來層次更鮮明；布朗尼系列則把大塊蛋糕與奶油堆出濃郁派系甜點感；草莓款式擁有多層果香，搭配現切水果走清爽路線；巧克力香蕉則以熟悉的組合呈現療癒口味。所有可麗餅都能選擇升級成冰淇淋版，選擇一球自己喜歡的冰淇淋口味，讓甜點自由度更高。



▲31冰淇淋台北101限定可麗餅先推經典款「巧克力香蕉可麗餅」。





獨家限定飲品！珍珠冰淇淋蘇打驚喜登場

除了可麗餅外，台北101店還推出專屬限定版冰淇淋蘇打，把氣泡感、冰淇淋與果香完整堆疊進杯中。草莓珍珠冰淇淋蘇打以台灣草莓珍珠打造甜香層次；芒果珍珠冰淇淋蘇打則是熱帶氛圍濃厚的金黃色調；跳跳糖蘇打帶點玩心，是一次喝到童年記憶的驚喜款。若想要口感更清爽，十足莓果與湛藍檸檬這兩款氣泡飲也很適合當作散步飲品。限定甜點與飲品一次上架，讓新開幕的31冰淇淋成為冬季甜點清單中的必訪名單。



▲31冰淇淋台北101於今日正式開幕，帶來獨家限定可麗餅、冰淇淋蘇打等新品。







31冰淇淋 台北101店

店舖位置：台北市信義區市府路45號B1（台北101）

聯絡電話：02－8101－8531

31冰淇淋 台北101店 開幕優惠

活動時間：2024／12／04～2024／12／14

優惠內容：購買可麗餅即可免費升級「冰淇淋可麗餅」





台北101店亮點整理

1．全新升級的冰淇淋陳列方式更吸睛

店面採用全新的展示設計，冰淇淋就像排列在玻璃展櫃中的小藝術品，逛街時只要路過就會忍不住多看幾眼，視覺體驗比一般店型更突出。



2．多項甜點與飲品首度集中在同一店型推出

比起一般據點的冰品為主，101店直接把甜點、飲料、冰淇淋完整整合，變成種類豐富的小型甜點站，選擇性更高，也更適合不同口味偏好的人同行。



3．可麗餅系列為101限定亮點之一

此店首次將可麗餅商品化，從果香、濃巧到堅果脆層都有，口味分支多，拍照呈現效果佳，也成為許多人走進店裡的理由之一。



4．冰淇淋蘇打飲品強勢登場，體驗感更有趣

草莓珍珠、芒果珍珠、跳跳糖等特色風味只有台北101喝得到，把冰淇淋加入氣泡飲裡，形成多層口感，是此店另一項代表性新品。





台北信義區限定甜點加碼吃！

