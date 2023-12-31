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草莓麵包再加1！普諾麵包坊．忠孝店推出「銅板價」草莓系列商品，超過15款高顏值新鮮草莓烘焙、甜品。

2023-12-31 文字：編輯 李維唐 圖片：普諾麵包坊．忠孝店 人氣：483
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

草莓控又有新品可以吃了！台北東區「普諾麵包坊．忠孝店」即日起至2024年2月29日，推出「銅板價」草莓系列商品，超過15種草莓系列烘焙及甜點品項，搶攻草莓控的必吃清單。除了往年熱銷早餐首選的「草莓Queen」、擁有「草莓劍龍」封號，比手掌還要大「可頌美莓」外，今年再加碼推5款草莓新品，草莓控一定不能錯過。

推薦閱讀：草莓控不想說的秘密甜點！後媽家「草莓胖雪娘、草莓盒子」限定開賣，滿餡草莓大口吃超療癒。
普諾麵包坊．忠孝店 冬季草莓新品、熱賣系列商品一覽

這一次草莓系列之外，首推「草莓寶盒」，甜點主廚曾國原特以抹茶手指蛋糕為基底，有別於一般法式手指蛋糕，採用日式手法拌入白巧克力及抹茶粉，更為避免口感不佳，攪拌麵糊時需適度拿捏力道，再以高溫烘烤半小時，相當考驗主廚功力。綿密細緻的抹茶手指蛋糕體，夾入超過15顆滿滿草莓和馬斯卡邦慕斯，一口咬下體驗三種不同風味，酸甜交錯、尾韻帶有淡淡抹茶香氣，甜而不膩的清爽滋味，幸福感瞬間爆棚。
普諾麵包坊．忠孝店 冬季草莓新品、熱賣系列商品一覽

還有獨家開創「莓好香芋」以菠蘿麵包打底，夾入時令酸甜草莓、大甲芋頭及綿密的布丁，豐富的層次瞬間在口中綻放，彷彿戀人初相遇的悸動瞬間，讓年末的邂逅顯得格外有意義。若想嚐鮮則推薦「草莓炒麵」，甜麵包佐上自製的黃芥末義大利麵，搭配檸檬汁及水果草莓，跳脫傳統、顛覆味蕾想像，全新組合帶領草莓控進入到新世界。
普諾麵包坊．忠孝店 冬季草莓新品、熱賣系列商品一覽
普諾麵包坊．忠孝店 冬季草莓新品、熱賣系列商品一覽

此外，過往超夯的人氣銷售冠軍「可頌美莓」，麵包坊特製22公分的巨無霸可頌，內餡使用酸甜滋味的草莓卡士達，豐富視覺、味覺雙重饗受，深受網美族群喜愛；超高CP值，甫推出即讓消費者直呼，根本是奪下「草莓劍龍」封號。

還有「草莓Queen」，新鮮奶油搭配香甜誘人的粉嫩系水果草莓，號稱甜品界的「寶媽媽」，草莓和鮮奶油的完美組合、多重的酸甜果香，讓人忍不住一口接一口，是早餐的最佳選擇。最後，慶生必備「草莓小波派」膨鬆的戚風蛋糕佐入飽滿的草莓和濃郁的香草卡士達餡，帶給消費者幸福般的「莓好滋味」。
普諾麵包坊．忠孝店 冬季草莓新品、熱賣系列商品一覽
普諾麵包坊．忠孝店 冬季草莓新品、熱賣系列商品一覽



 


普諾麵包坊．忠孝店 冬季草莓新品、熱賣系列商品一覽

草莓寶盒    新品299元
草莓塔    新品160元
草莓奶酪杯    新品100元
莓好香芋    新品149元
草莓炒麵    新品89元
草莓小波派（7吋）    熱銷品780元
可頌美莓    熱銷品139元
草莓Queen    熱銷品55元
 

 

普諾麵包坊．忠孝店

地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄1號1F（捷運忠孝敦化4號出口）
電話：02-2772-8912
營業時間：週一至週日10：00－20：30
普諾麵包坊．忠孝店 冬季草莓新品、熱賣系列商品一覽

 

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