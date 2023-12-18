誰說只有中秋節才吃蛋黃酥！對於蛋黃酥控而言，不管何時何地都是吃蛋黃酥的最好時刻，傳承彰化不二家的「台中不二糕餅」在歲末年終之際再度北上快閃，首次進駐中山站商圈，於即日起至明年1/2期間，帶來招牌蛋黃酥和限定版四色芙令卡等商品，一定要趁早衝去搶買。







作為彰化不二家第三代開設的全新概念「台中不二糕餅」，以新包裝、新視覺將傳統蛋黃酥成為台中最新伴手禮。招牌蛋黃酥堅守傳統工法製作，香甜烏豆沙、酥香餅皮和鹹香的鹹蛋黃三大元素完美搭配，是一顆讓人吃過就會不斷回訪的蛋黃酥。







這次北上到新光三越南西一館，除了有蛋黃酥之外，還同步販售多款甜點，其中一開賣就成為網購新寵「芙令卡」更是推出限定又限量的新組合，改良版台式馬卡龍宛如雲朵般口感，微鹹的玫瑰鹽奶油餡滋味不能錯過。此次推出適合浪漫耶誕月的「四色芙令卡」，繽紛的芙令卡和閨蜜一起開耶誕甜點趴。



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不二糕餅 新光南西快閃 活動資訊

快閃時間：即日起至2024/01/02 每天11:00-售完為止。

快閃地點：新光三越台北南西店一館B2F，光之舞廣場。

快閃櫃販售商品：

1、蛋黃酥 (6入) $380元

2、蛋黃酥 (12入) $760元

3、小茶蛋 (7入) $360元 (3入蛋黃酥+4入茶鳳黃)

4、小月綜 (6入) $360元 (3入蛋黃酥+3入檸月酥)

5、四色芙令卡 (12入) $250元

6、大紙袋 10元︱小紙袋 5元︱保冷袋 120元



注意事項：

1、四色芙令卡每人總限購10盒，包含加購與單品購買。

2、只開放現場排隊購買，不提供宅配、不提供來電預約。