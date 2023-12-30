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草莓美莓升級版！COLD STONE新品「濃情美莓」雙重濃厚草莓冰淇淋，冬季冰淇淋「蘋果脆脆」蘋果派風味吃起來。

2023-12-30 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：350
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編輯 張人尹

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COLD STONE經典草莓冰淇淋「草莓美莓」是許多鐵粉每次朝聖，一定都會吃的熱門口味，尤其「草莓冰淇淋」也一直都是怎麼吃、都不會踩雷。這次COLD STONE把草莓冰淇淋升級，推出濃厚版「濃情美莓」限定冰淇淋，草莓控、冰淇淋控這次有新歡了。

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COLD STONE 冰淇淋新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
COLD STONE 冰淇淋新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

COLD STONE這次新品「濃情美莓」，把經典的「草莓冰淇淋」基底升級，加入嚴選天然水果果醬，打造全新「濃草莓冰淇淋」基底，同時再拌入鮮奶油、新鮮草莓，打造雙重濃厚的草莓風味，並且在頂端插上整塊乳酪蛋糕，奶香味、口感層次都更升級。此外更推薦搭配限定脆餅「草莓果粒沾醬脆餅」，整顆冰淇淋超粉嫩。
COLD STONE 冰淇淋新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
COLD STONE 冰淇淋新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

另一款新品「蘋果脆脆」則堪稱是冰淇淋版蘋果派，使用回歸口味「蘋果風味冰淇淋」，拌入日本青森縣富士蘋果丁、酥脆餅乾增加口感，在頂端搭配超邪惡「比利時蓮花焦糖夾心餅乾」，用淡淡的焦糖與肉桂味、搭配青森蘋果香氣，讓人彷彿在吃蘋果派冰淇淋。
COLD STONE 冰淇淋新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
COLD STONE 冰淇淋新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



配合新品上市，COLD STONE在12/29-01/01推出「冰淇淋第二杯半價」，中杯以上冰淇淋都可享優惠，1/5-1/7中杯以上冰淇淋「第二杯50元」趁優惠先嘗鮮。除此之外，在7-ELEVEN酷聖石複合門市，也配合草莓季推出新品「濃！草莓冰淇淋」，同樣吃得到草莓冰淇淋、果醬、草莓果丁的雙重濃厚風味。
COLD STONE 冰淇淋新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 草莓季新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

COLD STONE 冰淇淋新品

供應期間：2023年12月29日~2024年2月22日，期間限定，售完為止。
售價：
濃情美莓：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)
蘋果脆脆：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)
草莓果粒沾醬脆餅：$35/個
 

COLD STONE門市 冰淇淋優惠

1、歡慶新品迎接2024
活動期間：2023年12月29日~2024年1月1日
活動內容：於COLD STONE門市點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯半價 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。

2、療癒吃冰日
活動期間：2024年1月5日~1月7日
活動內容：於COLD STONE門市點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯50元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。

3、The Body Shop優惠活動
活動期間：2024/1/3~2/22期間限定
活動內容：於COLD STONE門市購買任一款新品「濃情美莓」、「蘋果脆脆」即贈一張，掃描插卡背面QR Code領取200元電子抵用券，數量有限，贈完為止。

 

7-ELEVEN酷聖石複合店活動

活動期間：2023年12月29日-2024年1月3日
活動內容：於7-ELEVEN酷聖石複合店，任選2oz冰淇淋口味+迷你脆餅+點點好朋友餅乾(原價$89)，活動期間享組合買一送一。

詳細活動規範及供應情形，依 COLD STONE 官方公告為準。

 

 

 

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