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樂高耶誕禮物免費拿！台北101「樂高超能聖誕列車」免費打卡、免費闖關，樂高耶誕老公公、樂高耶誕禮物先收下。

2023-12-09 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：990
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編輯 張人尹

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樂高耶誕禮物免費拿！陪著大小朋友一路玩到大的LEGO樂高，這次耶誕節在台北101水舞廣場打造期間限定「樂高超能聖誕列車」快閃店、以及耶誕打卡點，其中提供了3個遊戲關卡，小朋友們完成挑戰就可以把「耶誕限定」樂高積木帶回家，耶誕節衝信義區打卡之外，也要帶小孩到樂高快閃店玩一波。

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樂高超能聖誕列車 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
樂高超能聖誕列車 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

呼應耶誕節主題的「樂高超能聖誕列車」，即日起在台北101旁水舞廣場登場，樂高打造列超造型空間、並且以樂高積木拼組成「樂高耶誕樹、樂高耶誕老公公、樂高麋鹿雪橇」等造景，讓人走過、路過都要拍美照。此外，走進樂高列車內可以挑戰3大任務關卡，完成任務就能拿小禮物。
樂高超能聖誕列車 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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在本次「樂高超能聖誕列車」關卡中，考驗小朋友駕駛列車的小知識、排除列車軌道的障礙、用磁鐵挑戰樂高迷宮，也能依照圖示拼組出耶誕節氣氛的樂高積木，拼組完成可以直接帶回家。活動期間內樂高小禮物造型會不定期更換，包含耶誕老公公、麋鹿、雪人、耶誕樹，讓小朋友們自己拼組自己的專屬樂高。
樂高超能聖誕列車 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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本次樂高快閃店活動中，除了完成任務可以把「耶誕樂高贈禮」帶回家之外，完成體驗並且消費滿額送「聖誕4合1積木包」，於指定通路消費滿額還有「雪人積木、2024年樂高桌曆、樂高聖誕絨毛毯」等滿額小物，買耶誕禮物剛剛好。
樂高超能聖誕列車 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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耶誕限定「高超能聖誕列車」快閃闖關活動同步在台北101、高雄漢神巨蛋登場，活動至2024/01/01為止，同時在12月的週末，更有「Build To Give快樂能量收集站」於新竹SOGO百貨、新北宏匯、台中廣三SOGO接力登場，大小朋友可以在活動現場拼組積木，而樂高也會同步捐助更多有需要的孩童，打造暖心耶誕節。
樂高超能聖誕列車 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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樂高超能聖誕列車 台北場

活動期間：2023/12/08-2024/01/01
活動地點：台北101水舞廣場
 

樂高超能聖誕列車 高雄場

活動期間：2023/12/08-2024/01/01
活動地點：高雄漢神巨蛋購物廣場
 

樂高「Build To Give快樂能量收集站」場次資訊

活動地點：新竹SOGO百貨1樓廣場 (新竹市東區中央路239號 1F廣場大門右側)
活動期間：2023/12/9(六)-2023/12/10(日) 11:00-19:00

活動地點：新北宏匯百貨 (新北市新莊區新北大道四段3號1F生活舞台)
活動期間：2023/12/16(六)-2023/12/17(日) 11:00-19:00

活動地點：台中廣三SOGO百貨  (台中市西區臺灣大道二段459號1F廣場) 
活動期間：2023/12/23(六)-2023/12/24(日) 11:00-19:00

詳細活動規範及供應情形，依 樂高 官方公告為準。

 

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