2026台日棒球賽程曝光！中信兄弟味全龍聯手抗日，林襄峮峮領銜36位女神應援、搶票攻略看這裡。

2026台日棒球賽2月在大巨蛋開打。經典賽中華隊對決軟銀、火腿。收錄林襄、峮峮36位啦啦隊名單、賽程票價與轉播資訊。

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（WorldBaseballClassic）戰火即將點燃，作為最受矚目的前哨戰，「2026台日棒球國際交流賽」確定於2月25日至2月28日在台北大巨蛋隆重登場。本次賽事特邀日本職棒（NPB）太平洋聯盟兩大勁旅：福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊來台，分別交手中信兄弟、味全龍以及承載國人期待的2026年經典賽中華隊。這不僅是台日職棒實力的巔峰對話，更是中華隊在正式踏上國際舞台前最重要的實戰演練，預期將吸引數萬球迷湧入大巨蛋感受熱血氛圍。

▲2026台日棒球交流賽懶人包！大巨蛋對戰軟銀火腿，36位啦啦隊女孩名單與票價資訊總整理



軟銀火腿日職強權壓境 台北大巨蛋上演台日職棒巔峰對決

本次交流賽卡司極為豪華。2月25日晚間19時由中信兄弟率先捍衛主場，迎戰豪門球隊福岡軟銀鷹。隨後2月26日與27日兩天，則由經典賽中華隊接力上陣，分別與福岡軟銀鷹及北海道日本火腿鬥士展開激鬥。最後一天2月28日則由味全龍壓軸出場，對抗深受台灣球迷喜愛的火腿隊。對於熱愛棒球的生活玩家而言，這是一場集結頂尖球技與大巨蛋高級設備的感官盛宴。透過高強度對抗，球員們將在場上展現細膩球風與強悍戰力，讓2月的台北街頭充滿濃厚的棒球氣息。

史上最強啦啦隊應援名單 CTAMAZE女孩36位女神全台首合體

除了場內的火熱競技，看台上的風景同樣亮眼。本次賽事特別策劃「CTAMAZE」女孩應援團，集結全台職棒啦啦隊36位人氣女神，包括峮峮、妮可、短今、衣宸、少鹽、林夏蕾、林襄、小映、璦昀、菲菲、蘿拉、沛沛、秀秀子、Jessy、丹丹、安娜、卡洛琳、潔潔、孟潔、岱瑩、熊霓、彭彭、卉妮、貝佳頤、瑟七、侯芳、Yuki、芮絲、Maggie、一七、一粒、妡0、林浠、螢螢、李樂、恬魚。36位女孩將分為2組，分別在中華隊2日賽程中亮相，並由應援團長小白、Travis、勛雞、York、Aby及柏澄領軍，打造最震撼的台式應援生活美學。

2026台日棒球交流賽票價資訊 購票與轉播平台全紀錄

針對想進場觀賽的民眾，拓元售票系統已正式開放。2月25日至27日門票價格自880元至2880元不等，其中「B1本後就一起席」售價2880元最受關注；2月28日場次票價則落在680元至2680元。購票後需至ibon便利生活站領取實體票券。若無法親臨現場，球迷可鎖定緯來體育台有線電視或緯來體育台Youtube付費直播。這場匯聚運動、生活與潮流的體育盛會，將透過大螢幕傳遞每一顆球的溫度與感動。

2026台日棒球國際交流賽 四場巔峰對決時間表

2月25日（三）19：00：中信兄弟vs福岡軟銀鷹

2月26日（四）19：00：經典賽中華隊vs福岡軟銀鷹

2月27日（五）15：00：經典賽中華隊vs北海道日本火腿鬥士

2月28日（六）15：00：味全龍vs北海道日本火腿鬥士

票價分布！2026台日棒球交流賽購票全攻略

2月25日至27日票價：

最高2880元（B1本後就一起席、B1戰力應援席）。

最低880元（L2外野、L5內野）。

2月28日票價：

最高2680元（B1本後就一起席、B1戰力應援席）。

最低680元（L2外野、L4內野、L5內野）。

購票：拓元售票