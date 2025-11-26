【宜蘭美食】2025宜蘭市美食餐廳推薦！宜蘭吃到飽、必吃美食、新月廣場美食推薦

來宜蘭旅遊除了找宜蘭景點，宜蘭市還有什麼好吃？不能錯過的宜蘭美食？「宜蘭市美食」「宜蘭50家餐廳」一次收集，包含宜蘭美食小吃、新月廣場美食餐廳、宜蘭無菜單料理餐廳、宜蘭火鍋餐廳推薦、宜蘭吃到飽、宜蘭東門夜市老店、宜蘭早午餐、咖啡館及下午茶，千萬別錯過了喔！

宜蘭市美食TOP推薦清單

宜蘭市是老饕的天堂，從古早味小吃到創意餐廳應有盡有，新月廣場周邊更聚集了多家人氣美食，方便逛街順道享用。無論你愛街邊小吃、熱湯麵食，或是吃到飽餐廳，2025年宜蘭市都有值得排進行程的美味清單。

宜蘭市熱門美食TOP 12推薦，單篇文章圖文介紹更詳細:

宜蘭新月廣場美食餐廳

丸龜製麵

全球最大日式連鎖烏龍麵店，讚岐烏龍麵的特色是現場手工擀製粗麵條，餐點現點現做，所以Q彈好吃，肉片和豆皮嫩軟好吃，加個溫泉蛋也不錯，超愛它的炸物，炸白身魚、可樂餅、炸蝦、地瓜，還有關東煮，快來嘗鮮吧!

Oh my!原燒

王品旗下原燒燒肉主題餐廳，再進化變成原燒O-NiKU!內部裝潢城市露營風更加年輕化，提供套餐方式供客人用餐，主廚特製燒肉漬物六小福，搭配燒肉吃出不同的感受，吃完燒肉再到另一空間享用甜點～超讚!

紅樓中餐廳

造訪10次以上的櫻桃霸王鴨，一鴨五吃的饗宴仍然是銷魂好滋味，難忘啊!!晶英酒店用的櫻桃鴨，硬是比其他地方的鴨肥美。以五星級飯店的餐廳而言，價位實在不算貴，整體來講， C/P值很高，好好享用一次頂級的烤鴨宴吧!

時時香

瓦城集團旗下的餐廳，餐廳的菜色豐富，匯集了川、台、粵等中式人氣名菜，可說是跨菜系中式天菜。當天享用的是8人套餐!! 每一樣都各有特色，霸王甘蔗蝦、3.5杯雞、東方乳酪空心菜、無敵豆酥嫩魚，特別是阿婆紅燒肉鮮香可口滋味令人難忘啊。湯品一人一小盅，剝皮辣椒雞湯、一罐香超推薦。最後手打杏仁豆腐，加上甜甜蜜蜜的蜜鳳梨， 非常適合飯後來一碗清清口啊！用餐的環境和氣氛都滿不錯的，難怪人氣搶搶滾啊

西堤牛排

5M挑高空間，繽紛具現代感用餐空間設計，整片落地玻璃窗，可一覽宜蘭美景!很適合團體聚餐、慶生、節日紀念的餐廳，當月壽星會員享88折優惠！經典套餐、兒童餐一應俱全，主餐選擇性多樣，也份量足夠，TASTY 經典原塊、重磅肉肉控、香煎鴨胸～都很推薦，每次來都會點。精緻的服務與夠水準的餐飲很直得推薦！

高麗園銅盤烤肉

宜蘭限定版都多了別處沒有的經典小吃-血腸及汗蒸幕必喝的甜米釀，加上主要的銅盤烤肉及多樣的韓國美食，以吃到飽的方式保證每個人都可以吃的滿意、吃的開心。韓國花牌牆好好拍，是另類的打卡熱點，加上你我都熟悉的韓劇音樂在耳畔迴盪，用餐的氣氛好棒，彷彿自己就是韓劇裏的主角。

詳細介紹：高麗園銅盤烤肉新月廣場

橫濱牛排

主打點主餐可享自助吧吃到飽！自助吧有咖哩飯、生菜沙拉、水果、麵包、湯品、飲料、咖啡…很豐富，算小有特色，純吃自助吧也是可以的。大推牛排的排餐雙人拼盤、海陸大餐、還有兒童餐。店裏的用餐空間舒適、整潔，團體聚會、慶生~很推薦!

