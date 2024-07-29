三芝．牛仔莊園Cow Boy Manor

位在三芝淺水灣附近的牛仔莊園

是間佔地廣闊的西部牛仔美式景觀餐廳

有紅白相間的穀倉、有牧場、有草原、有造景

而且還有迷你馬會到餐廳外和用餐的客人們拍照

（可打卡或寫評論換取紅蘿蔔來餵食小馬喔）

提供牛排、排餐、義大利麵、燉飯等主食

也有開胃菜、炸物、沙拉、鬆餅、甜點和各式飲品等餐點可選擇

整體價格偏高（10%另計）但每道餐點的口味都蠻好吃的

牛仔莊園座位數不少，有室內也有戶外的座位區

有特色的環境和美味的餐點，很適合與家人或三五好友來聚餐

可惜我們來的這天氣候不佳，若有陽光，拍照一定會更美啊啊啊~

牛仔莊園_地理位置

牛仔莊園的位置，不是在大馬路上

得再從小路彎進來才會抵達

而莊園有附設免費停車場，依著指示即可

可惜來的這天下雨，若是天氣好的話相信景致會更美

走進來即可看到眼前有一棟有著紅色屋瓦的建築物

這裡就是牛仔莊園的主建築

座位區有分為室內、室外和露天三大區域

牛仔莊園_戶外環境&露天座位區

圍繞著主建築設置的露天座位區，座位數也不少

造訪當天天氣不好，所以都將用餐客人安排在室內和室外的座位

牛仔莊園裡的建築真的很有美國西部牛仔的特色與氛圍

上圖這有著繽紛色彩的建築可是化妝室喔

真的可惜這天天氣不好

若是天氣好，往眼前白色圍欄後方的草原望過去，一定會更美

草坪上也有不同顏色的躺椅和幾個木馬可以坐著拍拍照

除了草地上的木馬，沒想到真的有小馬吔~

等待用餐的同時，服務人員廣播有小馬會和大家見面

所以我們也趕快出來一探究竟和湊湊熱鬧

慶幸的是，還好只是毛毛細雨，不然就沒機會看到小馬了

小馬也很溫馴，我們也把握時間，排隊和小馬合照

牛仔莊園_室外座位區

牛仔莊園的座位區除了上面看到的露天座位區之外

在門口屋簷下也有設置座位區

這裡多以四~八人的座位為主，位置數也不少

可能因為天氣不好，所以戶外座位雖然有人但並未客滿

這個座位區旁還有一輛車馬造型的攤車和自助區（調味料&茶水）

上面販售著與牛仔相關的配件或物品（EX：牛仔帽、馬造型玩偶…)

一旁這有著三面玻璃的空間裡也規劃有座位區

但當天裡面沒人，也不知是否有開放，就不好意思進去了

我們一行七大五小，有事先訂位

所以是被安排在室內的座位區

牛仔莊園_室內座位區

室內座位，以一進門看到的櫃檯為分水嶺

在其左右兩側都有設置座位區

多為四人一桌的座位，也有可容納六~八人的長桌

以白色為基調再搭配木質風&皮質風的餐桌椅

白色磚牆上也掛有不少黑白照片或是一些與牛仔有關的圖片

當然，少不了的也有不少與黑部牛仔相關元素的裝飾

整體營造出來的空間與環境都還蠻有質感也很不錯

我們人數較多，所以是分開兩張桌來坐

（如上圖左所看到的這兩桌，就是我們的位置）

牛仔莊園_菜單

牛仔莊園的菜單還蠻大一本的，提供的餐點選擇性也不少

可以單點、也可以加價升級為套餐，另外也有多人分享餐可選擇

牛仔莊園也有提供自家販售的餐券可選擇

菜單上有購買的細項說明，使用沒有期限，還蠻划算的

所以我們來訪的這次也有買了一份餐券來做使用

牛仔莊園提供的餐點品項有：

開胃小品（沙拉、炸物、鬆餅、拼盤）

主餐則有多口味的飯/麵和排餐可選擇

單點主餐可加價$160升級為套餐

有附麵包、每日例湯、飲料（咖啡/紅.綠茶/奶蓋紅.綠茶/可樂/柚子茶…)

