相信許多人家庭旅遊或畢業旅行都曾來過溪頭！位於南投縣鹿谷鄉的「溪頭自然教育園區」，前身為「溪頭森林遊樂區」，如同園區名字一樣是一座「活的自然教室」，本篇帶你來溪頭森遊區擁抱大自然一日遊，就跟著我們到溪頭玩、享受自然芬多精吧！

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溪頭自然教育園區｜門票、套票優惠

現場購票

票別 票價 收費標準及適用對象（憑證購買） 全票 220元 一般成人無優待條件入園者 優待票 180元 12歲以上在學學生

30人（購買全票者）以上之團體

臺大校友 半票 110元 6歲以上(含)至12歲(未滿)之兒童

設籍於南投縣之居民 特惠票 30元 年滿65歲以上(含65歲)之長者

信義、水里二鄉鎮之各級學校經本處核准舉辦教學參觀活動之師生

志工持地方主管機關核發「志願服務榮譽卡」者 免費 0元 未滿6歲以下兒童

往自然教育園區接洽公務並持有證明文件者

經本處專案核准前往自然教育園區教學實習、試驗調查、專題研究者

鹿谷鄉、竹山鎮居民/公務機關服務者/各級學校經本處核准舉辦教學、參觀活動之師生

臺大教職員工生

身體障礙易辨或持有身心障礙手冊者及其監護人或必要之陪伴者一人

線上購票

到南投好好玩官網或中台灣好玩卡官網購買「溪頭自然教育園區」電子票，不僅更方便快速，還可以享有套票優惠哦！小編推薦幾個CP值高的組合，再搭配好好玩攻略，任君挑選喜歡的行程唷～

溪頭自然教育園區｜溪頭森林遊樂區

溪頭自然教育園區（溪頭森林遊樂區）位於南投縣鹿谷鄉鳳凰山谷，因位於北勢溪源頭而得名，園區三面環山佔地廣闊，海拔約在800~2000m之間，目前也是臺灣大學農學院實驗林七個營林區之一，種植紅檜、銀杏、扁柏等珍貴樹種，還有上千種草本植物。園區內更設有多條森林步道與登山步道可深入如人間仙境般的氤氳樹林中健行，也讓台灣人多年來提到森林浴，往往第一個就想起溪頭的蒼鬱樹林。

日治時代日本人十分看重台灣林業，東京大學農學部更選擇溪頭為附屬演習林曾派遣學生來溪頭實習研究。戰後，溪頭園區主要提供臺灣大學森林系師生教學、實習試驗。並於民國59年規劃成「溪頭森林遊樂區」，提供為國人休閒遊憩的場所。近年有鑑於自然教育的重要性，並希望推廣戶外教學與環境教育，而改名為「溪頭自然教育園區」。

溪頭自然教育園區｜一日遊景點推薦

接下來就讓我們帶玩溪頭教育園區，看看有哪些人氣必訪的熱門拍照景點吧！

一日遊建議行程：竹廬→銀杏林→神木→(鳳凰山瞭望台/天文台)→空中走廊→(流籠坑草坪區)→大學池

竹廬

佇立在溪頭著名孟宗竹林裡的重要地標「竹廬」，外觀正如其名圍繞著竹子就像是搭竹而建。座落在一片幽靜的孟竹林中，原本是總統的私人行館，雖然無法進到內部只能外面拍拍照，還是可以拍張到此一遊照哦～小編覺得比起竹廬本身，周邊的孟宗竹林拍起來可不輸京都嵐山的竹林喔！

銀杏林

溪頭的百年「銀杏林」佔地面積廣且樹高20公尺，雖然現場看與大家印象中整齊排列的銀杏林畫面有一些落差，但銀杏因為氣候關係在台灣極為少見，矗立在神木步道邊的銀杏林還是吸引不少人停下腳步來拍拍照，銀杏樹在春夏兩季為綠葉，想拍到金黃色的銀杏森林建議在秋季來唷！

▼喜歡銀杏林的朋友也可以繞往銀杏步道或2017年完工的銀杏橋拍拍照囉！

神木觀景平台

曾在溪頭屹立不搖的「千年紅檜神木」，在2016年因為連日大雨沖刷造成土石鬆軟而倒下。目前雖已無法見到聳立的溪頭神木，但園區沿著倒下的神木設立了「神木景觀平台」，讓大家依舊可在神木觀景平臺上觀賞神木及附著在神木上的植物生態，感受一下千年神木所見證的溪頭歷史，神木也是園區裡設定的遊園行程折返點。