聚日式鍋物

宜蘭「聚北海道昆布鍋」改名為「聚 日式鍋物宜蘭新月店」。王品集團旗下餐廳算是有一定水準的，尤其開在宜蘭的店生意都特好，上次去新月廣場西提已經被攻占了，要等候或預訂，所以就改吃聚吧!最近菜單出了北海道札幌起司牛奶，看著可愛起司牛奶雄慢慢融化~好療癒!

詳細介紹 ： 聚日式鍋物宜蘭新月店

CoCo 壱番屋咖哩

獲金氏世界紀錄認定有1,400家以上分店，為全球最大咖哩連鎖店，也提供蔬食者餐點選擇。不光是日本的能見度很高，在台灣的百貨公食美食街也經常可見它的身影。特別是咖哩飯簡單方便，也是小朋友的最愛。所以店家經常可見全家大小一同用餐的溫馨畫面，下次如果帶小孩時不曉得吃什麼，這裡是方便又經濟實惠的好選擇

詳細介紹 ： CoCo壹番屋咖哩宜蘭新月店

宜蘭市無菜單料理餐廳

廣食堂美食海鮮

身處田野之間的餐廳，可單點菜，必吃隱藏版脆皮烤雞，不收服務費。餐廳會推出令人耳目一新的無菜單料理哦。這次我們吃的是5000元的桌菜料理。菜色內容還算滿意，份量也滿不錯的，也適合我們這次的家庭聚會，一起來看看吧!

詳細介紹：廣食堂

地址：宜蘭市校舍路28號

電話：03 9315878

營業時間：周一至周日 11:00–14:00、17:00–21:00

千藝海鮮餐廳

餐廳的經營方式很多元，除了是婚宴場所，也有無菜單的料理!! 一桌約6000元菜色精美，份量十足，真的是飽到天靈蓋了，無論是一開始氣勢非凡的海鮮冷盤或是那尾令人驚嘆的美乃滋龍。百味珍饈，美味佳餚都令人印象深刻

詳細介紹：千藝海鮮餐廳

地址：宜蘭市校舍路28號

電話：03 9315878

營業時間：周一至周日 11:00–14:00、17:00–21:00

山渡空間食藝

菜色澎拜又多樣，這裡是家庭和介紹朋友來的喜愛餐廳，已經是N訪了。每人$700元，另外一桌菜算(固定10人餐）有$7000元、8800、11000元，第一道豪華生魚片拼盤就是浮誇，上餐速度算快，整體約10-12道菜，也有素食套餐，聽說有台北朋友表示，這樣的餐點+價位，從台北開車專程來吃都值得。吃完可以順道至宜蘭運動公園走走，美食及美景算一次完成，算是很不錯的小旅行!

詳細介紹： 山渡空間食藝

地址：宜蘭縣宜蘭市健康路一段47號

電話：03 932 5818

營業時間：1130~1400 1730~2100 無公休

宜蘭渡小月海鮮宴會廳

宜蘭市美食【宜蘭渡小月餐廳】在宜蘭是老字號餐廳，價錢約每人1000元/人。屹立不搖的宜蘭手路菜很推薦，糕渣和西魯肉必點，海鮮炒麵、杏仁豆腐甜湯有很有名，附免費停車場。附近宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉，可以順便一起玩！

自然合天檜木主題餐廳

宜蘭檜木主題創意美食餐廳，一進門撲鼻而來的檜木香味，從剛開始送上來的冷盤到後面的熱菜，用心食材跟味覺上面的融合，價位上 CP值相當的高，依不同季節推新的菜色，600 元/ 人。