如需更換其它飲品可折$80

飲料的選擇也不少

另一頁還有甜點和點心

若專門來吃下午茶也有九宮格和甜點階梯兩款午茶組合可選擇

因為我們是來吃晚餐的，所以下午茶只能有機會再來吃了

關於餐點部份，因為我們人比較多，點的餐點品項也不少

以下文章內容仍會將餐點照片都放上來給大家參考

但就不會再逐一細項介紹喔~

牛仔莊園_餐點

「麵包（升級套餐）」

香蒜麵包，單吃或拿來沾濃湯一起吃都不錯

「每日例湯（升級套餐）」

不是玉米濃湯，有點兒像蘑菇濃湯

味道有淡了些，但還蠻好喝的

「凱撒沙拉$280」

點了一份大家一起分食的沙拉，吃來很新鮮也很清爽

「紐澳良炸雞鬆餅$300」

鬆餅口感乾了些且炸雞份量有少了點，哈~

「聖地牙哥風味塔可-手撕豬肉$420」





「兒童餐-茄汁$280」

小朋友的兒童餐，餐點的種類蠻多的且整體份量還不少

「墨西哥雙腸義大利麵$380」

「酥炸魚柳青醬義大利麵$380」

「奶油培根鮮蝦麵$420」

「漢堡排茄汁斜管麵$380」

這次點了四款不同口味的義大利麵

雖然游小熊沒有每一款都吃到，但據親人轉述都說好吃

義大利麵的醬汁都很濃郁且不會太過

搭配的筆管麵或是義大利麵的麵條口感都很適中

且食材也都給的很真材實料，因而獲得一致的好評

「牧馬人莊園牛排(15oz)$680」

妹夫和游老北都是點這有著15oz的莊園牛排

橫式的鐵板上放有兩塊交疊的牛排及一些配菜

也有先附上兩款不同口味可搭配牛排食用的醬汁

雖然看起來份量好像沒有很多，但游老北說吃很飽且蠻好吃的

「熱咖啡(升級套餐飲料）$0」

「奶蓋紅茶(升級套餐飲料）$0」

「可可歐蕾$200(可折$80）」

「百香果纖綠茶$180(可折$80）」

飲料部份表現都有一般的水準

沒有太多突出表現但也不會不好喝

「小馬派對$260」

很可愛的小馬派對

上層放有小馬造型的雞蛋糕、下面則是以年輪蛋糕為基底

還有抹茶口味的奶油再搭配個柵欄的紙板

造型一整個超吸睛而且蠻好吃的

吃的差不多，也來拍張大合照

瞧這兩張桌上滿滿的食物

大家也都吃的很飽且滿足啊~

【後記】

因為老妹一家之前曾來過一次牛仔莊園

來這裡覺得環境不錯且覺得牛排好吃

因而找時間帶著家人一起前來這裡走走和用餐

只可惜我們來的這天天氣不好

灰濛濛的天色+溼答答的草原，拍起來不怎麼美

若是天氣好，相信一定是怎麼拍怎麼美啊啊啊

牛仔莊園的餐點價格不便宜，還好都還蠻好吃的

且還有優惠餐券可以買（當次用餐可用）有比較划算些

假日若想找個地方走走逛逛和用餐

佔地廣闊且有美味料理的牛仔莊園是個不錯的選擇喔~



【延伸閱讀】

【新北】「金山跳石沒有名字的咖啡店．可眺望海景的景觀咖啡（北海岸/IG打卡/發呆亭/輕食甜點.下午茶/寵物友善）」

【龍潭】「貓禾咖啡．乳姑山上，可看夜景的景觀餐廳，還有露天玻璃泡泡屋（鍋物/義式料理/甜點/舒芙蕾/寵物友善/可線上訂位）」

【桃園】「托斯卡尼尼義大利庭園餐廳．近藝文特區，好停車且適合家庭.團體聚餐及美拍的景觀餐廳 )」

【龍潭】「丑貳咖啡BU-SU café（庭園景觀親子餐廳/寵物友善/大草皮/溜滑梯/沙坑/早午餐/）」

【新竹內灣】「好客好品希望工場．老街以外的高CP值親子秘境景點推薦-隱身山城裡的複合式文創園區（遊戲基地/免費漫畫/邊吃邊看火車）」

【新竹】「麋鹿看海．南寮舊港邊，假日限定營業的景觀咖啡館（老宅改建/鄉村溫馨風/手作甜點/水果千層/看海咖啡）」

【新竹北埔】「SRC北埔印象咖啡民宿．有巨型鋼鐵恐龍的特色咖啡館（簡餐/下午茶/古董重機展示/近綠世界.北埔老街/附停車場）」

【台中后里】「星月大地景觀咖啡廳(賞夜景/露天風呂/泡湯泡腳/戲水池/大草坪/近麗寶樂園)」

店家/景點資訊

店家名稱：牛仔莊園Cow Boy Manor

所在地址：新北市三芝區古庄108-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-21:00

店家電話：02-2636-5666

評價：★★★★

備註資訊：

*供餐至20:00

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主 Google即時導航