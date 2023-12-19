全亞洲首間Tiffany Blue Box Café Taipei來了！奢華和時尚代表的Tiffany，是許多女生心中的夢幻逸品，這次將在台北信義區開設亞洲首間Blue Box Café Taipei，以經典蒂芙尼藍為主色調，並重磅邀請星級餐廳主廚林明健作為餐飲顧問，從店觀設計到店內餐點和餐具，都營造出輕奢夢幻的氛圍感，今日曝光更多餐點資訊、售價和訂位辦法，衝之前要先做攻略。





Tiffany Blue Box Café Taipei請到建築界傳奇人物 Peter Marino 操刀，以紐約第五大道總店為設計藍圖，所有傢俱和傢飾品都呈現出品牌經典色Tiffany Blue，餐具部分選用Tiffany T True 系列餐具，吧台區更是使用藍綠色調天河石打造而成，就連牆面上也由美國藝術家莫莉·哈奇親手設計，將69件手繪瓷盤排列出璀璨動人的展示牆。





餐點部分融合亞洲風味，請到米其林一星餐廳主理人林明健主廚(Chef Kin)坐鎮，擅長將各類型料理元素完美融合的Chef Kin，開幕限定菜單使用筊白筍、龍眼、絲瓜、三星蔥等台灣在地食材，搭配馬告、班蘭、檸檬葉、 枸杞、客家金桔醬等亞洲特有香料進行調味，推出早餐、下午茶及季節性菜單。







早餐部分以奧黛麗赫本主演電影《第凡內早餐》經典場景為發想，首推「可頌、手工新鮮果醬」，酸甜的覆盆子及杏桃果醬配上酥香可頌超療癒。另外還有刨入瑞士葛瑞爾起司的法式炒蛋、加入台灣味花生糖的法式吐司等。下午茶的話則是主打「英式三層下午茶」，松露蛋沙拉三明治、魚子醬蟹肉塔、蔬菜鹹派、巧克力慕絲蛋糕、夢幻藍蛋糕、咖椰起司蛋糕等五款鹹點、六款甜點組合，每人1580元享用輕奢下午茶。





Tiffany Blue Box Café Taipei 地址

新光三越信義新天地 A9 館 Tiffany & Co. 蒂芙尼專門店 2 樓 (台北市松壽路 9 號)



Tiffany Blue Box Café Taipei 營業時間

星期一至四 11:30AM – 09:30PM

星期五至日 11:30AM – 10:00PM

最後點餐時間為 8:00PM



Tiffany Blue Box Café Taipei 餐點售價

早餐定價新台幣 1480 元，供應時間 11:30~14:30。

下午茶定價新台幣 1580 元/每人，供應時間 14:30~17:00。

季節性菜單 二道式套餐(前菜+主菜、或主 菜+甜點) 定價新台幣 1480 元起，及三道式套餐(前菜+主菜+甜點)定價新台幣 1780 元起。



Tiffany Blue Box Café Taipei 訂位辦法

2023/12/21起開放預約訂位2024/1/3座位。加入Tiffany & Co. 蒂芙尼LINE官方帳號，並透過圖文選單找到登記訂位的預約資訊。