文章介紹 : 自然合天無菜單手作料理

地址：宜蘭市東港路2巷25號

電話：03 9383939

營業時間：11:30-2:00 17:00 -21:00

信二三 日本料理

隨性料理自由彈性搭配，猶如深夜食堂出餐方式，非常適合朋友聚會小酌。這家經營的方式很特別，隨性點餐的居酒屋，只要告訴老板，想怎麼吃，怎麼搭配，老板都會根據當天的食材而變化出一道精緻小巧迷人的料理。隨著一道道的美食上桌，也可以跟老板聊上幾句，把酒言歡，氣氛棒極了! 1800元/人，不收服務費

詳細介紹：信二三 日本料理

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路38號

電話：03 936 0021

營業時間 : 18：00-22：00

宜蘭市火鍋餐廳推薦

麻辣囍室吃到飽餐廳｜一次享三種湯底

宜蘭火鍋餐廳宜蘭市美食推薦》是一家有著時尚中國風精緻鍋物吃到飽餐廳，裝潢設計十分到位，餐點的選擇也很多元，餐點有$498、$758、$998三種選擇，升級到998元享有頂級肉品吃到飽，像是澳洲M9和牛、帝王大生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬~~~高檔食材都可以無限享用！而且這裏採用賓士鍋的鍋具，一次享有三種湯底，真的滿精采的。還有桌邊剝蝦、手撕麵疙瘩服務，真的也是賓士級的享受哦。除此之外，這裏也提供一般鍋物餐廳少見的食材，像是豬腦花、雞佛、自助吧的選擇也很豐富，冰淇淋也是coldstone、明果冰淇淋等級。特別這裏對毛小孩也很友善，提供免費水煮肉品鮮食，真的太佛心了

詳細介紹： 麻辣囍室

地址：宜蘭市女中路一段315號

營業時間：12:00–15:00、17:00–22:00

電話：03 938 1488

熊飽鍋物｜兒童遊戲室自助吧

是一家非常特別的鍋物料理，在宜蘭已經屹立多年。因為位於宜蘭運動公園旁，所以停車非常方便。這次稍微改變了店內的經營型態，新增了菜盤自助吧的部份。所以想吃多少就拿多少!! 原本親民的價位沒有改變多少，但卻增加大大的便利性。感覺CP值又變高了

地址：宜蘭縣宜蘭市公園路435號 (宜蘭運動公園田徑場旁)

電話：03- 9251818

營業時間：平日11:30–14:30 / 17:30–22:30 假日 11:00–22:00 周一公休

聚德家豐味鍋物

宜蘭首間用冷藏肉的火鍋店，肉品非常出色。現點現切的冷藏肉品，果然比冷凍肉品來得好吃!!主打以冷藏肉為主的火鍋店，肉質鮮甜、現點現切。另外，這一排房子也是宜蘭早期的豪宅，有一種到豪宅內用餐的感覺~滿不錯的

地址：宜蘭市農權路三段98號

營業時間：11:30-14:30 17:00~22:00

電話：03-932 0160

老婆吃鍋

一家別墅型的鍋物餐廳! 寬敞舒適的用餐空間，停車空間大，可說是內外皆美的鍋物餐廳。豐富新鮮菜盤和甜品，都讓人讚譽有加。推薦海陸雙人套餐(大鮮/豪華)海鮮的部份: 大螃蟹、大明蝦、草蝦、金目鱸魚、鯛魚、鮭魚、鮑魚、生蠔、干貝。肉品 : 有梅花豬、板腱牛、雪花羊 (三選二)

地址：宜蘭市環市東路二段680號

營業時間：11:30 -14:30 / 17:30 -21:30 （週一公休）

電話： 03 9383 535

八方悅日式鍋物宜蘭和睦店

優質平價日式鍋物280元起，兒童身高未滿110公分共鍋30元，不收服務費，必點大蝦雙人豪華套餐！主打平價生鮮食材、有品質良好的優質海鮮以及肉品，加上半自助吧吃到飽的用餐方式，可以吃巧也可以吃飽，而且飲料、冰品、爆米花、滷肉飯都是無限供應!

