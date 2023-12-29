草莓控不想說的隱藏版甜點！冬天就是要瘋狂吃草莓，然而在百家爭鳴之下，「後媽家Home Mom Bakery」的草莓季，以日本職人的精神打造多款草莓甜點，包括整盒抱著吃的「草莓盒子」、超療癒「日式草莓大福」和層次豐富「草莓胖雪娘」等，讓草莓控看到不猶豫整套全下單。







今年後媽家Home Mom Bakery嚴選台灣和日本兩地的草莓品種，推出多款快閃限定草莓甜點，包括改良重新上市的日式草莓大福和水果胖雪娘，外皮皆使用日本白玉粉、糯米粉依獨家比例製作，為了方便大家多買幾顆慢慢品嚐，今年特意改良成可以冷藏保存但Ｑ彈口感不變的大福外皮。前者草莓大福用日式紅豆餡搭上整顆新鮮草莓；後者則是海綿蛋糕、馬茲卡邦慕斯、莓果醬和新鮮草莓層層堆疊。







另外，經典人氣的草莓盒子也不能錯過，以海綿蛋糕為基底，塗抹上莓果酒糖液和果醬，再擺上滿滿的台灣草莓和滑順香濃的瑪滋斯卡邦慕斯，最後，再次覆蓋一層蛋糕體，並用12顆新鮮草莓做最後的裝飾，最療癒的吃法就是直接用湯匙大口挖起來吃。





後媽家草莓季

地址：台北市南港區研究院路一段59號、57號

電話：02-2788-8826

官網：www.amberbakery.com.tw