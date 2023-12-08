超萌耶誕節桌布免費下載！年末的耶誕節、跨年話題，不只要跟好友開趴慶祝，手機也要換上應景的可愛桌布。遊戲橘子旗下泛娛樂生活入口 beanfun!，這次特別攜手3大插畫家「緩緩、醜白兔、喵喔MYAOWL」，推出耶誕節限定桌布免費領取，還有專屬聖誕節禮物、周邊禮包，讓粉絲一起線上開趴。
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為了陪粉絲們一起過聖誕、一起跨年，12/8-12/31期間，只要加入圖文插畫家緩緩、醜白兔、喵喔MYAOWL的beanfun!社團，並且依照規定在貼文按讚、留下指定留言，就可以獲得各創作者設計的3款「耶誕跨年限定手機桌布」，緩緩主打美式潮流畫風、醜白兔是Q版可愛風格、喵喔MYAOWL則是日系主題，通通滿足粉絲。
除此之外，beanfun!更在一起SHOW聖誕展間推出抽獎活動，只要分享「收到最新奇的聖誕禮物」，就有機會獲得Nintendo Switch、王品牛排餐券、iPhone14等獎品。另外，12/29-12/31期間，在beanfun! 「創作者神隊友」社團倒數貼文中，按讚留言就有機會獲得「價值$1,000 創作者禮包 」、「數位2024迎新蒐藏賀卡」、「創作者桌曆 」等好禮，打造最嗨線上跨年趴。
beanfun! 聖誕跨年月 活動資訊
活動日期： 2023/12/8 (五) - 2023/12/31(日)
beanfun! 聖誕跨年月活動網頁：https://walkr.tw/muIWMCuN
創作者神隊友IG帳號：https://walkr.tw/aaX5VmBg