地址：宜蘭市和睦路團管區巷7號

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00(假日到21:30)

電話：03 931 3168

宜蘭市吃到飽

蘭城百匯自助餐廳｜蘭城晶英酒店

蘭城晶英酒店有三大餐廳：「蘭城百匯自助餐廳」、「紅樓中餐廳」、「大廳酒吧」。上次住宿吃過「紅樓中餐廳櫻桃霸王鴨」，烤鴨一鴨五吃的饗宴。這次晚餐選擇美饌齊聚的「晶英蘭城百匯吃到飽餐廳」，假日晚餐3.5小時吃飽、吃滿～太划算！這裏的菜色也是多樣又豐富，中、西、日~~琳瑯滿目，應有盡有。餐廳裡的海鮮讓人吮指回味，鹽烤石斑魚、帝王蟹粥、生食級天使紅蝦、紅樓的櫻桃烤鴨這裡也吃到，還有讓人印象深刻的啤酒冰櫃、生魚壽司、爐烤牛排、現打果汁吧超貼心！我也喜歡甜點櫃的點心。推薦朋友聚會、節日慶祝的餐廳。

詳細介紹： 蘭城百匯自助餐廳

地址：260宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號六樓

營業時間：

星期一～四 07:00–10:30

星期五～日 07:00–10:30, 17:30–21:00

星期一～四 07:00–10:30 星期五～日 07:00–10:30, 17:30–21:00 電話：03 910 1010

羅琳西餐廳｜悅川酒店

餐廳寬敞，中西日式餐點都有，生魚片也很新鮮，酒類無限暢飲。用餐後可至遊戲室搭悅川小火車，小朋友最愛。

店家資訊：

羅琳西餐廳-悅川酒店

地址 : 宜蘭縣宜蘭市中山路123號

電話 : (03)969–9555分機234、233

文章介紹

久千代海鮮百匯餐廳

宜蘭吃到飽老店，店裏直接擺放生鮮海鮮櫃吧，特點就是海鮮吃到飽啊，難怪吸引一大堆饕客前來，有停車場，點現煮食物服務生會主動幫你送上來，吃到飽cp值來說，CP值不錯。

愛知味自助式燒烤店｜火烤生蠔牡犡

宜蘭燒烤餐廳宜蘭市美食推薦》宜蘭吃貨們一定吃過這家。用餐的空間寬敞、附停車場，尤其是生蠔(牡犡) 吃到飽的品項非常受歡迎，加上可以同時享受火鍋，火烤兩吃、新鮮海產熟食自助吧，生啤喝到飽＄150元，用餐時間2小時，小孩90公分以下免費招待，也受到很多外縣市朋友的喜愛!

詳細介紹 ： 愛知味自助式吃到飽燒烤店

地址：宜蘭市環市東路二段708號

電話：03 937 4551

營業時間：

週一～週五▸12:00~15:00／17:00~00:00

週六～週日▸12:00~00:00

宜蘭東門夜市老店

在地人分享必吃15間小吃美食，東門夜市位在宜蘭車站附近的東港陸橋下方，宜蘭火車站步行約300公尺即可抵達，這裡有付費停車場。附上夜市地圖，推薦必吃15間老店，也是在地人必逛的地方，搭配宜蘭火車站一日遊或宜蘭免門票觀光工廠，玩一整天都沒問題啊

宜蘭市異國料理餐廳

喜浪鐵沐料理廚坊

由宜蘭在地泰雅族青年主理的特色餐廳，巧妙地將傳統原住民美食文化，融入現代烹調手法，碰撞出令人驚豔的美味火花。無需遠赴山林，在宜蘭市區就能輕鬆體驗傳承鹹豬肉、吉拿夫與打那刺蔥燉雞肉等經典原民料理，週末夜晚更有原住民歌手駐唱，讓你在享受美食的同時，也能沉浸在濃厚的原住民文化氛圍中

詳細介紹： 喜浪鐵沐料理廚坊

地址：宜蘭市女中路三段8號

營業時間：11:00-14:00 ，1730-21:00

公休日 : 周三

電話： 03 936 7776

超品起司烘焙工坊

有城堡式的外觀，就連內部也佈置的很有味道! 除了是多款美味商品的伴手禮中心，也是品嚐美味起司料理的餐廳哦，能一次品嚐多國經典起司餐點。現烤烘焙，有甜食、鹹食、美味下午茶~獨特崩潰蛋糕不容錯過，還有伴手禮可買，大片書牆熱門IG打卡點

