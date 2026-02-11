10杯大苑子草莓免費喝！大苑子APP搶飲料8折券，再加碼草莓飲料免費喝。

大苑子春節推出 APP 8 折優惠、掃描發票抽 10 杯莓好花漾，還有環保瓶集點活動，大苑子草莓季飲料優惠活動一次整理。

▲大苑子春節期間推出APP多波活動，包含8折商品券、掃描發票抽獎與環保瓶集點，粉絲可同時參與多項優惠。

大苑子草莓喝起來！這次看準農曆春節、以及草莓季話題，大苑子特別在APP推出限定優惠活動。即日起在大苑子APP限量推出新春限時 8 折商品券，以及登錄發票抽「10 杯莓好花漾」免費喝。此外，大苑子再加碼對出會員限定「環保瓶集點活動」，自帶杯到大苑子消費可集點，兌換免費飲料，讓飲料控通通喝起來。







APP 指定飲品券限時 8 折

▲大苑子APP Juicy Store新春限定馬上開喝團，指定飲品券02/11-02/15期間8折販售，每日早晚各限量100組。

春節期間，大苑子 APP 行動商城「Juicy Store」推出新春限定「馬上開喝團」，在02/11－02/15連續5天每日早上 10 點與晚上 10 點準時開團，早晚各限量推出 100 組「指定飲品券」可享 8 折優惠，每天堆出不同飲品，有機會喝到大苑子草莓季飲品莓好時光、人氣飲品等品項，限量售完為止，讓飲料控設定好鬧鐘、每天準時搶。





掃描發票抽 10 杯莓好花漾

▲大苑子草莓季第二波活動02/10-02/23推出掃描發票抽獎，粉絲完成消費使用APP掃描即可抽10杯莓好花漾。

環保瓶集點換芭樂鮮果杯

▲大苑子25週年環保瓶集點活動02/06-02/28，粉絲攜帶環保瓶至門市回購飲品可累積綠色點數1點。

大苑子 APP限定8折券活動資訊

大苑子掃描發票抽獎活動

大苑子環保瓶集點活動

草莓季第二波在02/10－02/23期間限定開跑，大苑子推出 APP「掃描發票送好禮」加碼抽獎，只要期間內完成消費後，使用大苑子 APP 掃描發票，即可參與抽獎，有機會一次獲得 10 杯「莓好花漾」免費喝。草莓季限定的「莓好花漾」選用當季草莓搭配頂級台灣青茶，大打清爽系、酸甜平衡的風味，是草莓季必喝飲品之一。適逢品牌 25 週年，大苑子推出「綠色領鮮・馬上行動」環保瓶集點活動，在02/06－02/28期間，大苑子 APP 會員攜帶大苑子環保瓶，包括「環保杯、分享瓶、獨享瓶」等，至門市回購任一飲品，即可獲得綠色點數 1 點。集滿 10 點可兌換「芭樂鮮果杯 甘草」1 杯，限量 500 杯，數量兌完為止，讓飲料控喝起來搶優惠。活動期間：02/11－02/15活動方式：APP 行動商城「Juicy Store」，每日早上 10 點與晚上 10 點，各限量推出 100 組「指定飲品券」 8 折優惠。活動期間：02/10－02/23活動方式：期間內完成消費，並用大苑子 APP 掃描發票，即可參與抽獎，有機會一次獲得 10 杯「莓好花漾」。活動期間：02/06－02/28活動方式：APP 會員攜帶大苑子環保瓶（環保杯、分享瓶、獨享瓶）至門市回購任一飲品，即可獲得綠色點數 1 點。集滿 10 點可兌換「芭樂鮮果杯 甘草」1 杯，限量 500 杯，數量兌完為止。

春節飲料控必喝飲料新話題推薦

推薦閱讀：八曜和茶整單免費！春節八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰，紅心8整單八曜免費喝。

推薦閱讀：CoCo外送買一送一！CoCo好友日百香雙響炮買一送一，foodpanda外送珍奶買一送一。

推薦閱讀：30天迷客夏免費喝！迷客夏刮刮樂抽買一送一 免費暢飲一個月，飲料控春節刮刮樂。