民生社區早午餐新提案！朝炭日式烤魚定食菜單先看，日本米免費續加。

民生社區朝炭全新開幕。米其林主廚坐鎮日式烤魚早午餐。直送鮮魚搭配日本米飯、味噌湯免費續，在富錦街板前座位品嚐最道地的職人美食。

想要在台北找個像日本街頭一樣悠哉吃早餐，那就到這間隱身在民生社區的新亮點「朝炭」用餐！由擁有米其林二星餐廳經驗的年輕主廚坐鎮，把充滿炭香味的日式烤魚定食搬進早午餐時段。店內透過產地直送的頂級漁獲，搭配精準設計的炊飯與手作小菜，讓大家在步調繁忙的城市早晨，也能用一頓充滿溫度的現烤美食，開啟質感滿滿的一天。



▲朝炭目前僅有三款烤魚套餐，最便宜680元。(攝影：鄭雅之)

▲日式烤魚定食「朝炭」坐落在民生社區。(攝影：鄭雅之)





質感民生社區隱藏版炭火美食

這間坐落在富錦街上的烤魚專門店朝炭，打破了大家對早午餐只有歐姆蛋或三明治的刻板印象。店內只有珍貴的十個板前座位，讓每位客人都像是在欣賞一場料理秀。主廚運用特製的雲井窯烤爐，每天清晨親手點燃備長炭。看著鮮魚在爐火上滋滋作響，那股迷人的炭香與魚油香氣在空氣中擴散，彷彿瞬間飛到了日本京都的巷弄，感受到那份職人對食材最純粹的堅持與熱愛。



▲日式烤魚定食「朝炭」以吧台位為主，讓大家等餐的時候可以看到主廚現場烤魚。(攝影：鄭雅之)





走進日本主廚夢想中的療癒食光

提到朝炭的誕生，其實源自於主廚 Eden 對日本日常飲食的深厚情感。年僅 30 歲的他，過去曾在米其林二星祥雲龍吟與盈科磨練多年，早已擁有深厚的日料根基。對他而言，最迷人的料理往往不是華麗的法式大餐，而是日本街頭那份舒心且溫暖的烤魚定食。他希望能將自己在星級餐廳累積的嚴謹工藝，轉化成最親民的生活方式，讓大家在台灣也能體驗到那種直球對決、簡單卻又不簡單的日式早餐時光。



▲運用特製的雲井窯烤爐，使用備長炭烤魚，為大家獻上猶如在日本的氛圍感。(攝影：鄭雅之)





產地直送的靈魂烤魚三味

想要吃到美味的魚，食材來源絕對是關鍵。這裡背靠強大的供應鏈資源，每週 2 次從日本直接空運當季漁獲，確保每一口都是最新鮮的海味。主廚設計了 3 款經典烤法，像是主廚自製手法的一夜干的「鹽烤青花魚」，或是帶有柑橘香氣的「幽庵燒」，還有層次細緻的味噌「西京燒」。不管是哪一種做法，都能把魚肉的鮮甜與油脂完美鎖住。對於愛吃魚的老饕來說，這種不用出國就能享受到的職人級美味，絕對值得專程造訪。



▲日式烤魚早午餐「朝炭」有鹽烤、幽庵燒、西京燒三種烤魚定食選擇。(攝影：鄭雅之)

▲民生社區新開店「朝炭」主打日式烤魚定食，帶來不一樣的傳統日式早餐體驗。(攝影：鄭雅之)





講究手作漬物與沾醬

除了主角烤魚之外，這裡連最不起眼的配菜都注入了滿滿的心血。為了讓客人在早晨用餐不感到負擔，主廚堅持親手製作多款日式漬物，像是爽脆的乳酸發酵高麗菜，或是充滿古早味的奈良漬小西瓜與柴魚高湯玉子燒。甚至連沾醬都不假他人之手，特別研發了微辛的大葉胡椒醬與充滿蕈菇香氣的海苔醬。這些看似簡單的小料理，不僅能解膩提味，更體現了職人對於餐桌細節的極致追求，讓整份套餐更有靈魂。



▲「朝炭」烤魚定食的小菜、漬物等都是店內自製，和烤魚搭配出不同滋味。(攝影：鄭雅之)

▲開在富錦街「朝炭」烤魚專門店，打破了大家對早午餐只有歐姆蛋或三明治的刻板印象。(攝影：鄭雅之)





靈魂日本米釜飯可以免費續碗

除了主角烤魚，這裡對白飯的講究更是讓人驚艷。主廚特別挑選日本七星米與魚津米，以 1 比 1 的黃金比例混合，並針對台北的水質調整烹煮細節，才煮出顆粒分明且晶瑩剔透的口感。最讓消費者感到貼心的是，店內的白飯與味噌湯通通可以免費續加，就是要讓大家吃得飽足又舒心。這份對細節的極致追求，讓簡單的定食變得一點都不平凡，是生活壓力大時最好的心靈慰藉。



▲挑選日本七星米與魚津米，以 1 比 1 的黃金比例混合，並針對台北的水質調整烹煮的釜飯，可以免費續碗。(攝影：鄭雅之)

▲每週 2 次從日本直接空運當季漁獲，確保每一口都是最新鮮的海味。(攝影：鄭雅之)

民生社區美食新開店 朝炭 日式烤魚定食

地址：台北市松山區富錦街 448 號 1 樓

營業時間：10:00–17:00

公休日：每週二、週三（2 月份因春節將另行調整，請詳見官方公告）

訂位管道：inline 線上預約系統 或 官方 IG（@asasumi.tw）







朝炭 日式烤魚定食菜單

鹽烤青花魚福岡 880元

幽庵燒鰆魚福岡 680元

西京燒黑鮪九州 680元



單點小料理

昆布山椒煮 100元

油漬生食級干貝自家製奶油乳酪 350元

A5和牛中落鹽烤 250元







民生社區美食新開店「朝炭」特色亮點

星級主廚坐鎮：由年僅 30 歲、曾任職於米其林二星「祥雲龍吟」的 Eden 主廚領軍，將星級餐廳的高標準融入日常定食。

全台首創烤魚早午餐：打破歐美式早午餐傳統，將日本街頭最道地的炭火烤魚文化帶入民生社區的早晨時光。

日本直送極鮮漁獲：依託集團強大貿易背景，每週 2 次日本空運直送當季鮮魚，確保食材與日本同步。

備長炭與雲井窯直火：店內採用名貴的雲井窯與備長炭，主廚在板前現場燻烤，讓魚肉鎖住油脂並帶有迷人炭香。

靈魂炊飯極致講究：選用「日本七星米」與「魚津米」黃金比例混合，並針對台北水質調整煮飯細節，追求極致飽滿感。

佛心免費續加服務：內用定食最吸睛的福利，莫過於高品質的「日本米白飯」與「味噌湯」均可無限免費續加。

職人手作發酵小菜：不使用現成配菜，從乳酸發酵高麗菜、奈良漬小西瓜到大葉胡椒醬，皆為店內純手工製作。

靜謐板前用餐空間：全店僅設有 10 席座位，營造出如日本私人俱樂部般的舒心氛圍，非常適合想要安靜吃頓好飯的饕客。





▲位於富錦街「朝炭」烤魚專門店即將開幕，帶來不一定要早午餐選擇。(攝影：鄭雅之)

▲日式烤魚早午餐「朝炭」上桌後也有炭火加熱。(攝影：鄭雅之)

▲每日有不同的單點小料理，推薦「油漬生食級干貝自家製奶油乳酪 350元」。(攝影：鄭雅之)