詳細介紹： 超品起司烘焙工坊

地址 : 宜蘭市大坡路二段255號

電話:03-9287098 #111

營業時間:9:00~18:00

里亞料理廚房

提供香Q有勁手工義大利麵，堅持現點現作，醬汁屬於濃郁類型，是緊附在麵條上的，所以吃完底下不會剩下太多醬汁，以偏硬口感帶Q，因此對於喜歡ㄧ點咬感的人來說，剛剛好。里亞三大特色1人氣限量披薩薄餅2手工義大利麵條3義式咖啡。

TAVOLA pizzeria

以新鮮全手工自製為原則及目標，全部食材手作，從pizza的麵糰到醬汁，沙拉醬汁，甜點都自己來，以確保食材的新鮮與來源，披薩不但新鮮美味，也健康好吃。每份披薩約300元，有團體套餐選擇，很不錯的餐廳!

芭樂狗｜烏克蘭餐廳

傳統的三合院搭配傳統烏克蘭風格。設有包廂室，預訂場地在裡面舉行私人聚會或派對。餐廳外備有面積廣闊的停車空間，在宜蘭便可以享受到道地烏克蘭傳統佳餚，料理極富現代人健康輕食概念，少油少鹽，且不添加人工香料。

宜蘭市日式料理餐廳

小玉定和食

這家店的特色就是小菜可以免費吃到飽，飯、湯、咖哩醬可再續(也等於吃到飽)，非常特別。而且獨特的甜米湯溫潤可口，非常細膩的滋味，真的滿不錯的。重點口味還真的滿日式的，是一家滿用心的小店，均一價$300元起不收服務費，非常推薦!

詳細介紹：小玉定和食

地址：宜蘭市健康路二段45號

營業時間 : 11:00–21:00

電話： 03- 9320717

蘭波LanPO

從內到外都很有個人風格及想法的店家，融合衝浪、海島~~等元素，並且結合宜蘭在地食材、提供多樣特色料理的家庭廚房，也是很有特色咖啡廳。尤其是門口的衝浪板上寫著，愛吃的人都是好人!! 哈哈，令人莞爾一笑的一句話，真的超吸睛的!!

詳細介紹：蘭波LanPO

地址：宜蘭市女中路二段185號

營業時間：平日11:00-21:00、假日10:00-21:00

電話：03 9358516

宜蘭市中式海鮮餐廳

木蘭春生

鄉間文青老宅食堂，必吃控吧控控肉奔、瓜仔飯、炸醬麵套餐!另外也推出咖啡、茶飲、蛋糕及手工小點。在店家的巧手搭配，看似尋常的餐點也能搭配的很不錯，難怪開幕至今風評都很棒呢!

詳細介紹：木蘭春生

地址：宜蘭市大福路一段62號

營業時間： 11:00-17:00

公休日: 周二

電話：03 9303869

微笑食客｜宜蘭市簡餐餐廳

這家簡餐餐館平實的裝潢，餐點道道美味，紮實的料理水準令人驚喜。尤其是限量的海魚料理，這裏也是整隻端上桌 !位子有限要預約，所有食材皆現點、現作需耐心等待喔!

地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段147號

營業時間：11:00-14:30 / 17:30-20:30

電話：03- 9383340

文章介紹

阿俊薑母鴨

20年宜蘭老店料多實在，宜運公園旁停車超方便，湯頭用了不少真正的薑下去熬煮，相對的比較純正!!

阿俊薑母鴨

地址 : 宜蘭縣宜蘭市健康路一段45號

營業時間：16:00–23:0

電話： 03 932 6954

宜蘭酒廠餐廳｜中式合菜餐廳

團體訂餐、喜宴、外燴、年菜，菜色算是還不錯。重點是廚師的功力還不錯，餐點還滿符合大家的口味。只可惜目前只能吸引到遊覽車的生意，如果再有地方特色些，生意應該會更好。若規劃來這裡用餐，附近的景點可以一起排進去就變成宜蘭市一日遊囉!

