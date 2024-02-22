就是喜歡草莓、就是要吃草莓甜甜圈！超人氣甜甜圈Krispy Kreme為了滿足草莓控想吃草莓的心情，特別推出3款春日系草莓甜甜圈，草莓抹茶甜甜圈、草莓力歐甜甜圈、草莓起司蛋糕甜甜圈，每一款都讓人有春天的感覺、每一口都讓人有戀愛的幸福味道。



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其中，草莓抹茶甜甜圈將春季抹茶與草莓的大人味完美搭配組合，抹茶的溫潤降低了甜感，在口中散發濃濃的日式茶韻。草莓乾碎粒明亮果香帶出了輕爽的氣息，配上濃郁柔滑的草莓卡士達，飽滿濃厚口感，是甜而不膩的迷人春季之選。





同時，不敗組合草莓力歐甜甜圈，OREO配上草莓、成為Krispy Kreme草莓力歐的帥氣主角，咬起來爽脆的草莓奶油巧克力夾心餅乾，搭配香氣馥郁的草莓果粒巧克力外衣，口感風味層次豐富，是巧克力和草莓控心中不敗的最愛。



還有想要感覺置身在節奏舒適自在的國度，就來個草莓起司蛋糕吧，草莓果醬搭配香氣飽滿的奶油乳酪，清爽柔滑口感加上綿密濕潤的糖霜蛋糕，吃完一口就有停不下來的感覺，每一口都讓人有最幸福的草莓甜味。





Krispy Kreme甜美春日禮盒

活動期間：2/22（四）-4/9（二）

活動內容：

6入 295元 （原價315元）：3個甜美春日甜甜圈 +3個綜合甜甜圈（45元含以下）

12入 475元 （原價585元）：3個甜美春日甜甜圈 +9個綜合甜甜圈（45元含以下）



Krispy Kreme甜美春日套餐

活動期間：2/22（四）-4/9（二）

活動內容：凡購買任一甜美春日甜甜圈，加購任一大杯飲品，享春日折扣15元！



Krispy Kreme共享甜美春日LovelyStrawberrySpringShare

活動期間：2024/2/22（四）-2024/2/28（三）

活動內容：凡於2/21（三）前加入Line@Krispy KremeTW官方帳號好友，即可於2/22



Krispy Kreme甜美春日1+1分享券

活動期間：分享券將於2/22（四）以訊息發送至2/21（三）前加入之好友。

活動內容：分享券可使用兌換一次，單點或盒販內含甜美春日甜甜圈，皆符合活動資格



Krispy Kreme特別的2月29日LeapDay!2/29（四）

活動期間：2/29（四）當日

活動內容：2月29日壽星本人，當日至門市出示有生日及照片之證件，可免費獲得原味糖霜甜甜圈12入一盒



Krispy Kreme綻放光芒的女人YesGirlYes!

活動期間：3/8（五）當日

活動內容：當日凡購買甜甜圈，即可以38元加價購買任一甜美春日甜甜圈

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