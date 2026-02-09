星巴克草莓星冰樂搶先喝！超萌貓咪吐司、櫻花外帶杯必收藏。

草莓控與櫻花粉準備衝。星巴克 2月11日推出「粉紅草莓星冰樂」及「草莓抹茶那堤」，還有超萌貓咪吐司與櫻花杯同步登場，快來體驗浪漫春日儀式感。

一年一度星巴克櫻花季來了，先推草莓星冰樂！每年春天都要喝杯星巴克草莓星冰樂，終於又等到他重磅回歸了，自2月11日起推出粉紅草莓星冰樂與草莓抹茶那堤兩款夢幻飲品，不僅視覺效果滿分，更同步換上限定櫻花杯，並加碼推出超萌貓咪吐司與草莓系列甜點，讓草莓控與粉紅控們在城市裡就能感受滿滿的春日儀式感，隨手一杯都能拍出絕美質感的社群美照。



▲抹茶控最愛「草莓風味抹茶那堤」，日本抹茶揉合微酸草莓，交織迷人漸層感。

▲草莓控必喝「粉紅草莓風味星冰樂」，滿滿粉紅吉利與草莓餅乾碎片的夢幻組合。





粉紅星冰樂與草莓抹茶那堤

這次星冰樂以粉紅吉利果凍搭配草莓奶霜，撒上餅乾碎片的層次感極佳，而草莓風味抹茶那堤則巧妙揉合日本抹茶與果韻，酸甜清新很迷人。會員於2月9日至2月10日可搶先試飲。自2月11日起，只要購買大杯飲品就能獲得限定櫻花外帶杯，看著粉嫩花瓣在杯身飛舞，無論在野餐或辦公都能瞬間提升生活儀式感。



▲粉嫩雙主打「粉紅草莓星冰樂」與「草莓抹茶那堤」，星巴克春季必喝飲品推薦。





貓咪法式吐司與草莓甜點特搜

除了夢幻飲品，點心櫃也推出讓人少女心爆發的貓咪法式吐司，可愛的造型搭配巧克力風味，療癒感十足。草莓系列甜點更是精彩，包含口感柔滑的草莓起司蛋糕，以及帶有紮實層次感的維多利亞風草莓蛋糕，不論是搭配清新的粉櫻抹茶生乳捲，或是酸甜可口的覆盆莓起司塔，都能讓您的下午茶時光變得更加豐富且迷人。



▲超萌「貓咪法式吐司」與濃郁「草莓布丁」，讓咖啡時光變身療癒療癒下午甜點時光。

星送禮組合與開工驚喜回饋

針對二月開工與送禮需求，星巴克於2月11日至2月22日期間推出星送禮新春組合，只要購買指定套餐並完成兌換，送禮者就能額外獲得5顆星星，對於累積點數的粉絲來說是非常實惠的選擇。組合內容涵蓋了深受歡迎的那堤、焦糖瑪奇朵，搭配經典總匯三明治或輕乳蛋糕，無論是犒賞自己還是分享給同事，都能透過這些美味組合開啟新一年的好運與活力。



▲2月11日起必搶「櫻花外帶杯款」，點購大杯飲品即可把春日櫻花美景帶走。

▲星巴克春季甜點「泡泡覆盆莓起司塔」與「檸檬莓果千層薄餅」，享受粉嫩下午茶。

星巴克春季活動資訊清單

星禮程會員搶先喝

活動日期：2月9日至2月10日

活動內容：會員至門市或使用APP行動預點，可先購得大杯以上草莓新品





星巴克 星送禮新春組合優惠

活動日期：2月11日至2月22日

新春好運加倍]組合：大杯福吉茶那堤＋起司牛肉可頌，限定價245元。

幸福鴻運當頭]組合：大杯那堤＋經典總匯三明治，限定價240元。

開工職場得意]組合：大杯焦糖瑪奇朵＋馬斯卡邦輕乳蛋糕，限定價240元。

紅包收到手抽筋]組合：大杯那堤雙杯組，限定價280元。



回饋好禮：送禮者於期間內完成門市兌換，可獲贈5顆星星。





星巴克春季限定櫻花杯領取

活動日期：2月11日起

領取方式：購買大杯或特大杯冰熱飲品即可獲得。







草莓控必吃草莓甜點！