空中走廊

近年來擠下紅檜神木在溪頭觀光界地位的，就是這條建造在溪頭高聳的杉木林間的「空中走廊」。最高點約 7 層樓高，高度正好是森林冠層製造最多芬多精的地方，遊走在空中走廊上可以呼吸到最清淨的森林空氣，用跟平常不同角度接近森林，更貼近、更置身其中感受溪頭森林的自然美妙姿態。

要特別注意空中走廊有人數限制，假日人多需要排隊等待。如果比較晚抵達園區的話可得要取捨一下其他行程景點喔！

空中走廊開放時間：08:00-16:30

大學池

除了紅檜神木之外，另一個來到溪頭絕對不能錯過的就是「大學池」，這也可以說是溪頭自然教育園區內最著名的景點！當年為了浸泡木材而人工挖掘建造的水池，因為地處於臺灣大學林場裡所以取名為「大學池」。目前則為單純的景觀池塘，來到溪頭沒有跟大學池、拱型竹橋合照幾乎等於沒有來溪頭啊！每到春天，還可以在這裡欣賞盛開的山櫻花哦！不管是池水倒映竹橋的遠景或是竹拱橋上都是很好的拍照取景點。

鳳凰山瞭望台、天文台

如果是規劃兩天一夜在園區或是溪頭附近住宿，如果看完神木後有比較多時間及充足的體力，可以再往上走到溪頭自然教育園區的最高點鳳凰山瞭望台及鳳凰山天文台。

鳳凰林道鋪設完善且坡度緩，可帶著散步的心情挑戰，但林道長度較長約有5700m。走賞鳥步道接登山步道雖長度比較短，但屬於挑戰級步道，秋冬氣溫較低還要小心落石，最好是準備登山裝備再來挑戰，不管選擇哪一條步道，建議大家都要先評估好時間跟自己的體力喔！

在園區最高點的瞭望台可以遠望周圍群山，天氣好的時候還可以看到玉山主峰跟日月潭，除了最高點望出去的美麗山景外，抵達之後很多人也會帶著攻頂成功的心情跟天文台可愛的小圓頂合照紀念留念。

流籠坑草坪區

行程中從空中走廊往大學池的路上會路過這個「流籠坑草坪區」。是當年運送木材索道的終點，也是林區木材的集散場稱為「流籠腳」。目前則是整修為一處草坪廣場，有時會在這裡舉辦一些戶外表演活動。翠綠的草皮加上背後的美麗山景跟磚紅色的森林城堡造型的涼亭，拍起來就像到了國外一樣美！

溪頭自然教育園區｜螢火蟲季

溪頭因林相完整，步道位在林道邊緣，長年搭配恰好的溫濕度及零污染的環境，甚至在螢火蟲季節來臨之前會延後除草，以利螢火蟲的繁殖生長，所以每年5月份是溪頭自然教育園區螢火蟲大爆發的季節，在整座溪頭園區賞螢就彷彿置身在「螢」河之中。 園區近年推出夜間入園賞螢活動，讓大眾都能夜訪溪頭螢火蟲，配合導覽解說，更深入了解螢火蟲生態。

溪頭自然教育園區｜營業資訊

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號

電話：(049)261-2111

開放時間：07:00-17:00

官方網站：溪頭自然教育園區

溪頭自然教育園區｜交通資訊

自行開車

北部地區 → 於竹山交流道下高速公路，往竹山方向（不進市區）轉151線經鹿谷 → 溪頭

中部地區 → 由臺中市五權南路走中投快速公路接臺3線經南投、名間、竹山(不進市區)轉151線經鹿谷 → 溪頭

南部地區 → 於南雲交流道下高速公路，右轉臺 3 線往竹山方向再轉151線經鹿谷 → 溪頭

公車客運

臺中 → 溪頭聯營班車：臺中市雙十路干城車站

草屯 → 溪頭聯營班車：草屯鎮彰化客運站

南投 → 溪頭聯營班車：南投市復興路彰化客運站

竹山 → 溪頭員林客運班車：竹山鎮菜園路21號

斗六 → 竹山臺西客運班車：斗六市武昌街台西客運站

日月潭 → 南投客運與員林客運聯營公車

台灣好行溪頭線

在園區從早玩到晚疲累了嗎？不如就近選擇到溪頭附近民宿、飯店住一晚，隔天再到附近的杉林溪森林生態渡假園區或其他溪頭杉林溪景點 ，以上行程非常推薦給親子旅遊以及想到戶外走走的你們唷！

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