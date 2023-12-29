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草莓控不想說的秘密甜點！後媽家「草莓胖雪娘、草莓盒子」限定開賣，滿餡草莓大口吃超療癒。

2023-12-29 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：後媽家 人氣：546
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

草莓控不想說的隱藏版甜點！冬天就是要瘋狂吃草莓，然而在百家爭鳴之下，「後媽家Home Mom Bakery」的草莓季，以日本職人的精神打造多款草莓甜點，包括整盒抱著吃的「草莓盒子」、超療癒「日式草莓大福」和層次豐富「草莓胖雪娘」等，讓草莓控看到不猶豫整套全下單。
後媽家草莓季  / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
後媽家神級牛軋糖 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

今年後媽家Home Mom Bakery嚴選台灣和日本兩地的草莓品種，推出多款快閃限定草莓甜點，包括改良重新上市的日式草莓大福和水果胖雪娘，外皮皆使用日本白玉粉、糯米粉依獨家比例製作，為了方便大家多買幾顆慢慢品嚐，今年特意改良成可以冷藏保存但Ｑ彈口感不變的大福外皮。前者草莓大福用日式紅豆餡搭上整顆新鮮草莓；後者則是海綿蛋糕、馬茲卡邦慕斯、莓果醬和新鮮草莓層層堆疊。
後媽家草莓大福  / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
後媽家草莓胖雪娘  / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

另外，經典人氣的草莓盒子也不能錯過，以海綿蛋糕為基底，塗抹上莓果酒糖液和果醬，再擺上滿滿的台灣草莓和滑順香濃的瑪滋斯卡邦慕斯，最後，再次覆蓋一層蛋糕體，並用12顆新鮮草莓做最後的裝飾，最療癒的吃法就是直接用湯匙大口挖起來吃。
後媽家草莓盒子  / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
後媽家草莓盒子  / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



除了草莓甜點系列之外，熱銷的和三盆蛋黃酥2.0也強勢回歸，使用3種奶油特製的酥香餅皮，用三盆糖混入奶油烘豆和棗泥紅豆餡，甜而不膩的滋味不小心多吃三顆。以及冬季限定、需花費三天製成的「潘娜朵妮」，堅持使用義大利潘娜多妮專用粉、義大利進口糖漬橘皮丁、法國AOP依思妮發酵奶油等製作，堪稱是使用最難搞麵包。並將其風味濃縮在神級牛軋糖中，亦是必買人氣款。

推薦閱讀：草莓控沒跟上會後悔！星巴克草莓甜點「草莓生乳捲、三溫糖草莓戚風」3款新上市，韓國必喝「維也納奶香那堤」台灣也開賣。
後媽家蛋黃酥  / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
後媽家潘娜朵妮  / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

後媽家草莓季 

地址：台北市南港區研究院路一段59號、57號
電話：02-2788-8826
官網：www.amberbakery.com.tw

 

 

 

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