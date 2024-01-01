草莓控整個冬天都很忙！一年就只有冬天可以瘋狂吃草莓的季節，各家甜點、飲料店都推出限時快閃草莓甜點、草莓手搖飲料，大大滿足草莓控的甜點胃。特別整理19間人氣草莓名店，包括神級甜點「深夜裡的法國手工甜點」草莓季、24小時都能吃到的「超商草莓季」，讓大家從早到晚都有草莓的陪伴。







奧瑪烘焙草莓季新品開搶

高雄老字號烘焙店「奧瑪烘焙」近年來全台首創羅馬生乳包席捲IG打卡牆，成為超夯的網購甜點。這次草莓季除了有草莓羅馬生乳包之外，也加碼推出「濃情草莓雪白生乳捲」，使用純蛋白製作的天使蛋糕體，捲入新鮮大湖草莓，和北海道十勝奶霜製成的生乳慕斯打造最療癒草莓甜點。另外，也推出門市限定「草莓芙蓮」，雙層海綿蛋糕中鋪滿卡士達和大湖草莓，最上層再淋上酸甜草莓果醬。



奧瑪烘焙草莓季

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星巴克草莓甜點3款推薦

星巴克第二波草莓季，除了有使用在地草莓費時熬煮的「草莓優格飲」之外，還有鮮奶油中藏有草莓果肉的「草莓雪白生乳捲」，正中間再擺上一顆新鮮草莓，讓人每一口都幸福感滿滿。嚴選日本頂級三溫糖製作的「三溫糖草莓戚風蛋糕」帶有獨特焦香味，以及特製的「長條草莓蜂蜜蛋糕」無論送禮還是自己吃都很可以。



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後媽家草莓胖雪娘、草莓盒子

草莓控不想說的隱藏版甜點！冬天就是要瘋狂吃草莓，然而在百家爭鳴之下，「後媽家Home Mom Bakery」的草莓季，以日本職人的精神打造多款草莓甜點，包括整盒抱著吃的「草莓盒子」、超療癒「日式草莓大福」和層次豐富「草莓胖雪娘」等，讓草莓控看到不猶豫整套全下單。



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COLD STONE濃厚版「濃情美莓冰淇淋」

COLD STONE經典草莓冰淇淋「草莓美莓」是許多鐵粉每次朝聖，一定都會吃的熱門口味，尤其「草莓冰淇淋」也一直都是怎麼吃、都不會踩雷。這次COLD STONE把草莓冰淇淋升級，推出濃厚版「濃情美莓」限定冰淇淋，草莓控、冰淇淋控這次有新歡了。



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全家草莓季40款草莓甜點吃不完

全家便利商店一口氣推出近40款草莓甜點，不僅有先前熱賣到翻的「草莓大福」，還加碼推出多款草莓甜點新品，主打真材實料、吃得到真的新鮮草莓為主打，讓全家變成草莓控的天堂。首推一定要搶的就是全家實體店的草莓甜點，以最潮的黑粉配色推出「草莓雙餡起司塔」及「草莓泡芙」兩款，後者霸氣的夾入整顆新鮮草莓，佐上草莓卡士達鮮奶油，挑戰超商打卡甜點新霸主。



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起士公爵「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」吃的保養品

起士公爵為了讓草莓控有全新的草莓甜點體驗，推出浪漫限定版「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，小農產地直送的鮮嫩草莓搭配酸甜純淨乳酪，更特別加入來自花東縱谷稀有的水晶洛神，要讓草莓控、甜點控吃進美麗、吃蛋糕還能打造水噹噹陶瓷肌。



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7-ELEVEN草莓季預購甜點好療癒

重度草莓控，7-ELEVEN門市預購更推出「法藍四季草莓千層酥」一次吃到千層酥、卡士達醬、新鮮草莓、麻糬等多種口感，同時還有「草莓蛋糕三明治、法式卡士達草莓塔」，在酷聖石複合店推出新品「濃!草莓冰淇淋」升級版草莓風味，還可以加購乾燥草莓丁一秒升級。



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深夜裡的法國手工甜點5大草莓甜點

甜點控私藏口袋名單「深夜裡的法國手工甜點」也被簡稱為「深法」，以往總是在深夜出爐的療癒甜點，收服許多甜點控的心。這次草莓季，深法推出5款限定草莓甜點，同時也開放深夜內用區，宵夜來吃草莓甜點又邪惡、又療癒。



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法朋日本草莓大福禮盒限量開搶

曾創下一小時內狂賣超過500顆的法朋草莓大福回來了！只要冬天草莓季一開始，法朋的「草莓大福」一定會成為必吃甜點，更是許多人每年IG必拍草莓大福。「法朋」神級甜點「日本草莓大福禮盒」也將於12/20（三）中午12點正式開賣，每盒售價1680元，內含6顆來自不同產地草莓製作，從日本的熊本、淡雪到水蜜桃草莓等通通都有，搶攻草莓控必吃草莓大福清單。



