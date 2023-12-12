一整顆草莓加可麗露！可麗露打卡新歡「富富甜品公司」針對年底耶誕節、草莓季，特別推出限定新品「一顆莓麗露」把一整顆草莓加進招牌「可麗露冰心雪糕內餡」，還有可愛紅白耶誕造型，讓草莓控又有IG打卡新甜點。
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2023年新上市的可麗露品牌「富富甜品公司」，主打以冰心雪糕內餡、加入焦糖香氣的可麗露脆皮，即使冷凍退冰後依然保有脆皮口感。這次再推出草莓季、耶誕節限定「一顆莓麗露」，在可麗露中加入一整顆完整大湖草莓，以及草莓鮮果醬為主的雪糕內餡，在頂部更鋪上一層麻糬皮，打造應景的紅白耶誕帽配色。
富富甜品公司草莓季除了「一顆莓麗露」之外，再加碼推出另一款草莓新品「莓夢利物浦」，命名致敬披頭四的經典歌曲「Strawberry Fields forever」，在內餡使用清爽的優格、草莓醬、九如檸檬，打造酸甜療癒的卡士達可麗露吃法，在官網還有「限定綜合草莓組」一次6顆、兩種草莓口味可以一次都吃到。
富富甜品公司 草莓季新品
品項及價格：
一顆莓麗露：660元/6入
莓夢利物浦：480元/6入
限定綜合草莓組：570元/6入