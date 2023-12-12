全家35週年狂推「35%增量大回饋」！不斷掀起話題的全家，為了歡慶35週年慶到來，特意將日本全家每年備受好評的增量回饋優惠搬到台灣，精選10款人氣熱銷的鮮食、甜點，將連續三週、於週三推出35%加量不加價限量餐點，從主食、輕食到人氣甜點通通都有，其中必搶的激厚版35層千層蛋糕大大滿足甜點控的胃。
於今日正式推出35週年限定回饋的全家，以「整體放大」、「主菜加量」或「數量增多」三大加量不加價的優惠，感謝鐵粉長期的支持。主食部分首推增量版「海之味漁夫飯」，加倍的蛤蜊鋪在日式醬香炊飯上，濃濃的海味讓人食指大動。輕食則是以高CP值的「稻荷壽司」打頭陣，直接多一貫變成5入的份量，微甜微鹹的滋味讓人一口口吃不停。
被譽為超商最強甜點的全家minimore，也將人氣王「法式千層蛋糕」加厚升級，35層的法式千層蛋糕甜點控一定要吃到。而經典爆漿甜點「香草卡士達泡芙」則是整顆直接放大35%，大口咬下超滿足。甜點系列若搭配中杯以上咖啡還可享有半價優惠。此外，Let‘s Café也加碼推出免費升級優惠，12/13至12/26期間於全家會員APP「隨買跨店取」中，可以35元中杯美式價錢升級為大杯、45元喝特大杯美式。自有品牌FamiCollection更推出近60項商品享2件65折。
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全家35週年慶「35%增量大回饋」活動
海之味漁夫飯 95元，蛤蜊加量至2倍
香草卡士達泡芙 38元，購買中杯以上指定咖啡，加購minimore全品項甜點享半價優惠。
稻荷壽司 45元
古早味香滷嫩雞胸 69元
蒜香紐奧良風味雞Q丸 49元
青醬雞肉義大利麵(12/20上市) 89元
克林姆麵包(12/20上市)28元，搭配指定飲品享超值配49元。
法式千層蛋糕(12/20上市) 48元，購買中杯以上指定咖啡，加購minimore全品項甜點享半價優惠。
義式蕃茄紅醬燻腸焗飯(12/27上市) 89元，「全家」主副配優惠，主餐+1 副餐省5元；主餐+2 副餐省10元。
紅豆麵包(12/27上市) 28元，搭配指定飲品享餐餐超值配49元。
全家經典美式優惠
活動時間：12/13-12/26
活動內容：會員APP「隨買跨店取」大杯特價35元(原價45元)、特大杯特價45元(原價60元)，每會員每品項上限10杯，兌換期限至113/2/29