地址 : 宜蘭縣宜蘭市舊城西路3號(宜蘭酒廠內)

電話 : 03-9311636

文章介紹

宜蘭市蔬食素食餐廳

素人食堂

家庭式食堂，蕃茄拌麵、肉排飯或是椒麻拌麵，都不錯。

全民養生素食餐館

宜蘭素食老店，純素食餐廳。菜色多元，價格實惠，份量超多，物超所值，素食的朋友可以吃得很滿意，有免費熱茶。吃素食的好所在，可以再造訪的好店。

宜蘭市早午餐咖啡館下午茶

立歐廚房 Leo’s Cafe’

以自製貝果及法式土司為主的早午餐，擺盤精緻份量驚人，自家烘焙咖啡豆，手工餅乾甜點果醬，像家一樣的氛圍，輕鬆自在的享受用心的餐點飲品

地址：宜蘭縣宜蘭市農權路三段一號

營業時間：09:30 – 17:00 / 星期二公休

電話：03-9331258

完整閱讀

雲仙茶館

位於宜蘭北門市場旁小茶館!! 喧囂繁華的市場，寂靜無華的巷弄裏，感受老屋新生的典雅日式氣氛，耳畔傳來優美的音符，品嚐清香雋永的茶香、感受放慢的步調，聊聊天也好，放空也罷，真是人生一大享受啊(無招待12歲以下兒童)

地址： 宜蘭縣宜蘭市聖後街220巷26-1號

電話： 0922 923 415

營業時間： 10:00–18:00 公休日 : 星期一、二

完整閱讀

JuJu Land Cafe篤行二村

日式厚燒鬆餅~小巧日式簡約風格的設計咖啡館，餐點外觀口味都非常有日本甜點的水準

地址：宜蘭市復興路一段81號

電話：03 935 3772

營業時間：一二五~ 12:00–19:00 / 六日 11:00–19:00 公休日 : 週三、四

完整閱讀

一弄咖啡

宜蘭市咖啡館，外牆是南法歐風，骨子裏卻是日式咖啡的靈魂。很有溫度的咖啡！老闆手藝很好，煮出每一支咖啡與眾不同的口感及香氣，不時會有特別的隱藏版！

地址：宜蘭市進士路151巷1弄2號

電話：03 935 2589

營業時間：11:00–20:00

完整閱讀

虎咖啡

自家直火烘焙風格獨具的咖啡館，在宜蘭地區專注經營精品咖啡自家烘焙市場，舉辦多場創業分享會、SCAE國際證照相關課程，除了供應業者精品咖啡熟豆，並結合多方資源供應技術、輔導開業

地址: 宜蘭市國榮路104號

電話 : 03-9312104

營業時間 : 10:30 – 19:00

10:30 – 19:00 完整閱讀

夏至咖啡館

飄著濃濃日式雜貨風情的咖啡小店，店裏不少精緻小物都令人把玩再三、愛不釋手，餐點也頗有日式餐點的精緻風格，連小吃教主舒國治也讚賞不已，難怪在最近一片咖啡廳的風潮中，它還是能佔有一席之地啊

地址：宜蘭縣宜蘭市中華路48號(蘭陽女中旁)

電話：03- 935 3317

營業時間：星期二~六 11:00–18:00

完整閱讀

橘之鄉Agrioz咖啡館

主打“金桔”系列產品的觀光工廠，門口有附設的咖啡廳。有果乾、果醬、餅乾、巧克力、及各式精美禮盒及DIY，現場有金桔熱飲及各式果乾供遊客試吃，展場空間算寬敞舒適，值得一遊!

