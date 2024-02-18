4年過一次生日，一定要用心的過、用盡全力來過生日。王品集團為了讓4年過一次生日2/29生日寶寶們有個難忘的美食憶，特別針對六大鍋物品牌「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」在2/29，推出229壽星開鍋優惠，壽星生日當天到門店消費，凡出示身分證件，就能享指定套餐現打2.29折，最低只要2百多元就能開鍋。





王品表示，四年一次的生日不孤單，王品集團六大鍋物「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」寵壽星一次吃夠本，推出229壽星專屬折扣，2/29生日當天到全台門店開涮，壽星凡出示身分證、健保卡或駕照，就能以2.29折痛快開涮指定鍋物。





其中，頂級鍋物「旬嚐」點精選午間套餐，折扣後只要2百多元就能享用，還有專人涮煮服務，在生日當天享有滿滿尊榮感。精品麻辣鍋「青花驕」原價1638元的雙人青花宴現打2.29折，等於一人不到兩百元就能吃到超划算。「嚮辣」、「和牛涮」則大方祭狂涮肉魂嚮、頂級和牛套餐兩份，壽星們能和朋友無限開吃澳洲純血和牛超痛快。



「聚日式鍋物」端出頂級雙人海陸瀑布聚套餐，另提供多達30種副食及蔬菜的自助吧吃到飽，吃完直接飽到天靈蓋。想換口味嘗鮮，可以預約台式潮鍋「尬鍋」，吃爆台嗑戀雙人分享餐，任選兩種口味炒雞火鍋，還有副食和甜點多樣選擇，絕對能讓229壽星，四年一次生日直接吃個過癮。









王品229元吃到飽

活動期間：2/29

活動內容：2月29日出生的壽星在2/29當天，於「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」消費，凡出示身分證件，就能享指定套餐現打2.29折，最低只要2百多元就能開鍋。

活動條件：即日起到2/29開放活動報名，採電話預約制、每店限量10組共500個名額。

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