草莓控揪吃星巴克！每年耶誕節一定要到星巴克喝杯太妃核果那堤，才算是有過到耶誕節的星巴克鐵粉，也絕對不能錯過耶誕限定「草莓蛋糕」。今年同樣是將日本耶誕傳統必吃草莓奶油蛋糕為主打，推出限定版「長條草莓生乳捲」打造草莓控最浪漫耶誕氛圍。同時，也推出第二波耶誕限定杯款，幫你解決耶誕交換禮物的煩惱。





一年一度最浪漫的耶誕月，就是要到星巴克喝杯太妃核果那堤、吃一份草莓蛋糕，完成一整套儀式感才算是資深星巴克鐵粉。今年星巴克再度推出「長條草莓生乳捲」，以鬆軟的原味天使蛋糕為基底，中間內餡捲入滿滿草莓口味生乳，最中心還藏有整顆新鮮草莓，酸甜的滋味，讓人幸福感爆棚。





並加碼祭出第二波耶誕限定周邊商品，質感爆棚的香檳色系列杯款，從不銹鋼杯、馬克杯到Delma不鏽鋼杯全都有。以經典女神logo為主視覺的「星巴克雙杯隨行杯袋」更是激推必買款。線上商城則是有限定「女神薄荷綠碗盤組」和「星巴克薄荷餐墊組」，清爽薄荷綠在生活中帶來一絲清新感。也針對新年送禮推出耶誕跨年主題500元電子禮物卡，獨家插畫設計送給收禮人小驚喜。



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星巴克耶誕長條草莓生乳捲

開賣日：2023/12/13上市

售價：580元



星巴克耶誕限定 咖啡用品_Holiday Ph2 系列

開賣日：2023/12/13上市

品項、售價：

深藍星植感馬克杯 $550

香檳金彩不鏽鋼杯 $850

香檳金不鏽鋼TOGO冷水杯 $950

Delma雷雕女神不鏽鋼杯 $1,050

香檳金女神不鏽鋼把手杯 $800

Delma黑女神不鏽鋼杯 $950

香檳金不鏽鋼雙蓋冷水杯 $1,250

Delma銀女神不鏽鋼杯 $950

星巴克雙杯隨行杯袋 $430



星巴克耶誕限定 線上門市新品

溫暖格紋不鏽鋼杯 $900；或是星禮程金星禮240★/120★+$400

溫暖格紋杯盤組 $850

星巴克薄荷綠餐墊組 $700

星巴克旅行收納組 $700