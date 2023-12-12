為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 最新文章 > 美食 > 激厚版全家千層蛋糕超狂！加量不加價「全家35層千層蛋糕」限量開搶，再推「特大杯咖啡」45元就開喝。

激厚版全家千層蛋糕超狂！加量不加價「全家35層千層蛋糕」限量開搶，再推「特大杯咖啡」45元就開喝。

2023-12-12 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全家 人氣：914
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全家35週年狂推「35%增量大回饋」！不斷掀起話題的全家，為了歡慶35週年慶到來，特意將日本全家每年備受好評的增量回饋優惠搬到台灣，精選10款人氣熱銷的鮮食、甜點，將連續三週、於週三推出35%加量不加價限量餐點，從主食、輕食到人氣甜點通通都有，其中必搶的激厚版35層千層蛋糕大大滿足甜點控的胃。



於今日正式推出35週年限定回饋的全家，以「整體放大」、「主菜加量」或「數量增多」三大加量不加價的優惠，感謝鐵粉長期的支持。主食部分首推增量版「海之味漁夫飯」，加倍的蛤蜊鋪在日式醬香炊飯上，濃濃的海味讓人食指大動。輕食則是以高CP值的「稻荷壽司」打頭陣，直接多一貫變成5入的份量，微甜微鹹的滋味讓人一口口吃不停。



被譽為超商最強甜點的全家minimore，也將人氣王「法式千層蛋糕」加厚升級，35層的法式千層蛋糕甜點控一定要吃到。而經典爆漿甜點「香草卡士達泡芙」則是整顆直接放大35%，大口咬下超滿足。甜點系列若搭配中杯以上咖啡還可享有半價優惠。此外，Let‘s Café也加碼推出免費升級優惠，12/13至12/26期間於全家會員APP「隨買跨店取」中，可以35元中杯美式價錢升級為大杯、45元喝特大杯美式。自有品牌FamiCollection更推出近60項商品享2件65折。

推薦閱讀：星巴克草莓生乳捲回歸！日本人耶誕必吃「草莓奶油蛋糕」限定開賣，草莓控揪吃星巴克。




 

全家35週年慶「35%增量大回饋」活動

海之味漁夫飯 95元，蛤蜊加量至2倍
香草卡士達泡芙 38元，購買中杯以上指定咖啡，加購minimore全品項甜點享半價優惠。
稻荷壽司 45元
古早味香滷嫩雞胸 69元
蒜香紐奧良風味雞Q丸 49元
青醬雞肉義大利麵(12/20上市) 89元
克林姆麵包(12/20上市)28元，搭配指定飲品享超值配49元。
法式千層蛋糕(12/20上市) 48元，購買中杯以上指定咖啡，加購minimore全品項甜點享半價優惠。
義式蕃茄紅醬燻腸焗飯(12/27上市) 89元，「全家」主副配優惠，主餐+1 副餐省5元；主餐+2 副餐省10元。
紅豆麵包(12/27上市) 28元，搭配指定飲品享餐餐超值配49元。
 

全家經典美式優惠

活動時間：12/13-12/26
活動內容：會員APP「隨買跨店取」大杯特價35元(原價45元)、特大杯特價45元(原價60元)，每會員每品項上限10杯，兌換期限至113/2/29

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#甜點
morechevron_right
文章關鍵字
甜點 優惠 全家 超商 more
延伸閱讀

濾杯調查局｜Brewista蛋糕濾杯試用

 WalkerCafe

秋季賞楓野餐新選擇！Mister Donut 引進日本人氣品「楓糖蛋糕棒」輕鬆享用不沾手。

 WalkerLand窩客島數位編輯室

情人節甜滋滋！85˚C推出網美系「推推蛋糕」兩支99元優惠，再加碼「芋泥千層酥派」限定優惠搶攻甜點控的胃。

 顏爾嫻

新竹不再是美食沙漠！超夯「33間新竹甜點店」清單公開，甜點控推爆「階段甜點、一百種味道」全上榜。

 編輯 林奕如

宜蘭美食 樹說，｜一週只開店三天的超美味千層蛋糕　結合金工飾品店還有「可愛貓貓陪伴尼！」

 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up