軟糖界愛馬仕！Bären-Treff德國派對熊插旗誠品南西，馬年福袋、抽整單免費攻略。

馬年甜蜜開局！Bären-Treff 德國派對熊於誠品南西店祭出金喜福袋與抽獎活動，更同步推出多款爆汁新口味，邀您共譜浪漫新春。

2026年甜蜜馬年即將到來，來自德國巴伐利亞、擁有近30年歷史的高品質軟糖品牌Bären-Treff德國派對熊，繼去年11月在台北誠品生活南西打造全台首間軟糖專門店後，迅速成為甜點控與旅德遊客心中的朝聖地。為了迎接新春與情人節，品牌特別打造「甜甜戀愛，喜喜迎春」慶祝活動，不僅帶來全新爆汁口味，更推出限量的「金喜福袋組」與充滿樂趣的「抽糖運籤」活動，要讓台灣消費者在繽紛的果香中，開啟一整年的Q彈好運。

▲全新125g包裝單入199元，購買3入享有499元的期間限定優惠價格，一次蒐集多款人氣口味，開啟甜蜜繽紛的2026 年。圖／Bären-Treff德國派對熊提供；窩客島整理



職人精神堅持100%德國製造，0添加人工香料的純粹快樂

Bären-Treff德國派對熊自1996年創立以來，始終堅持職人精神與高品質製程。品牌強調全系列產品皆為100%德國原裝進口，嚴選德國黑森林的優質水果與蔬菜作為基底，研發出果汁含量高達27%的爆汁口感。與市售常見軟糖不同，Bären-Treff承諾不添加人工香料、人工色素、防腐劑、乳化劑且不含麩質，並通過IFS國際食品安全認證，讓無論是追求健康的成年人或是喜愛甜食的小朋友，都能在無負擔的情況下享受最純粹的甜蜜滋味。

▲Bären-Treff德國派對熊不僅是高品質軟糖的代表，更是陪伴無數歡樂時刻的甜蜜象徵。圖／Bären-Treff德國派對熊提供；窩客島整理

誠品南西Pick&Go趣味挑選，台灣人最愛熱銷Top 5口味揭曉

在誠品南西門市中，最受歡迎的莫過於「Pick&Go 德國派對熊・夾夾購」活動。顧客可以依照個人喜好挑選超過100種的造型與口味，打造專屬的「軟糖派對杯」。根據品牌統計，台灣市場最熱銷的冠軍口味為風味獨特的「酸爆薯條造型軟糖」，其次則是果香濃郁的「莓果口味軟糖」、酸甜交織的「心愛酸蜜桃風味軟糖」，以及外型軟萌的「勾勾手小熊」與「迷你熊造型果汁軟糖」。這些數據顯示，台灣消費者對於「酸甜平衡」與「可愛視覺」有著高度偏好。

2026馬年金喜福袋限量開搶，質感周邊與隨機口味一次擁有

針對即將到來的春節長假，Bären-Treff於2月6日至2月13日期間，推出期間限定且限量的「金喜福袋組」，每組售價888元。福袋內容物極具誠意，包含1包隨機口味的500g大包裝軟糖、派對熊造型熊扣、可愛的小熊空罐。此外，還附贈質感實用的派對熊造型購物袋與新年限定貼紙，讓喜愛派對熊的粉絲能一次收集品牌專屬周邊。品牌也同步推出大包裝滿千享9折的優惠，滿足家庭團聚分享的需求。

▲迎接新年，Bären-Treff德國派對熊推出125g新包裝，以及3款全新大包裝口味「莓香玫瑰造型果汁軟糖」、「酸甜汽水風味軟糖」、「水蜜桃一口軟糖」。圖／Bären-Treff德國派對熊提供；窩客島整理

抽糖運籤挑戰整單免費，出示截圖加碼送12g軟糖福利

驚喜不僅止於福袋，2月6日至2月22日期間，門市同步開啟「抽糖運籤」活動。凡是單筆消費滿1,288元，就有機會抽取糖運籤，獎項包含8折優惠券、50g軟糖，最幸運的消費者甚至能抽中「整單免費」的大獎。此外，品牌更貼心為讀者提供獨家限時福利，即日起至2月9日，只要在門市消費並出示相關新聞截圖，說出通關密語「德國派對熊」，即可免費領取12g軟糖乙包，每日限量50名。

全新125g輕巧包裝登場，三款爆汁新口味點綴繽紛好心情

為了讓個人享用更便利，Bären-Treff在2026年開春推出全新125g規格包裝，單入199元，3入優惠價499元。同步上市的還有3款話題新品，「莓香玫瑰造型果汁軟糖」融合草莓、覆盆莓等多重莓果香氣；「酸甜汽水風味軟糖」提供強烈的Q彈勁道與酸爽體驗；而「水蜜桃一口軟糖」則能品嚐到水蜜桃果肉的飽滿層次。透過多樣化的規格與口味，Bären-Treff將持續為台灣消費者帶來馬不停蹄的甜蜜驚喜。

▲Bären-Treff德國派對熊於2月驚喜開啟「甜甜戀愛．喜喜迎春」慶祝活動，推出限量販售的「金喜福袋組」，消費滿額還能參加「抽糖運籤」活動，有機會獲得整單免費、8折券等好康。圖／Bären-Treff德國派對熊提供；窩客島整理

金喜福袋組期間限定販售

活動時間：2月6日至2月13日

活動內容：每組售價888元，包含500g隨機口味軟糖、造型熊扣、小熊空罐、購物袋及限定貼紙 。

大包裝軟糖滿千享9折

活動時間：即日起至3月1日

活動內容：購買500g與1kg大包裝軟糖滿1000元享9折優惠，本活動不含派對杯與125g新包裝 。

抽糖運籤活動

活動時間：2月6日至2月22日

活動內容：單筆消費滿1288元即可抽籤一次，有機會獲得整單免費、8折券或50g軟糖包 。

讀者獨家福利兌換

活動時間：即日起至2月9日

活動內容：門市消費出示截圖並說出「德國派對熊」，免費兌換12g軟糖乙包，每日限50名 。

125g新包裝期間限定優惠

活動內容：125g新包裝單入售價199元，期間限定購買3入享有499元優惠價格 。