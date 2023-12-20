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蜷尾家草莓霜淇淋來了！蜷尾家Ｘ巴黎Laïzé強強聯手，3款聯名「夢幻草莓、薰衣草奶茶霜淇淋」領軍開吃。

2023-12-20 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：蜷尾家 人氣：651
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

霜淇淋控、甜點控都愛的蜷尾家，首度邀請巴黎人氣飲品「Laïzé」聯名快閃！於即日起在台南蜷尾家本店接力推出3款聯名霜淇淋，將「Laïzé」人氣飲品變成霜淇淋，由冬天最夯必吃的巴黎草莓霜淇淋領軍，再掀台南甜點話題。


被譽為巴黎最美飲品店Laïzé，是連好萊塢當紅女星Zendaya、飾演蜘蛛人的 Tom Holland、艾蜜莉在巴黎的女主角Lily Collins都愛的人氣飲料。如今首度跨海到亞洲，和華人冰王之稱的蜷尾家聯手，連續三週接力登場「巴黎草莓」、「Laïzé白咖啡」 與「記憶中的薰衣草奶茶」三款限定霜淇淋，每一款都不想錯過。


嚴選台灣新鮮草莓做成的草莓霜淇淋，再佐上法式莓果乾、開心果碎粒與草莓晶片巧克力，豐富的口感讓人每一口都超幸福。「Laïzé白咖啡」則是以巴黎左岸咖啡為發想，邀大家感受巴黎人的生活儀式感。而今夏Laïzé最火的「記憶中的薰衣草奶茶」也變成霜淇淋，普羅旺斯的薰衣草浸以冷泡手法浸泡在奶茶中，道地的法式花茶奶茶控要跟上。

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華人冰王蜷尾家 X 巴黎人氣飲品Laïzé聯名

快閃時間：12月20日至1月9日
地址：台南市中西區正興街92號
營業時間：11:00-20:00，週四11:00-17:00，每日售完為止。

聯名霜淇淋：
12/20～12/26 巴黎草莓120元 (公休日12/21)
12/27～1/2 Laïzé白咖啡 100元 
2024/1/3- 1/9 記憶中的薰衣草奶茶 100元

 

 

 

 

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