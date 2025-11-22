> 旅遊 > 互動牧場超療癒！水與松萌萌園以動物陪伴及山城日光打造最放鬆的埔里旅行。

埔里多了個新亮點，水與松萌萌園讓旅人能近距離接觸多種可愛動物。園區動線清楚、拍照場景豐富，門票還能兌換小點，是親子旅遊與假日放鬆的療癒系新選擇。

水與松萌萌園是一個一走進去就會被療癒身心的地方。青蔥氣味、動物聲、步道光影一起迎接訪客，從餵食、散步到拍照都很輕鬆。門票還能兌換小點，適合家庭、情侶與放假想放空的人。

青草味迎賓，走進埔里最放鬆的角落

埔里最近多了一個很適合週末散心的新景點，就是水與松萌萌園。園區比想像中大，入口一走進去就是青草香和動物聲，整個氛圍輕鬆舒服。這裡主打近距離互動與親子友善設計，步道乾淨，座位與拍照景點也安排得剛剛好。門票可兌換茶葉蛋與果凍，還沒開始逛就覺得很超值。

迷你馬揮瀏海搶鏡，童話小動物輪番登場

園區由A區開始探訪，迷你馬和蘇格蘭高地牛最先出現，其中一隻迷你馬的俏皮瀏海像明星，走到哪都吸引目光。往前到B區，鴕鳥、旱獺、雪花鳩輪番上陣，一旁的龍貓車裡則住著雪貂、龍貓與天竺鼠，整個場景像是直接走進童話。

羊駝與水豚散步迎客，笑笑羊戴金鍊成全場焦點

C區是全場最熱鬧的地方，樹懶、狐獴、孔雀、羊駝、水豚全都在這裡聚集。亞達伯拉陸龜慢慢散步、羊群熱情到會追著人跑，梅花鹿則溫柔安靜。戴著金項鍊的笑笑羊意外成了焦點。最後的小角落住著兔子與麝香豬，但記得兔子不能吃紅蘿蔔喔。

茶葉蛋飄香步道，森林莊園讓旅程更慢更柔

園區裡還能用票券兌換茶葉蛋和果凍，味道樸實又剛好。旁邊的水與松森林莊園則是露營風的帳棚區，氣氛安靜，很適合散步時順道一看。牧場、步道與休息空間的結合讓整體動線流暢，不會累又很好拍。

牧場散步延伸至城鎮、把埔里的一天過得豐富又剛好

玩完動物園區後，不妨順遊附近景點，像藍色城堡、敲敲木工房、埔里酒廠或日月町都在不遠處。想吃點東西也能回市區找地方美食，最後帶一杯果丘in白木耳吸凍飲當結尾。整體行程輕鬆、內容豐富，是很適合安排的埔里半日散步路線。

水与松萌萌園

營業時間：09:00-17:00
營業地址：南投縣埔里鎮南村路9-7號
營業電話：04-9200-9125

 

