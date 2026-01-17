▲本月手搖杯8新品開喝！季緣蓮霧賣到缺貨 清心奶蓋限店賣，草莓季必喝萬波 發發 得正。

飲料控喝手搖杯的靈感推薦：2026年1月必喝手搖杯新品8間，季緣、可不可、萬波領軍，水果系手搖杯、草莓季手搖杯喝起來。飲料控2026年1月必喝手搖杯新品推薦！不論是在辦公室揪同事訂飲料、喝下午茶，還是跟姐妹邊逛街想買飲料，都會陷入飲料選擇障礙。這次窩客島整理本月必喝8間飲料新品話題，秋冬主打水果系飲品，如賣到缺貨的季緣蓮霧系列、可不可最新柑橘系列，草莓季也有多間飲料話題，包含萬波米麻糬草莓歐蕾、發發聯名乖乖草莓優格、得正馥莓緋烏龍等，飲料控通通開喝。
季緣 飲料新品推薦：蓮霧柚香奶蓋飲料控必排隊、必喝的台灣茶飲料店「季緣」再推新品！曾以超人氣精品果茶「水蜜桃青烏龍」吸引飲料控的季緣，這次迎接春季轉換，在1/12於全台門市推出季節限定蓮霧系列新品「蓮霧青韻茶王、蓮霧柚香奶蓋」，以台灣紅寶石蓮霧入茶，打造春季限定台灣果茶。同時，季緣也正式宣布台中旗艦店開幕，並在台中推出限定比賽級台灣茶，讓茶控、飲料控衝朝聖。
全文介紹：季緣蓮霧奶蓋！季緣新品蓮霧柚香奶蓋 台味必喝，台中加碼限定比賽茶必喝。
清心福全 飲料新品推薦：紅心芭樂奶蓋清心福全首次推出奶蓋飲料！經典手搖杯清心福，這次宣布即日起全新推出「厚雪奶蓋」系列，一次帶來烏龍綠茶、頂級可可、紅心芭樂三種風味。主打口感細緻、入口輕盈的奶蓋設計，讓粉絲在熟悉的飲品基底中，喝到更有層次的變化。清心福全「厚雪奶蓋系列」目前僅於全台約60間限定門市販售，飲料控、奶蓋控要喝起來。
全文介紹：清心福全新品奶蓋！清心3款厚雪奶蓋 紅心芭樂奶蓋必喝，限定門市一次看。
可不可 飲料新品推薦：無言的結橘可不可近期水果系列飲品，都以台灣90年代金曲的諧音命名，這次推出全新柑橘系列，特別端出復刻飲品「無言的結橘」將熟悉旋律轉化為一杯喝得到的回憶。酸甜系柑橘搭配紅茶、烏龍基底，喝得到茂谷柑果粒、還有全新配料滑嫩梅子凍，鐵粉一定要喝。同時，可不可也出限定周邊小物，除了應景的HORSE成雙紅包袋、還有橘子造型成哥鑰匙圈，飲料控喝起來。
全文介紹：可不可柑橘系列！可不可新品無言的結橘，茂谷柑果肉 梅子凍 橘子吊飾亮點一次看。
萬波 飲料新品推薦：米麻糬草莓歐蕾草莓季正式報到，萬波島嶼紅茶也宣告草莓系列於2026年1月9日全台回歸開賣。本次一次推出三款草莓飲品，包含經典回歸的草莓歐蕾、全新口感系「米麻糬草莓歐蕾」，以及走清爽路線的奶蓋草莓綠茶，從濃郁奶香到茶感層次一次包辦。三款飲品同步於門市、外送平台與線上點餐系統上架，統一中杯販售，為冬天手搖飲市場再添一波草莓熱潮。
全文介紹：萬波草莓歐蕾回歸！全新米麻糬草莓歐蕾領軍，3款萬波草莓飲料要喝。
發發 飲料新品推薦：乖乖草莓煉乳優格乖乖變成手搖杯！優格手搖飲品牌「發發」攜手國民零食品牌「乖乖」，把熟悉的童年滋味變成手搖飲料，推出兩款乖乖風味的優格飲品，讓粉絲用喝的就能享受到「乖乖草莓煉乳優格」的療癒風味。同時乖乖X發發也推出聯名零食、聯名飲料在全家便利商店開賣，讓人嚐鮮就先衝。
全文介紹：乖乖飲料喝起來！發發聯名乖乖 草莓煉乳優格新品，草莓季乖乖全家限定開賣。
茶湯會 飲料新品推薦：草莓四季春拿鐵飲料控必喝茶湯會財神杯、茶湯會月老杯！這次茶湯會在12/19起攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老3大神明為靈感，打造全新聯名杯款，還有多款加購周邊，讓飲料控有喝有保庇。這次茶湯會同步推出飲料新品，年末必喝草莓系列、燕麥等冬季限定飲品回歸，飲料控通通要跟上。
全文介紹：茶湯會財神杯 月老杯聯名開喝！茶湯會新品草莓四季春拿鐵，財神 月老加持必喝。
得正 飲料新品推薦：馥莓緋烏龍得正緋烏龍系列升級回歸！得正「緋烏龍系列」以台東紅烏龍作為主角，主打重發酵帶出的熟果香與烏龍韻味，這次得正「緋烏龍系列」在12/17正式回歸，不只有緋烏龍奶茶、緋烏龍鮮奶與芝士奶蓋緋烏龍，更推出新品「緋烏龍」原茶，以及莓果新品「馥莓緋烏龍」，從純茶到奶類、奶蓋通通都有，飲料控搶喝得正新飲料。
全文介紹：得正緋烏龍5款開喝！得正莓果新品馥莓緋烏龍，芝士奶蓋緋烏龍 得正新品喝起來。
鶴茶樓 飲料新品推薦：酪梨大王系列鶴茶樓再度把手搖界玩到突破極限！這次冬季直接把超級食物酪梨變成全新食感的「酪梨珍珠」與「酪梨凍」，讓喜歡嚐鮮的飲料控又多了一個理由衝店。將於12/17推出期間限定的「酪梨大王系列」，一次帶來五款滿載奶香、果香與茶韻的冬季新飲，並同步祭出開賣日限定第二杯半價優惠。從酪梨牛奶冰沙到蕎麥那堤、鶴頂那堤，每杯都強調自然香氣與手工配料的創意組合，想喝到不一樣的酪梨手搖飲，就靠這次。
全文介紹：鶴茶樓酪梨牛奶開賣！加滿「酪梨凍、酪梨珍珠」5款酪梨飲料，第二杯半價喝。