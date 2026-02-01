台北101最美Buffet升級！江振誠策展「饗 A Joy 2.0」四季交饗曲3月1日預訂開搶。

米其林名廚江振誠策展「饗 A Joy」2.0計畫，推出「四季交饗曲」年度企劃，首創精選盛宴概念，3月1日開放訂位，重新定義高空Buffet美學。

位於台北101第86樓，台灣最高端的旗艦品牌「饗 A Joy」，正式宣布邁入全新里程碑。饗賓集團攜手享譽國際的米其林星級名廚江振誠（Chef André Chiang），聯手打造年度企劃「四季交饗曲」。這場高空之上的感官盛宴，將高端Buffet進化為「Selective Dining 精選盛宴」，轉化為具備深度與儀式感的「饗 A Joy 2.0」版本。首波春季篇章將於2026年4月1日啟動，並自3月1日上午9點起開放網路預訂，預計將引發一波高端餐飲界的訂位熱潮。

▲國際名廚江振誠與饗賓集團董事長陳毅航攜手合作，共同打造台灣餐飲精品新標竿。圖／饗 A Joy提供；窩客島整理



江振誠定義Buffet新美學：有意識的選擇

江振誠主廚提出「Selective Dining 精選盛宴」核心概念，旨在打破大眾對於Buffet在有限時間內要把所有料理吃完的既定思維。主廚強調，賓客應「先觀察、再選擇」，做出有意識的取捨。這種用餐模式如同漫遊迪士尼樂園或參觀藝廊，賓客可先了解展區配置，規劃出最符合個人喜好的探索路線。透過這樣的節奏安排，讓用餐不再只是追求飽腹，而是一場可以被收藏的美學體驗。

三大旋律勾勒山海滋味：嚐鮮暖心與滿胃

在江主廚的導覽下，餐飲體驗被賦予了「嚐鮮、暖心、滿胃」三大主旋律。這不單是料理的結構，更是名廚私藏的品嚐順序。從第一口對神祕風味的好奇探索，到感受細膩服務帶來的安心感，最後在極致的飽足中獲得情感共鳴。饗 A Joy 將台灣的自然地貌與都會靈感，劃分為「山、海、原、城」四個境域。山是充滿靈性的野，海是探索未知的岸，原是溫暖回憶的味，城則是建造希望的夢。

▲饗賓集團- 饗賓董事長陳毅航試菜、由國際名廚江振誠為饗 A Joy 2026 所設計的菜色。圖／饗 A Joy提供；窩客島整理

2026春季精選菜單曝光：鮑魚四吃與和牛舌餅

針對本次跨界合作，江主廚特別規劃了「春季攻略菜單」。其中最具代表性的亮點料理包含「鮑魚四吃」，分別以煎、炸、煙燻與磯煮四種技法，展現南非活鮑魚的多變姿態。此外，將於4月1日正式上市的「炙烤炭香和牛舌餅」與「白中白石斑魚骨膠原白湯」，更是將在地食材以精品工藝重新詮釋。賓客還能品嚐到炙燒A5和牛紐約客握壽司，以及搭配文山包種茶的海膽甜蝦手捲，每一道料理都像是一份被精心包裝的禮物，等待食客現場揭開驚喜。

打造餐飲精品品牌：向世界發聲的台灣魅力

饗賓集團董事長陳毅航指出，饗 A Joy 集合了台灣之最的食力與團隊的創意提案力。透過江振誠主廚的精準指導，希望將台灣的四季之美與餐飲標準提升至國際水平。每一季的主題將隨節氣更迭，同步調整展台設計與服務形式。這場「四季交饗曲」不僅僅是菜單的更換，更是一場關於台灣土地魅力的長期策展，讓每一位造訪台北101的高空賓客，都能透過味蕾讀懂這座島嶼的生命律動。

▲位於台北101高空的「饗 A Joy」以山、海、原、城為空間設計靈感，營造沉浸式用餐環境。圖／饗 A Joy提供；窩客島整理



饗 A Joy《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》

活動時間：2026年4月1日正式啟動，每三個月為一季更迭

活動內容：

由國際名廚江振誠親自策展，將高端 Buffet 轉化為「Selective Dining 精選盛宴」

全場規劃「山、海、原、城」四境空間與八大餐區，提供超過 300 道料理

春季限定菜色包含：炙烤炭香和牛舌餅、鮑魚四吃、白中白石斑魚骨膠原白湯等精品級料理

地址：台北市信義區信義路五段7號（台北101 86樓）

開放預訂時間：2026年3月1日上午 09:00 開放網路預訂，10:00 開放電話預訂

官方訂位平台：feastogether.com.tw/booking/Ajoy