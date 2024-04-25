嘉義大林鵝肉碧｜大林必吃美食，平價小吃美食推薦鵝肉、炒飯各樣鵝肉料理，大林國小對面

嘉義美食大林鵝肉碧是來到嘉義大林必吃美食，位在大林國小對面，位置好找車位並不好找，大林鵝肉碧很像合菜餐廳，不過多人、少人都一樣可以享用美食，我們這次1/4鵝肉、鵝胗一份、米血一份、意麵一碗、炒飯一份、炒麵一份、炒鵝腸、煎虱目魚肚、炒蘆筍、炒空心菜，五個人用餐，點的料理就喜愛都直接點～大林這裡就是個小鄉鎮不過美食眾多真的很適合來遊玩跟吃美食呀！

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大林鵝肉碧在哪？

嘉義美食推薦大林鵝肉碧，這日剛好跟家人一起來嘉義走走，用餐前提就是要找合菜，我們上網爬文很久就直接看見這家詢問是否有座位，接著就來大林鵝肉碧用餐啦！

大林鵝肉碧生意超好，看著老闆一直在剁鵝肉～完全無停手，我們便往裡面找座位去了。

大林鵝肉碧無論是內用或是外帶都很多人，是一家生意很好的店。

大林鵝肉碧菜單MENU

大林鵝肉碧菜單就是透明化，可以直接做點選，我們點了1/4鵝肉、鵝胗一份、米血一份、意麵一碗、炒飯一份、炒麵一份、炒鵝腸、煎虱目魚肚、炒蘆筍、炒空心菜～等了一下子才有內用圓桌可以坐著用餐，建議如果人比較多可以先訂位。

大林鵝肉碧內用環境

內用的圓桌有三桌，旁邊則是小座位區域，後面還有包廂～我們等了有一些時間才能坐到圓桌呢！

大林鵝肉碧餐點分享

他們家的速度不快，所以用餐的時間就會延後，但陸續送餐也不用擔心會吃太快太急。

鵝肉1/4，新鮮的鵝肉我們都覺得這盤很超值！

簡單的鵝肉沾醬覺得挺不錯，肉不柴鮮度也有～點1/4盤我們五人吃剛剛好呢！

乾米血，米血沒有到很透，不過沾起醬料我還挺喜愛的。

炒飯我們也挺推薦的，味道很夠也較為濕潤。

如果鵝肉攤想要吃飽就要點一些炒麵、炒飯都很不錯啦！

乾意麵看見網路上有人點就也點了一份快速吃光，麵條也很Q，重點是肉燥攪拌後食用，味道還不錯。

鵝肉料理中的鵝胗還有其他都可以做點選啦！不過份量上會有點多～

炒鵝腸有點偏客家炒法，所以會有微微酸、微微辣，鵝腸脆度有加。

炒蘆筍清爽又可口～因為家裡還有小朋友，需要青菜所以我們點了兩份不同的蔬菜給小朋友吃～

乾煎虱目魚厚實的很，不過光點這麼多建議還多人用餐會更好。

最後再來個炒空心菜，完美結尾。嘉義美食我還挺推薦大林鵝肉碧，這家是嘉義大林必吃美食，這家比較像合菜的餐廳，不過單獨來用餐同樣可以吃得很美味啦！想要單點或是點多一點都可以，大林我印象我來過很多回，不是去慈濟醫院探病就是吃美食小吃～走走逛逛的好去處。

大林鵝肉碧

住址：嘉義縣大林鎮中正路560號

電話： 05 265 3990

營業時間：10:00–20:00星期一休息星期二休息