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蜷尾家草莓霜淇淋聯名限定

霜淇淋控、甜點控都愛的蜷尾家，首度邀請巴黎人氣飲品「Laïzé」聯名快閃！於即日起在台南蜷尾家本店接力推出3款聯名霜淇淋，將「Laïzé」人氣飲品變成霜淇淋，由冬天最夯必吃的巴黎草莓霜淇淋領軍，再掀台南甜點話題。



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大苑子開賣草莓千層蛋糕

大苑子裡吃得到草莓千層！每年年底「大苑子草莓季」就是草莓控最期待的，這次大苑子草莓季除了「莓好時光、莓好花漾」回歸之外，更特別攜手大安區手作甜點「折田菓舖」，在大苑子市府夢想店打造限定快閃店，讓草莓控在大苑子就能同時能喝草莓手搖杯、吃草莓千層蛋糕、還有草莓霜淇淋，打造最夢幻草莓下午茶。



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鶴茶樓草莓牛奶玻璃瓶欠拍

以浮誇大份量的季節水果飲料吸睛的鶴茶樓，今年再度推出視覺系草莓飲品，加入滿滿17顆新鮮草莓的必喝款「草莓甘露」之外，還將前幾年爆紅的草莓牛奶玻璃瓶升級回歸，延續和韓國插畫ZIZONE聯名話題，推出全新限定草莓雪泥瓶，粉粉嫩嫩配上Ｑ萌Pingo大頭讓人少女心噴發，狂發IG限動。



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勺日草莓甜點好療癒

草莓季就是要瘋狂吃草莓！被譽為台北最美咖啡廳之稱的「勺日」，不僅店觀美到必須拍來發IG限動，甜點造型也不馬乎，這次重磅推出冬季限定草莓甜點季，以微奢華草莓嘉年華為概念，一口氣獻上10款草莓系列甜點和飲品，每一款都有超顏值外觀，是台北草莓控一定要跟上的草莓甜點。



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富富甜品公司「一顆莓麗露」可可愛愛

一整顆草莓加可麗露！可麗露打卡新歡「富富甜品公司」針對年底耶誕節、草莓季，特別推出限定新品「一顆莓麗露」把一整顆草莓加進招牌「可麗露冰心雪糕內餡」，還有可愛紅白耶誕造型，讓草莓控又有IG打卡新甜點。



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BAC鮮草莓奶油起士盒超經典

一年一度的草莓季又來了，會讓草莓控IG被洗版的鮮草莓奶油起士盒也回來了，人氣蛋糕甜點BAC推出2023草莓季甜點，首推兩週快閃限定的「香草卡士達草莓蛋糕」，還有以濃黑經典生巧克力餡，襯托莓果酸甜的「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」，以及人氣必吃怕拍的「鮮草莓奶油起士盒」，搶攻草莓控的必吃清單。



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食芋堂「草莓芋泥系列」神組合

芋泥甜點專賣店「食芋堂」攻陷草莓控的甜點胃！寒流來襲，就代表吃草莓的季節到了，草莓控和芋頭控最期待的「食芋堂草莓芋泥季」也強勢回歸，推出10款草莓季限定芋泥甜點，包括派對必備的迷你雙層蛋糕「塔羅小姐」、水晶裸蛋糕「草莓啵啵」，用滿滿浮誇的草莓芋泥甜點，同時滿足芋頭控和草莓控的甜點胃。



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FLIPPER'S開心果草莓 奇蹟的舒芙蕾鬆餅限定口味

FLIPPER'S本次新品「奇蹟的舒芙蕾鬆餅 開心果草莓」使用2層舒芙蕾鬆餅堆疊，在夾層、以及外圍裝飾都使用新鮮草莓和草莓醬，並且以白巧克力脆片、堅果作為裝飾。最特別的是，頂部採用法國L’Opera開心果製成的濃郁「開心果鮮奶油」，打造淡淡綠色、帶有穀物香氣風味，與酸甜草莓搭配吃不膩。



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普諾麵包坊．忠孝店超過15款高顏值新鮮草莓烘焙

草莓控又有新品可以吃了！台北東區「普諾麵包坊．忠孝店」即日起至2024年2月29日，推出「銅板價」草莓系列商品，超過15種草莓系列烘焙及甜點品項，搶攻草莓控的必吃清單。除了往年熱銷早餐首選的「草莓Queen」、擁有「草莓劍龍」封號，比手掌還要大「可頌美莓」外，今年再加碼推5款草莓新品，草莓控一定不能錯過。



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三分春色「草莓拿鐵布蕾」

草莓控一定不能錯過的手搖飲料再多四款！「三分春色」為了搶攻草莓控的必喝清單，一口氣推出四款人氣草莓飲品，要用戀愛酸甜滋味、讓人喝一口就停下來。同時，再加碼1/3於雙北店家，舉辦「奉茶日」優惠活動，嚴選金萱、春分特等紅茶買一送一、黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思和草莓拿鐵布蕾第二杯半價優惠。



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