台東除夕圍爐新地標！機關車庫Tea House首推百年古蹟年夜飯，打造最美除夕夜。

今年除夕不進飯店、不留在家裡，坐進百年日式車庫裡圍爐吃團圓飯，歷史氛圍與星級料理交織出最不一樣的除夕夜。

隨著2026年農曆春節的腳步逐漸接近，如何為家人安排一場既溫馨又具儀式感的團圓飯，已成為許多民眾歲末年終的熱門話題。位於台東舊站核心地帶、由雲品國際精心營運的「機關車庫Tea House 1917」，今年宣布將首度加入年節戰場，於2月16日除夕夜當晚推出極具話題性的「除夕圍爐饗宴」。這不僅是該歷史建築修復重啟後首次開放除夕圍爐，更是台東當地罕見能讓民眾坐在百年古蹟內，伴隨著舊時鐵道記憶與工業風情，享用由星級飯店團隊打造的澎湃年菜。對於想要體驗不同於傳統飯店圓桌氛圍的民眾來說，這裡無疑提供了最具文化深度的團圓新選擇。



▲台東機關車庫建於1917年至1919年間，是東部鐵道三大機關車庫中唯一保存至今的日式半木造越屋頂建築，現為雲品國際所營運的文創餐飲空間「機關車庫Tea House 1917」

▲「機關車庫Tea House 1917」中保留了修車溝、水泥柱與工作臺，讓饕客在享用美食之餘，更能認識台東機關車庫的歷史

全台唯一日式半木造車庫 融合工業風與鐵道歷史的用餐體驗

座落於台東市桂林北路的「機關車庫Tea House 1917」，其建築歷史可追溯至1917年至1919年間，是東部鐵道體系中碩果僅存的日式半木造越屋頂建築。走進這座充滿故事的空間，映入眼簾的是挑高的梯形桁架與充滿歲月痕跡的水泥柱，這裡過去曾是火車頭維修保養的心臟地帶。雲品國際在經營團隊進駐後，刻意保留了珍貴的修車溝、工作臺以及無門山牆設計，將這些原本冷硬的工業元素，轉化為餐廳內最獨特的空間語彙。饕客們在此用餐，不僅是在品嚐美食，更像是在閱讀一部立體的台東鐵道發展史，特別是在除夕團圓的時刻，在曾經承載無數旅人返鄉記憶的車站旁圍爐，更賦予了「重逢」與「團聚」深一層的溫暖意義。



▲「機關車庫Tea House 1917」空間挑高，巧妙地利用修車水泥柱作為餐椅空間，更保留了修車溝的結構

星級主廚團隊操刀 10道海陸珍饈演繹在地與經典粵式風味

為了迎接首度舉辦的除夕圍爐，「機關車庫Tea House 1917」在菜色設計上展現了極高誠意，由資深主廚團隊規劃出多達10道結合經典粵式手法與在地食材的豐盛料理。開場的「鴻福烏魚子拼盤」便氣勢非凡，一口氣集結了烏魚子春卷、櫻桃烤鴨、玫瑰油雞、叉燒、海蜇以及蜜番茄等六款精緻前菜，寓意六六大順。緊接著登場的主菜更是道道精彩，包括選用上等鮑魚烹調的「鮑魚和風蔬菜盤」、鮮味濃郁的「XO醬碧綠帆立貝」、香酥夠味的「避風塘蒜香大蝦」，以及象徵年年有餘的「樹子金露鮮時魚」。湯品部分則端出工序繁複的「蘭陽蟹膏海鮮羹」與滋補養生的「雲饗花膠福滿堂」，每一口都能喝到濃郁鮮甜。主食則搭配象徵步步高升的「椒鹽中卷香米糕」，餐後再以廣受好評的「招牌鮮蝦腐皮卷」及甜而不膩的「桂圓銀耳蜜芋泥」收尾，打造出一套不僅美味更兼具吉祥寓意的五星級年夜飯。



▲台東「機關車庫Tea House」首度推出除夕圍爐宴 走進文創歷史空間吃年夜飯！六人份五星級澎湃饗宴 只要5,888元起

高CP值6人桌菜方案 彈性加人與外帶服務滿足多元需求

考量到現代家庭結構的變化與多元需求，本次圍爐宴特別規劃了適合小家庭與三代同堂的「6人圍爐宴」，每桌售價僅需5888元加1成服務費，若家庭成員較多，餐廳也提供彈性的加人加價服務，每位僅需980元加1成。除夕當晚共分為下午5點與晚上7點兩個場次，讓民眾能依照行程靈活安排。此外，針對喜愛在家中自在圍爐的民眾，機關車庫也同步推出了「年菜外帶」服務，民眾只需預先訂購，便能在除夕當天下午前往餐廳取餐，將這份由主廚精心烹製的星級美味帶回家中。即日起已開放電話與粉絲專頁預訂，對於渴望在歷史氛圍中度過難忘除夕夜的民眾，勢必將掀起一波搶訂熱潮。



▲「機關車庫Tea House 1917」挑高的空間設有梯形桁架與山形兩坡水屋頂，更設置了許多與鐵道、平交道、舊火車站相關的物件，呈現濃厚的鐵道文化

台東機關車庫Tea House 1917「除夕圍爐饗宴」

活動時間：2026年2月16日（除夕）

第一場 17:00-18:30

第二場 19:00-20:30

活動內容：

六人桌菜，每桌5888元+10%加人加價：每位980元+10%

共10道菜色，粵式手法結合在地風味

提供外帶年菜，取餐時間14:00-16:00（預訂後7天內需付清全額）

機關車庫Tea House 1917

地址：台東縣台東市桂林北路298號

電話：0972-256-615

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

粉絲專頁：請搜尋「機關車庫Tea House 1917」

