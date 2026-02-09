藏壽司蠟筆小新扭蛋！蠟筆小新13款扭蛋，蠟筆小新滿額贈 加價購不用拼手氣。

藏壽司蠟筆小新聯名自 2 月 14 日登場，推出 13 款扭蛋，加價購旅行袋組、不鏽鋼吸管杯，以及滿額贈、限定店打卡抽獎活動，從收藏到實用周邊一次滿足粉絲。

▲藏壽司 2/14 起攜手蠟筆小新推出聯名企劃，集結扭蛋、加價購與限店活動同步展開。



▲藏壽司蠟筆小新聯名登場，13 款扭蛋、滿額贈與主題店體驗一次到位。

13 款角色扭蛋一次開扭

▲藏壽司推出 13 款蠟筆小新角色扭蛋，2/14 起正式開扭，小新人氣角色齊聚。

旅行袋組與吸管杯加價購

▲藏壽司加價購推出蠟筆小新雙層壓縮旅行三件組、不鏽鋼手提吸管杯，主打實用收納設計。

限店零錢包與特色聯名店

▲藏壽司 15 間指定門市推出蠟筆小新皮革三角零錢包滿額贈活動。



▲藏壽司打造 5 間蠟筆小新特色聯名店，打卡還有機會抽絨毛抱枕。





藏壽司 蠟筆小新扭蛋 活動資訊

藏壽司 蠟筆小新加價購 活動資訊

藏壽司 蠟筆小新滿額贈 活動資訊

活動期間：2026 年 02月 14 日（六）~送完為止

全台 15 間指定門市

北部：松江南京、板橋遠科、桃園遠百、八德興豐路、林口三井 Outlet 店

中部：台中惠文路、台中大遠百、台中港三井Outlet、台中三井Lalaport店

南部：嘉義耐斯、台南FOCUS、漢神本館、高雄岡山、高雄五福光華、林園沿海路店

藏壽司 蠟筆小新打卡抽獎 活動資訊





