耶誕節限定下午茶「開心果草莓鬆餅」要拍IG！網美下午茶口袋名單「FLIPPER'S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅」療癒系鬆餅讓許多人拍爆、吃爆，這次針對耶誕節推出期間限定「奇蹟的舒芙蕾鬆餅 開心果草莓」新口味，紅配綠的應景配色，搶當耶誕節甜點打卡新歡。
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FLIPPER'S本次新品「奇蹟的舒芙蕾鬆餅 開心果草莓」使用2層舒芙蕾鬆餅堆疊，在夾層、以及外圍裝飾都使用新鮮草莓和草莓醬，並且以白巧克力脆片、堅果作為裝飾。最特別的是，頂部採用法國L’Opera開心果製成的濃郁「開心果鮮奶油」，打造淡淡綠色、帶有穀物香氣風味，與酸甜草莓搭配吃不膩。
FLIPPER'S表示，「奇蹟的舒芙蕾鬆餅 開心果草莓」新品於11/23起正式開賣，販售至明年1/14，同時更推出充滿耶誕氣息的「草莓優格歐蕾」限定飲品，還能與「奇蹟的舒芙蕾鬆餅 開心果草莓」搭配套餐省60元，打造最夢幻耶誕節下午茶。
FLIPPER'S 耶誕節限定新品
販售期間：2023/11/23-2024/01/14
販售地點：台北‧FLIPPER'S 誠品生活南西店
推薦品項：
奇蹟的舒芙蕾鬆餅 開心果草莓：$380
飲品限定 草莓優格歐蕾：$180
期間限定套餐組：$500
詳細活動規範及供應情形，依 FLIPPER'S 官方公告為準。