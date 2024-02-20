四年才過一次生日，用「免費燒肉吃到飽」幫你慶生！連鎖燒肉吃到飽「燒肉眾」，集結集團旗下5間燒肉品牌，在2/29推出當日壽星「免費吃燒肉」限定活動，低消0元就送你「燒肉吃到飽」，還有燒肉套餐免費吃等優惠，2/29壽星把四年沒吃的一次補回來。



推薦閱讀：229吃到飽！王品2/29壽星專屬229元六大鍋物吃到飽，4年才過一次生日一定要用力吃回本。







經典燒肉吃到飽「燒肉眾」以及同集團燒肉品牌，一起幫229壽星慶生，包含燒肉吃到飽「燒肉眾、燒肉眾二代目」、韓式燒肉吃到飽「燒肉哦爺」，以及燒肉套餐「鹿兒島燒肉專賣店」、個人燒肉「栄次郎」，不同風格的燒肉在2/29同步推出推出「當日壽星免費吃」專屬優惠。







其中，針對「燒肉眾、燒肉眾二代目、燒肉哦爺」三間吃到飽品牌，2/29當天出示證件，不限價位、不限人數，只要完成打卡任務，就可享「免費燒肉吃到飽」優惠，連一成服務費都不用。其中「燒肉眾、燒肉眾二代目」差別在龍蝦、和牛等食材升級，並增加蔬菜吧吃到飽，而「燒肉哦爺」則主打日韓結合的燒肉吃到飽，讓人享受不同風格與吃法。





元創餐飲5大品牌 229燒肉優惠

此外，在燒肉套餐專賣店「鹿兒島燒肉專賣店」，2/29當天壽星滿低消1元，送「精饌和牛肉四品盛合」，不吃牛也可更換成豬肉。而在個人燒肉「栄次郎－個人燒肉」2/29當天壽星免費送「和牛套餐」或其他套餐任選，就算邊緣人也可以獨享壽星大餐。

活動日期：2024/02/29一日限定

活動方式：凡為229當日壽星，須出示證件，不限價位，不限人數，免收一成清潔費，即享來店免費燒肉用餐。

注意事項：需協助拍照、FB/IG打卡標記，此優惠與其他門市優惠，均無法併用。

各品牌優惠內容：

燒肉眾－日式燒肉吃到飽：229當日壽星免費燒肉吃到飽。

燒肉眾二代目－日式燒肉吃到飽：229當日壽星免費燒肉吃到飽。

燒肉哦爺－日韓燒肉吃到飽：229當日壽星免費燒肉吃到飽。

鹿兒島燒肉專賣店：229當日壽星低消只要1元，即招待「精饌和牛肉四品盛合」可更換豬肉選項。

栄次郎－個人燒肉：229當日壽星免費送「和牛套餐」或其他套餐任選。



詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



