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全家咖啡買一送一！38小時快閃「全家咖啡買一送一」感謝中華隊奮戰到底，加碼1212元大禮包「35份咖啡、霜淇淋、茶全包」超狂。

2023-12-11 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：3,800
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編輯 鄭雅之

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全家經典咖啡買一送一！隨著在大巨蛋舉辦的棒球亞錦賽落幕，雖然最終冠軍戰台灣對上日本隊0:1落敗，但奮戰到底取得亞軍的好成績，也讓許多人紛紛熱血沸騰。全家特別推出經典美式買一送一快閃優惠，用最經典咖啡感謝中華好手的努力，為國爭光。並加碼推出喝采大禮包，經典咖啡、私品茶和人氣霜淇淋共計35樣商品只要1,212元就有。
全家咖啡優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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於即日起至12/12期間，全家APP中的「優惠趣」中推出限量10萬組的「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」優惠券，就是為了替台灣選手喝采，為台灣拚下一枚亞軍獎牌。同時，也在隨買跨店取中推出超級大禮包，15杯大杯經典拿鐵、10杯私品茶55元系列任選和10支口味任選的全家霜淇淋，全部35個商品只要1,212元，於即日起至12/13期間，每人限購一組，等於買到賺到超划算。

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全家咖啡優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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全家經典美式買一送一

活動時間：12/11 10:00-12/12
活動內容：「全家」APP「優惠趣」推出Let’s Café特大杯經典美式買1送1優惠券。限量10萬組，每會員限領1組，兌換期限至112/12/20。
購買網址：https://bit.ly/3R04DK5
 

全家1,212元喝采大禮包

活動時間：12/11 10:00-12/13
活動內容：隨買跨店取推出喝采大禮包，「Let’s Café大杯經典拿鐵」×15杯、「私品茶55元系列任選」×10杯、「Fami!ce霜淇淋(不限口味)」×10支，合計35樣商品只要 1,212元。
注意事項：會員限購1組，兌換期限至113/12/25。
 

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