再睡5分鐘買一送一！39天環島走春飲料優惠，奶茶再推第二杯半價。

再睡5分鐘開啟環島計畫，小店長駐點拍照領買一送一！加碼奶茶第二杯半價與多多刮刮卡驚喜抽。

再睡5分鐘飲料買一送一要喝！為了讓大家春節出遊更有趣，特別推出「小咖＆布朗環島走春計畫」。從2月17日開始一直到3月27日，品牌人氣明星會全台巡迴駐點。只要到指定門市找小店長拍照就能領專屬優惠，像是全品項買一送一或第二杯半價。除了玩活動之外，品牌也同步升級奶茶系列並推出多多特調刮刮卡，讓大家在環島旅程中，隨時都能手握一杯療癒滿滿的飲品。



▲全台巡迴期間門市祭出超殺優惠，不論奶茶還是特調都能省錢大口喝。(攝影：鄭雅之)

▲巡迴限定珍珠奶茶必喝，指定店拍照分享直接領買一送一，環島路能量補給。(攝影：鄭雅之)





超萌小店長駐點拍照 喝買一送一

這次環島計畫最吸引人的就是小咖與布朗會化身駐點小店長。這兩位超萌角色將在2月17日起由北南部同步出發，每間店只會待短短3天。大家只要在旅行途中到活動門市拍下專屬陳設，並把這份可愛分享到社群平台，就能換到該門市才有的驚喜。有的店大方祭出全品項買一送一，有的則是全品項第二杯半價。這種邊旅行邊解鎖折扣的玩法，讓原本簡單的走春行程，瞬間變成一場有趣又充滿甜味的冒險。



▲於再睡5分鐘門市限定拍下小店長駐點陳設，解鎖全品項第二杯半價或買一送一。(攝影：鄭雅之)





奶茶控必喝日日系列新風味

說到再睡5分鐘就不能不提他們最近剛升級的「日日喝奶茶」系列。這系列標榜是每天都能無負擔享用的平價奶茶，更貼心提供5款不同茶底。喜歡茶感重一點的可以點濃茶風味，熱愛奶香濃郁的則有厚奶版本可以選。為了讓大家在春季尾聲也能喝個過癮，2月23日到3月13日期間，只要購買兩杯濃茶風味飲品，就能享有第二杯半價。對於每天下午都需要一杯奶茶續命的人來說，絕對是今年春天最棒的生活小確幸。



▲奶茶控必收新名單「日日喝奶茶」濃茶系列限時第二杯半價，給自己最剛好的平價療癒時光。





多多特調刮刮卡驚喜天天抽

最後登場的壓軸好戲是針對喜歡酸甜口感的朋友設計的。從3月14日開始，只要點購「5分鐘特調」裡的多多系列，例如清爽的午茉多多或是果香豐富的富士令果多多，就能拿到一張療癒限定刮刮卡。卡片上除了有溫暖心靈的療癒語錄，更藏著單杯折5元或是超狂的買一送一等獎項。這種買一杯飲料就能順便試手氣的趣味活動，讓喝手搖飲這件事變得充滿期待感。大家快趁著活動期間，把所有好康優惠一次通通帶回家。



▲清爽系多多特調登場，3月14日起買指定飲品就送刮刮卡，最高獎項買一送一快來試手氣。

再睡5分鐘 活動優惠整理

小咖＆布朗環島走春計畫

活動時間：2月17日至3月27日

拍照分享即享專屬優惠：

全品項買一送一： 高雄義享店、台南南紡店、屏東太平洋店、台中一中店、苗栗竹南店。

指定系列買一送一： 台北寧夏店、台北江南店。

全品項第二杯半價： 台中誠品480店、台南中正店、三峽和平店、楠梓藍田店、鹿港中山店、台中美村店、台北大安店、新竹巨城店、竹北博愛店、台北南陽店。

全品項任兩杯8折： 桃園統領店、南港興華店、板橋陽明店、新莊幸福店、新北樂華店、新竹光復店、台北吳興店。





奶茶好朋友一起日日喝

活動時間：2月23日至3月13日

活動內容：購買「日日喝奶茶」濃茶風味系列任兩杯，享第二杯半價。





多多喝多多刮

活動時間：3月14日至3月27日

活動內容：購買「5分鐘特調」指定多多系列飲品，贈送療癒限定刮刮卡乙張，最高獎項買一送一。







飲料控要喝的春節優惠！

推薦閱讀：10元先喝道來喝！先喝道玫瑰拿鐵第2杯10元，免費再送365杯飲料。

推薦閱讀：0元喝星巴克草莓星冰樂！只有2天星巴克買一送一，浪漫情人節優惠喝。

推薦閱讀：八曜和茶整單免費！春節八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰，紅心8整單八曜免費喝。