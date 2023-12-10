台式最經典必吃速食頂呱呱再推寵粉優惠！為了迎戰歲末年終最大優惠雙12到來，頂呱呱特意將最熱賣的經典炸雞推出巨無霸炸雞桶優惠，12塊炸雞桶現省221元，炸雞控快揪三五好友開場炸雞趴。並加碼推出兩個一人份炸雞組合優惠，滿足所有炸雞控。







於即日起至12/12期間，頂呱呱祭出超殺限定3款「雙12年末大賞」優惠餐，首推必吃的有現省221元「12塊炸雞重量桶」，經典台式風格薄皮原味炸雞、原味雞腿各六支，讓人吃到狂舔手手。三塊炸雞和呱呱包一組的「呱張肉肉組」，則是最經典搭配，一個人也可以吃飽飽。愛吃辣的就直接點「辣呱肉肉組」以辣味炸雞為主的77折優惠，配上呱呱包只要199元。



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頂呱呱 雙12優惠

活動時間：即日起至2023/12/12

活動內容：

1、12塊炸雞重量桶 特價499元(原價720元)

原味炸雞6塊、原味雞腿6支



2、呱張肉肉組 特價199元(原價245元)

原味炸雞1塊、原味雞腿2支、呱呱包1顆



3、辣呱肉肉組 特價199元(原價258元)

辣味炸雞2塊、辣味雞翅1支、呱呱包1顆



注意事項：原味炸雞部位恕不指定。