圍爐壽司冷火鍋！爭鮮鮭魚生魚片火鍋領軍11款新品，加碼30元壽司盲盒抽黃金。

爭鮮推出 2026 好運壽司菜單，生魚片壽司冷火鍋、30元好運盲盒抽金箔，還有壽司外帶餐盒，從內用圍爐到宅家聚餐，2026過年聚餐吃爭鮮。

▲爭鮮將鮭魚生魚片融入冷盤火鍋概念，讓壽司控在春節圍爐時也能換種方式開吃。（攝影：張人尹）



▲爭鮮迎接馬年推出「2026 好運壽司菜單」，以財運、戀愛運、事業運、健康運四大方向設計新品。（攝影：張人尹）

生魚片冷火鍋成為圍爐亮點

▲爭鮮 PLUS 推出「霧裡尋鮭圍爐鍋」，以生魚片冷火鍋形式呈現，成為年節聚餐話題亮點。（攝影：張人尹）

圍爐吃生魚片冷火鍋！這次爭鮮味了迎接馬年農曆春節，特別推出「2026 好運壽司菜單」，以財運、戀愛運、事業運、健康運四大方向設計新品，讓粉絲在聚餐時能依照自己在意的生活重點做選擇。其中還有全新吃法「鮭魚生魚片」打造成冷盤火鍋，讓壽司控圍爐開吃。針對年節圍爐需求，爭鮮 PLUS 推出話題性十足的「霧裡尋鮭圍爐鍋」，以生魚片「冷」火鍋概念，打造全新鍋物吃法。鍋物上層鋪滿鮭魚刺身與鮭魚子，內用搭配煙囪火鍋容器，還有乾冰緩緩飄出白煙，視覺上就具備聚會焦點效果，也讓粉絲吃壽司也能享受圍爐氣氛。





盲盒加入年節用餐互動感

▲爭鮮好運盲盒每盤30元，可從迴轉台直接拿取，最大獎有機會抽中馬年金箔。（攝影：張人尹）

四大運勢對應餐點推薦

▲爭鮮攜手湯鎮瑋老師，依財運、戀愛運、事業運、健康運推薦對應壽司品項。（攝影：張人尹）



▲爭鮮以金運滿滿海膽、鮭魚卵等新品，讓年節餐桌更有儀式感。（攝影：張人尹）

外帶餐盒滿足宅家聚餐需求

▲爭鮮同步推出多款春節外帶餐盒，讓粉絲在家聚餐也能輕鬆準備澎湃料理。（攝影：張人尹）



▲爭鮮新品「甜甜戀愛草莓鮭」，以粉嫩草莓搭配炙燒鮭魚。（攝影：張人尹）





爭鮮 2026好運壽司菜單 販售資訊

爭鮮 好運盲盒 販售資訊

春節圍爐聚餐必吃美食

除了餐點本身，爭鮮同步推出期間限定的「好運盲盒」，讓粉絲們年吃壽司也能抽大獎。在2月3日起於爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS 推出盲盒活動，可從迴轉台直接拿取「好運盲盒」每盤30元，在盲盒中有刮刮樂驚喜優惠獎品，最大獎有機會抽中馬年金箔，讓壽司控聚餐也能試手氣。針對這次2026年春節新品，爭鮮攜手命理專家湯鎮瑋老師，針對不同的運勢推薦不同山點搭配。要補充財運，推薦必吃象徵正財的「金運滿滿海膽」，戀愛運講求溝通與平衡，可搭配「甜甜戀愛草莓鮭」。事業運強調穩紮穩打，「鮑你高升和牛燒」以層層食材象徵累積實力。健康運則建議以「一帆風順鮭蝦配」作為日常飲食提醒，讓年節餐桌有滿滿儀式感。考量年節不少粉絲選擇宅家聚餐，爭鮮同步規劃多款外帶餐盒，在爭鮮迴轉壽司、爭鮮 PLUS 與 MAGiC TOUCH同步販售外帶壽司組合。其中包含滿滿鮮嫩鮭魚的「金驍豪鮮刺身」餐盒、炙燒海味香氣十足的「金駿炙燒享」餐盒，以及集結鮭魚、鮮蝦、海膽等多款原味海鮮的「金駒鮮味享」餐盒。搭配多種組合優惠方案，最高現省 130 元，再贈新年限量提袋。販售期間：即日起至 3 月 2 日販售通路：爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS 限定開賣（販售品項依各門市現場為準）販售期間：2 月 3 日起活動方式：直接於壽司迴台拿取「好運盲盒」，以一盤30元計價。有機會抽中「金箔」豪禮，全台門市限量販售，售完為止。