地址：宜蘭市梅洲二路33號

電話 : 03-9285758

營業時間：08:30~18:00

完整閱讀

宜蘭市冰品豆花粉圓飲品

涼心冰店(綽號:黑店)｜宜蘭市必吃綿綿冰老店

這家黑店冰可說是遠近馳名的老店了， 牛奶+花生，在地人必點的口味。 花生真的又香又濃，牛奶也是香醇可口。ㄧ杯50元兩種口味，必吃花生＋抹茶，清爽都不會太甜，消暑古早味綿綿冰香醇綿密。外帶一斤$110元、一盒$140元三種口味可以購買。

詳細圖文：涼心冰店(綽號:黑店)

地址 : 宜蘭縣宜蘭市神農路二段63號

電話：03 932 9382

營業時間

平日 : 11:00~21:30

冬日 : 11:00~2200 (冬天賣完為止)

黑秀冰｜宜蘭市必吃綿綿冰分店

這是黑店冰的分店，所以這家又取名黑秀。我們倒是比較常來這裏吃冰，因為這裏停車比較方便，附近宜大的學生也常來。ㄧ杯55元三種口味綿綿冰、外帶一斤$110元、一盒$140元三種口味，黑秀的冰品採稱重制，可以選擇三種口味合吃。鳳梨、桂圓、花生~~~ 一樣香甜好吃啦!

詳細圖文：黑秀冰店

地址：260宜蘭縣宜蘭市擺厘路16-1號

電話：03 936 1864

營業時間：13:00–22:30

小水牛雪花冰｜宜蘭市雪花冰老店

小水牛是我國中的記憶，那時候店在神農路附近，夏天同學會相約去吃冰。小水牛主打的就是雪花冰，主要有牛奶、花生、抹茶、竹炭四種口味再加配料，雪花冰堆像小山一樣份量不小，可以兩人合吃一碗冰的爽快!!

詳細圖文：小水牛雪花冰

地址：宜蘭市民族路385號

電話：03-9330113

營業時間：12:00–20:30 週三公休

向日葵冰店｜宜蘭刨冰老店

這裡的冰會有名是因為刨冰長得都很花俏，生日快樂冰、火山爆發冰、聚寶盆冰…哈哈哈。連MENU也太多選擇，讓人眼花撩亂啊～我們常來吃的是芒果冰，而Ben眼尖，看到高粱酒檸檬白冰也嚐鮮一下，呵呵呵

奇淋冰品｜宜蘭市雪花冰店

這家冰店熱門，因為位於宜蘭高速公路-壯圍段交流道必經路段，東港路與宜蘭市聯外道路交叉口，從古早味的李鹹醬到現正流行的抹茶都有，還會有季節限定的芒果、榴蓮水果冰，都是很不錯的選擇。花生布丁也很不錯，花生香氣濃郁。另一個是杏仁，口味獨特，喜歡杏仁味的，一定要嚐嚐，味道濃郁但不會死甜。還有推抹茶紅豆， 紅豆甘甜襯托抹茶的香氣，這裡的抹茶口味是必點的喔!!

詳細圖文：奇淋冰品

地址：宜蘭市東港路一段572號

電話：03-937-0069

營業時間：11:00 – 22:00 周二公休

冰和宜蘭冰｜宜蘭市古早味綿綿冰

在地經營10餘年，真的可以說是宜蘭在地冰，冰的口味眾多，首推芋頭、花生、花豆！料多實在的好店，我最愛芋頭搭牛奶～建議當天就吃完，現在也有桑椹冰喔！

詳細圖文：冰和宜蘭冰

地址：宜蘭縣宜蘭市新興路207號

電話：03-933-1256

營業時間：11:00~21:00 週一公休

東門夜市搖搖冰｜宜蘭市東門夜市

宜蘭市東門夜市點完烤肉要喝點涼的，這家就在旁邊。搖搖冰有店面，所以有時中午就營業。百香果、牛奶、清冰、檸檬冰口味，小杯25元、中杯30元、大杯35元，檸檬冰口味是整顆檸檬現榨。天氣熱的時候來上一杯滿清爽的。首推~檸檬和綠豆沙，真材實料啊!!

1963冰品-鐵支路腳｜宜蘭東門夜市

這間50年的冰品很多人不知道，因為要越過鐵路到另一邊有點遠。冰品的口味很多，花生、花豆、鳳梨、牛奶、 草莓、百香果、芋ㄚ冰…比黑店冰還有更多選擇，大家試看看喔!

