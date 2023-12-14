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羅東紅豆湯圓｜銅板價暖呼呼紅豆湯圓，專賣湯圓在地四十年老店

2023-12-14 16:05:05 大手牽小手。玩樂趣 人氣：176
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：870篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：羅東紅豆湯圓
place宜蘭縣羅東鎮中山路三段180號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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羅東美食推薦這家羅東紅豆湯圓，羅東紅豆湯圓以其特色紅豆湯圓聞名，過去只有當地人才曉得這家隱藏的美食寶藏。不過，這家具有40多年歷史的老店因為食客的口耳相傳和媒體的報導，漸漸地名聲大噪，成為羅東地區人氣爆棚的熱點，羅東紅豆湯圓店不僅吸引老主顧回流，還擁有眾多遠道而來的遊客，假日時分，這裡總是熙來攘往，常常需要排上一段長隊才能品嚐到

羅東紅豆湯圓｜交通方式、停車資訊

羅東紅豆湯圓位於羅東中山路上，鄰近羅東夜市，不過這條中山路可是出了名的難停車，路小又窄，千萬不要違停會被檢舉開單，停到羅東夜市附近的停車場再走過來吧，座位數不多，客滿要稍微等一下

羅東紅豆湯圓｜菜單

菜單很簡單只有賣紅豆湯圓、紅豆湯、圓仔湯三樣，夏天有冰的，冬天則是熱得最受歡迎，每碗都是40元，完全就是銅板價，超讚！

現在已是第二代經營，鍋子裡的滿滿湯圓和紅豆仍舊熱騰騰的，讓人經過時總會情不自禁地多看幾眼，點了才會撈起湯圓，沖入甜甜的紅豆湯，看起來超級誘人的！

羅東紅豆湯圓｜紅豆湯圓

一碗雖然只要40元，但還蠻大碗的，整碗滿滿的紅豆，用料真的很實在，蜜紅豆的香氣一起飄出來，湯圓煮得極好，完全不會沾黏或變形

紅豆的顆粒感保留得相當不錯，湯圓則是在糖水中煮得柔軟而有彈性，咬起來還能感受到隱約的米香。甜而不膩，但對某些人來說，甜度可能會稍微高了一點

羅冬紅豆湯圓以其簡單的美味持續40年真是了不起！這裡的實力非凡，證明了越是樸素的美食，越能傳承那些古早的風味。如果您有機會經過，不妨停下腳步，品嘗一下當地人引以為傲的紅豆湯圓，感受一下那份純粹的味道吧

 

羅冬紅豆湯圓

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段180號

電話：03 954 8328

營業時間： 08:00–21:30

店家/景點資訊

  • 店家名稱：羅冬紅豆湯圓
  • 所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮中山路三段180號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 08:00-21:30
  • 店家電話：03 954 8328
  • 評價：★★★★★

 

 

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