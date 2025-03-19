位在桃園復興的東眼山國家森林遊樂區，早年為人工造林地，因此杉木林是整個園區最重要的景觀且園區內兩棲類的生態十分的豐富；而東眼山國家森林遊樂區屬於雪山山脈的尾端，園區面積將近一千公頃，區內又以海拔1212公尺高的東眼山地勢最高，這次就跟著我們全家人來挑戰東眼山自導式步道，登上全台第22號小百岳囉！

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東眼山國家森林遊樂區-交通位置

前來東眼山國家森林遊樂區的朋友，可開車或是搭乘大眾交通工具前來，開車前的朋友可直接使用導航即可輕鬆抵達。而開車或騎車入園需支付停車費，大型車及小型車皆為100元，機車則為20元，園區內設有22格大型停車格、小型車則有220格、機車有30格。

搭乘大眾交通工具前來的朋友，可桃園大溪總站搭乘【台灣好行-506東眼山線】抵達，詳細資訊可上”台灣好行”網頁查詢。

東眼山國家森林遊樂區-票價資訊

●全票：平日80元；假日100元

●半票：50元

軍警人員、學生、兒童(7歲到12歲)、因公撫恤之遺族、設籍於桃園市之市民

以上須出示相關證件。

●團體票：80元

購買20張以上之成人票

●優待票：10元

65歲以上之長者、3歲~6歲兒童

●免票入園

身心障礙者及陪伴者、持有志願服務榮譽卡者、0歲~2歲之幼兒、設籍於復興區之原住民，以上須出示相關證件。

東眼山國家森林遊樂區-步道資訊

東眼山國家森林遊樂區內有景觀步道(全長約340公尺)、自導式步道(全長約3.5公里)、森林知性步道(全長約1.5公里)、親子峰步道(全長約5.42公里)、東滿步道(全長約7.3公里且非園區主要步道)等，每個步道都各有各的特色，大家可依自己的體力及時間來選擇自己要挑戰的步道。若是想要登上東眼山三角點的朋友，那就是要選擇”自導式步道”。

東眼山國家森林遊樂區-東眼山三角點

這次我們全家人就是專程來東眼山國家森林遊樂區挑戰第22號的小百岳-東眼山，東眼山海拔1212公尺，要步行走到三角點沿著自導式步道即可抵達，不論是順時針還是逆時針的走法都能抵達，而沿途有著不少的柳杉林喔！

自導式步道全長大約3.5公里左右，步道上設置多個圖文並茂的解說站牌，沿著枕木步道而上，大約走個60分鐘即可登頂，沿途動植物生態豐富，漫步在步道上吸收點大自然的芬多精真的挺不錯！而我們來訪的這次碰到遊客中心在維修，所以直接從自然教育中心後方而上。

也必須說東眼山的海拔1212公尺的三角點，真的是人潮爆多！想要獨拍紀念照就是要排隊等候，登頂的人潮真的完全沒停過！來訪的這天，無法走上三角點旁的觀景台，據說這觀景台可遠眺大台北盆地，也因海拔有點高，不時都會有雲霧飄來，雲霧與山巒交織的美真的可要親眼目睹才能體會。

東眼山國家森林遊樂區-周邊景點

走訪完東眼山國家森林遊樂區，肚子餓了口渴了，除了在園區內的餐廳用餐外，也還能到角板山商圈吃吃喝喝。Ann挺推薦”瑞士鄉村/TINA廚房-復興店”以及普拉多山丘用餐喔！

東眼山國家森林遊樂區周邊的景點可還有優霞雲瀑布、小烏來天空步道、羅浮溫泉公園、義興吊橋、巴陵雙橋等景點。



詳細可參考:台七線一日遊(慈湖到巴陵超過30個景點懶人包)。

東眼山國家森林遊樂區-園區資訊

東眼山國家森林遊樂區

服務時間：非假日08:00-17:00 假日07:00-17:00(除夕休園一日)

園區地址：桃園市復興區霞雲里成福路600號

連絡電話：03-3821506