詳細圖文：1 963冰品-鐵支路腳

地址：宜蘭市聖後街2-5號

營業時間：13:00–22:00

電話：03 931 2176

冷白粉圓｜宜蘭市城隍廟口

城隍廟口50年老店傳統美食只要20元。這白粉圓除了顏色跟一般常見的紅粉圓不同外，它的糖水也比較不黏稠，看它舀粉圓的樣子就知道了，而且甜味適中。加上這種白粉圓的口感沒那麼有彈性，不太需要咬，就可以呼嚕呼嚕吞下肚了。就像招牌上寫冷白~涼涼的感覺喝起來還不錯!

叁拾-30年老店檸檬愛玉｜宜蘭市60年老店

創立至今已逾60年，傳承父親的老味道，2018年底因房東將舊址收回，遷移新址賦予老店新面貌。天然手搓愛玉，愛玉給的蠻多的有半杯的量，口味酸甜剛好。檸檬愛玉一杯50元，限量的柳橙愛玉口味也不錯一杯70元。

叁拾-30年老店檸檬愛玉

地址︰宜蘭縣宜蘭市中山路三段258號

電話：03 935 8698

營業時間︰12:00–17:00 三六日公休

宜蘭南館市場冷熱粉圓｜宜蘭市傳統古早味

一台小小的推車，白色的粉圓就是店家的最大特色，雖沒平常黑粉圓那麼Q，不過，綿綿的感覺還不錯。加上冰涼的黑糖水，有一股淡淡古早香蕉水的風味~嘿嘿，暑氣全消

北門綠豆沙牛乳大王｜宜蘭市果汁老店

宜蘭市老店之一，想喝要先排隊。綠豆沙的本尊，哈哈~當然拍不出它的濃、醇、香，這一切都得要現場來體會。其實，綠豆沙就是綠豆打成冰沙，說穿了，它不會變出別種風味，可別有太多期待。但是至少老店到現在還是有它的品質，不用怕買到地雷。店裏像是木瓜牛奶、芋頭沙，也是人氣飲料之一哦!

北門綠豆沙牛乳大王 文章介紹

地址︰宜蘭市中山路三段208號

營業時間︰10:00~17︰00 日一二公休

王品豆花

招牌口味(豆花+粉圓+花生)、綜合口味(豆花+粉圓+綠豆)。豆花香濃可口，口感也很綿密、加上QQ彈牙的粉圖、降火爽口的綠豆，再加上冰沙雪泥之類的清冰~~實在是夏天的消暑聖品，難怪連在地人都喜歡

地址：宜蘭市新民路121號〈陽大附醫門口斜對面〉

電話：03-9351017

營業時間：09:00–21:30 星期日公休

文章介紹

宜蘭市美食小吃

宜蘭市有許多美食小吃，不論是熱呼呼的牛肉麵、香濃的麻醬麵、手工餛飩湯，還是百年魚丸米粉、傳承三代的肉羹老店，都能滿足挑剔味蕾。

宜蘭市景點推薦

以下為宜蘭市熱門景點，文章詳細介紹：

宜蘭市飯店住宿推薦

蘭城晶英酒店

全台最棒親子飯店，還有芬朵奇堡能一直玩，室內外泳池、室內外電動車跑道、窩窩樂兒童俱樂部、趣七樓飄著書香咖啡的親子共融，加上新月豪華影城無限次看院線片，整座飯店都是遊樂園 !蘭城百匯自助餐廳，早餐晚餐都好優

宜蘭悅川酒店

這裏被稱為是宜蘭小蘭城晶英酒店的親子空間還不錯玩哦，空間寬敞明亮，像是百玩不膩的積木、悅川ㄇㄚˋㄇㄚˋ號小火車、DIY活動，每個樓層~甚至房間內都有隨手可得的書本，書籍內容包羅萬象、多元又豐富，我們入住的客房裏還有店內吉祥物、暢遊宜蘭在地的可愛壁畫呢！