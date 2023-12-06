肯德基買一送一雙12優惠攻略！真度雙12優惠話題，肯德基與必勝客攜手，在升級版的「PK雙饗卡APP」推出9大限定優惠，無論是拼手氣抽獎、還是不限量「肯德基買一送一」超狂優惠，速食控滑滑手機就能用優惠價吃到肯德基、必勝客。



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PK雙饗卡APP「1212年終盛典」集結肯德基、必勝客雙品牌，推出線上超狂優惠活動。在12/6-12/25期間天天登入APP抽「肯德基花生起司雞柳捲買一送一、必勝客炙烤大蝦嫩牛比薩半價」等優惠券，100％中獎機率，消費直接抽，再抽日本不限航點來回機票。沒抽到想要的優惠也沒關係，同步還有免抽獎、不限量供應的「肯德基中薯買1送1、必勝客3個大比薩888」限定優惠吃起來。







除此之外，PK雙饗卡APP在12/31前也推出多款優惠套餐、優惠方案，必勝客有「2個九吋鬆厚比薩(限480元(含)以下口味)+麻糬QQ球(8顆)+330ml可樂(2罐)」超狂下殺42折，而肯德基也有「2塊咔啦脆雞+點心盒G(1顆原味蛋撻+4塊上校雞塊+雙色轉轉QQ球)+1杯百事可樂(中)」一組2套398元，同步設計多款獨享套餐、雙人套餐，年底大吃一波很有理由。





配合PK雙饗卡APP全新升級，即日起也推出優惠回饋，新會員加入享150元大禮包、生日禮100元，此外還有12/31前限量加碼贈客好禮組，一次吃到「肯德基蛋撻+必勝客薯金幣」，速食控宅在家滑滑手機也可以搶優惠開吃。PK雙饗卡APP 1212年終盛典攻略活動期間：12/6-12/25活動內容：1、進入 APP首頁，點擊首頁活動橫幅，進入「1212年終盛典」遊戲活動頁，天天登入即可抽肯德基花生起司雞柳捲買一送一、必勝客炙烤大蝦嫩牛比薩半價等不同專屬優惠券。2、凡於PK APP消費 (限透過PK 雙饗卡APP訂餐或購買隨饗券/禮物卡者)，不限金額，即能參加日本不限航點來回機票抽獎，獎項價值達20,000元，限量名額共5名。活動期間：12/6-12/25活動內容：APP 獨家專區提供雙12限時不限量超狂優惠，包含肯德基中薯買1送1、必勝客3個大比薩888等限定優惠活動期間：即日起~12/31活動內容：推出7種雙12限時限量隨饗券，優惠最低下殺42折。詳細活動規範及供應情形，依 肯德基、必勝客 官方公告為準。