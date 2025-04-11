「童萌農場」是苗栗大湖的人氣農場，在園區裡可以近距離和多種小動物互動，並體驗餵食小動物的樂趣，而且小小羊還可以抱起來喔！農場參觀動線規劃得很不錯，整體園區環境也維持得很乾淨，是一處適合親子同遊的農場景點。

「童萌農場」就位在台三省道旁，有廣大的停車場，停車場停滿，週邊馬路也滿好停車的。

「童萌農場」的入口處有超多適合拍照打卡的場景。

「童萌農場」的全票是290元，優待票為190元，只要購票就可抵用消費100元。

「童萌農場」入園後會先來到第一區，整個農場就只有這一區是不能餵食。

第一區的小動物有狐獴、疣鼻天鵝、柯爾鴨、鴛鴦，雖然不能餵食，但和他們拍拍照也是很療癒。

狐獴有專屬的活動空間，在裡頭自由自在玩得很開心。

接著我們來到羊兒區，主要有侏儒山羊、泰迪羊和昏倒羊，這一區有超多木製遊戲空間，都是給小羊活動的，小小孩可別爬上去玩啊！

「童萌農場」的羊兒們都好溫和親人，和羊兒們拍拍照、看羊兒可愛的表情，讓人有美好的心情。

來到「童萌農場」當然要體驗餵食的樂趣。

「童萌農場」最令人印象深刻的就是可以抱抱小羊，一開始佐佐佑佑還不太敢抱，媽咪示範後也跟著體驗抱小羊。

服務人員很親切的引導遊客，跟大家說可以抱小羊。

這裡也可以學到有關羊兒的小知識。

農場裡三個品種的羊兒，也有詳細介紹。

再來這區是長得很像羊駝的「斑點駱馬」。

斑點駱馬真的很像羊駝，比羊駝略為高大，身上的斑點真的很有特色。

斑點駱馬也是很溫柔的動物，現場工作人員親切提醒我們靠近拍照不用害怕。

還有這個「酷你酷你豬」也是相當可愛，看到我們手拿著牧草，就主動靠近想要吃。

來到「兔豚鼠」的家，工作人員說兔豚鼠生性較害羞，不太易親近人，我們靠近時就會跑到角落。

最後一區是迷你馬和迷你驢。

「童萌農場」整個園區的環境，真的很乾淨整潔，也沒有什麼異味，動物們雖然時不時就會排便，不過工作人員清掃的速度真的很快。

離開農場前，別忘了憑門票來「糖果屋」折抵消費喔！

「糖果屋」裡就像是一個小型賣場，有超多餅乾、零食、特產，小小孩來這裡也會樂瘋。

整體而言，「童萌農場」動物體驗真的很不錯，有好多可愛小動物都是一般其他農場沒有看過的，抱抱小羊的體驗也很有趣，還有參觀動線佳、園區環境優、服務人員親切等優點，無論是親子同遊或是情侶約會都很適合，分享給大家。

《景點資訊》

「童萌農場」

地址：苗栗縣大湖鄉大寮村2-6號

電話：03-7990019

開放時間：09:00-17:00 (每週二公休)

門票：全票290元/優待票190元(皆可折抵100元消費)、免票為120公分以下兒童，相關資訊詳見農場FB

FB：童萌農場

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